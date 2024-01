Una de las formas más populares y divertidas de pasar el tiempo en nuestros dispositivos móviles es jugando a videojuegos. Y por suerte, en Android hay miles de juegos disponibles, desde los más simples hasta los más complejos, desde los más realistas hasta los más fantásticos, desde los más casuales hasta los más competitivos.

Pero, ¿qué pasa si no quieres gastar dinero en comprar o descargar juegos? Afortunadamente, en Google Play Store existen muchos juegos gratis para Android que te pueden dar horas de entretenimiento sin tener que pagar ni un céntimo. En este artículo, te presentamos una selección de los mejores juegos gratis para Android para que puedas encontrar el que más se adapte a tus gustos y preferencias.

Los 55 mejores juegos gratis para Android

Según datos de Statista, en la Play Store existen actualmente unos 490 mil juegos para móviles y tablets. Pero si nos quedamos con los mejores, considerado su calidad general, popularidad y género, solamente hay 55 juegos que valen la pena y son los que te presentamos a continuación. ¡Prepárate para disfrutar de lo mejor del gaming en tu smartphone o tablet!

Genshin Impact: un mundo abierto de fantasía

Genshin Impact es un juego de mundo abierto que combina las mecánicas de Zelda: Breath of the Wild con la monetización de los juegos gacha. Está ambientado en un mundo muy amplio, diverso y precioso donde puedes pasarte decenas de horas explorando todos sus secretos.

Tiene una historia que puedes seguir por capítulos, un sistema de combate con acción en tiempo real y combos con diversos elementos, minijuegos, y mucho más… El juego se actualiza constantemente con nuevos contenidos de forma totalmente gratuita. ¡Es una pasada!

MARVEL SNAP: un juego de cartas con superhéroes

MARVEL Snap ganó el premio a mejor juego de móviles en The Game Awards, por lo que no podía faltar en esta lista. Se trata de un juego de cartas con los personajes del universo de Marvel que ofrece rápidas partidas estratégicas y una inteligente mecánica de construcción de mazos.

Pese a ser free-to-play, no es pay-to-win. Es decir, no tendrás que preocuparte por competir con jugadores que gastan dinero en el juego, ya que lo único que pueden comprar son cosméticos que no garantizan ventajas. Las cartas se desbloquean jugando.

Perfect Grind: el juego para los amantes del skate

Perfect Grind es uno de los juegos gratuitos para Android más interesantes que ha llegado recientemente. Es un juego de skate tipo Tony Hawk’s Pro Skater en el que tienes que encadenar trucos con la patineta para lograr una mejor puntuación. Cuenta con un diseño caricaturesco muy chulo, un editor de niveles, personajes desbloqueables, personalización y más. ¡Y es gratis!

Pokémon GO: caza Pokémon en el mundo real con la realidad aumentada

Pokémon GO es probablemente el mejor juego de realidad aumentada de la historia, o al menos el más popular. Consiste en capturar Pokémon en la vida real usando la cámara de tu smartphone. Actualmente, todos los Pokémon de los juegos principales están incluidos en este título y hay muchos eventos e incursiones en los que puedes participar.

Clash Royale: un adictivo juego de estrategia en tiempo real

A estas alturas, Clash Royale ya no necesita presentación. Es uno de los mejores juegos en la historia de Android por su divertida jugabilidad. Se trata de un juego de estrategia en tiempo real en el que te enfrentarás con otros jugadores en batallas de tres minutos en un campo de batalla dividido en dos mitades. Cada jugador tiene un mazo de ocho cartas, que representan tropas, estructuras y hechizos. El objetivo del juego es destruir las tres torres de coronas del oponente antes de que él destruya las tuyas.

Mountain Bike Xtreme: sé un ciclista que cruza senderos épicos

En Mountain Bike Xtreme serás un ciclista profesional de montaña que se desplazará por senderos desafiantes en 2D con el único objetivo de divertirse y no caerse en el camino. Podrás obtener puntos haciendo trucos, mejorar tus habilidades y desbloquear nuevas rutas. Es un juego simple, pero que te vendrá bien para matar el tiempo.

Asphalt 9 Legends: un título de carreras arcada con coches reales

El mejor juego de carreras «realista» que puedes jugar gratis en Android es sin dudas Asphalt 9 Legends. Te permite correr con coches del mundo real de fabricantes como Ferrari, Porsche, Lamborghini y W Motors, que además puedes personalizar como gustes. Eso sí, no es un simulador de conducción. Las carreras de Asphalt 9 Legends son arcade, por lo que es fácil de jugar. ¡Vive la adrenalina sin preocuparte por las mecánicas!

Vampire Survivors: un adictivo roguelike de sobrevivir a oleadas

Vampire Survivors ha sido uno de los juegos más virales de los últimos años. Ganó el BAFTA a mejor juego, superando a grandes títulos como Elden Ring y God of War Ragnarök. Es un juego muy sencillo donde el personaje que controlas realiza ataques automáticos. Lo único que tú debes hacer es moverte y elegir las armas y mejoras adecuadas para superar las diversas oleadas de enemigos que te llegarán.

Call of Duty Mobile: un juego de disparos en primera persona online

COD Mobile es uno de los pocos shooter de consola o PC que se ha pasado a plataformas móviles y no ha perecido en el intento. Lleva muchos años en el mercado y sigue ofreciendo una de las mejores experiencias competitivas de disparos en primera persona para móviles. Tiene múltiples modos de juego y se actualiza con frecuencia con eventos que mantienen el interés de los jugadores.

Honkai Star Rail: un RPG de fantasía espacial

Honkai: Star Rail es el segundo gran éxito de los creadores de Genshin Impact. Este título de rol táctico por turnos ganó el premio a mejor juego para móviles del año en The Game Awards y en Google Play. Tiene una historia rica, personajes interesantes, un combate estratégico con distintas habilidades y ataques y una calidad gráfica superlativa para tratarse de un juego de móviles.

Candy Crush Soda Saga: el juego de combinar fichas por excelencia

Si no te gustan los juegos complejos y quieres disfrutar de algo más casual, Candy Crush Soda Saga no te defraudará. Es el típico juego que consiste en combinar tres objetos iguales para eliminarlos del tablero y obtener puntos. Este en particular, te ofrece 4 modos de juego diferentes que explotan esta mecánica, así que nunca te aburrirás de combinar caramelos en Candy Crush Soda Saga.

Fireball Wizard: sé un poderoso mago y vence a quien se interponga en tu camino

Fireball Wizard es un sencillo pero divertido juego de plataformas y acción hecho con pixel art. El juego solo tiene cuatro mundos y diez niveles en cada uno, pero es perfecto para sesiones rápidas en el móvil. Es un título desafiante, especialmente si quieres encontrar todos los secretos. Te sentirás orgulloso de ti mismo cuando superes los obstáculos, porque el juego no te lo pone fácil.

League of Legends Wild Rift: el LoL para móviles

¿League of Legends para Android? Sí existe y se llama League of Legends Wild Rift. Este juego ofrece la esencia de LoL en un formato más rápido adaptado a móviles. Si buscas una experiencia competitiva intensa como la de League of Legends, pero con partidas más ágiles y un control táctil intuitivo, Wild Rift es una excelente opción.

PUBG Mobile: el Battle Royale original para móviles

PUBG Mobile es uno de los juegos más exitosos en la historia de Android. Pertenece al género Battle Royale y es un juego de disparos en tercera persona. En este título caes en un amplio mapa de mundo abierto con muchos otros jugadores y tu misión será sobrevivir para ser el último que quede en pie. Para ello, podrás usar armas, coches, curas, etc. Es muy sencillo entender de qué va, pero es bastante desafiante una vez que empiezas a jugarlo.

Mighty DOOM: un shooter frenético con elementos roguelite

La mítica saga DOOM tiene una entrega diseñada específicamente para smartphones. Es Mighty DOOM, el primer juego oficial de la saga que no es en primera persona. Y es que es un juego de disparos con vista desde arriba que consiste en progresar a través de varios niveles en un estilo de juego roguelite. Tiene una jugabilidad rápida y frenética donde puedes usar diversas habilidades y armas para sobrevivir a las hordas de enemigos.

Civilization VI: da vida a tu propia civilización

Uno de los mejores juegos de estrategia 4X de la historia, Civilization VI, ya está disponible para dispositivos Android. Puedes probarlo gratis durante 60 turnos, y luego decidir si quieres comprar el juego completo con una compra in-app. Es un juego muy divertido e interesante. Si te gustan los juegos de estrategia, es uno de esos títulos que debes jugar en tu vida al menos una vez.

Diablo Immortal: un juego de rol y acción con multijugador online masivo

Diablo Immortal es un MMOARPG (juego de rol de acción con multijugador masivo en línea) para dispositivos móviles y PC. Ofrece una gran cantidad de contenido para explorar, un combate fluido y satisfactorio, y una profundidad de progresión que te mantendrá enganchado durante horas. Lo único malo del juego son sus microtransacciones que hacen que el progreso rápido del juego sea altamente costoso.

Mario Kart Tour: el juego de carreras más divertido

¡Mario Kart también está disponible en móviles! Si bien Mario Kart Tour no es tan bueno como el resto de entregas de esta saga de juegos de carrera de Nintendo, es una buena alternativa para matar el tiempo. Tiene exactamente las mismas mecánicas de los juegos de Mario Kart que ya conoces, pero con la particularidad de que se juega en vertical con una sola mano.

Fortnite: el mejor Battle Royale de la actualidad

Fortnite también se puede jugar en Android. No se ve tan bien como en PC y consolas, pero se puede jugar a todos sus modos sin problemas, incluidos el Battle Royale (disparos en tercera persona de todos contra todos) y el LEGO Fortnite (una especie de survival de mundo abierto con construcción). Se actualiza regularmente con nuevo contenido y es actualmente uno de los juegos como servicio más celebrado por la crítica.

Brotato: un shooter tipo roguelike muy intenso

Brotato es muy parecido a Vampire Survivors. De hecho, te diría que es exactamente igual, con la diferencia de que las partidas son más cortas e intensas. Aquí controlas a una patata que puedes equipar con diferentes armas y habilidades para superar las diversas oleadas que te acecharán. El personaje realiza los ataques automáticamente, por lo que es muy fácil de jugar, pese a que es muy desafiante.

Virtua Tennis Challenge: un divertido juego de tenis

Si quieres jugar a un juego de tenis en Android que sea realista, pero a la vez sencillo de controlar y divertido, Virtua Tennis Challenge no te decepcionará. Este juego de SEGA, que es gratuito con anuncios, te permite competir contra 50 jugadores en 18 estadios de todo el mundo en partidos que pueden ser de singles o dobles. Lo más genial es que puedes darle distintos efectos al golpeo haciendo diferentes gestos en la pantalla. Además, hay varios modos de juego a elegir (incluyendo multijugador por Bluetooth) para nunca aburrirte.

Auto Chess: un juego de combate automático con jugabilidad estratégica

Auto Chess es un juego de estrategia por turnos en el que los jugadores compiten entre sí para crear el ejército de héroes más poderoso. El juego se divide en rondas, y en cada ronda los jugadores compran, colocan y combinan a sus héroes para formar una formación. Los héroes luchan automáticamente contra los héroes de los otros jugadores, y el jugador con más salud al final de la batalla gana la ronda. Sin dudas, una propuesta muy interesante, sobre todo para el formato móvil.

Brawl Stars: juego de batallas multijugador, 3 contra 3

Brawl Stars es el tercer gran éxito de Supercell, los creadores de Clash of Clans y Clash Royale, que fue lanzado globalmente en 2018. Se trata de un juego que combina las mecánicas de los shooter con las de los MOBA, en el que controlas a personajes llamados «Brawlers» en una variedad de modos de juego. Es un juego divertido y adictivo, perfecto para jugadores de todas las edades y niveles de habilidad. ¡Pruébalo y verás!

Aventura en la gran montaña: un juego de esquí y snowboard de mundo abierto

«Aventura en la gran montaña» es un juego de esquí y snowboard que te permite explorar siete enormes montañas, cada una con su propia personalidad y desafíos únicos a través de una gran variedad de modos, entre los que se incluyen Super G, Slopestyle, Freeride, Big Air y más. También puedes competir con otros jugadores en línea o simplemente disfrutar del juego en solitario. Por cierto, es 100 % compatible con mandos para móviles.

Rocket League Sideswipe: juega al fútbol con coches

Rocket League es uno de los juegos competitivos más populares en PC y consolas. En 2021 recibió una versión adaptada para móviles llamada Rocket League Sideswipe, que rápidamente se ganó el cariño de todos los jugadores de Android. Es un juego que consiste en jugar al fútbol con coches que chocan la pelota para anotar goles en el arco contrario. Así de sencillo. Las partidas son desde una perspectiva 2D y pueden ser de 1 vs. 1 o de 2 vs. 2. Por cierto, también puedes personalizar tu coche y jugar a otros modos que van más allá del fútbol.

Sky Niños de la Luz: un juego relajante y bonito de exploración

De la mano de los creadores de Journey y Flower llega Sky Niños de la Luz, un juego que cumple todos los canones de lo que conocemos como juego relajante. Tiene un diseño artístico precioso, una jugabilidad sencilla y transmite mucha tranquilidad. El juego va de planear y explorar 7 reinos donde tendrás que resolver tareas simples, mientras te encuentras con otros jugadores y personajes con los que podrás hacer equipo.

DATA WING: un juego de carreras minimalista

¿Quieres jugar a un juego de carreras donde lo único que importa es la velocidad y los derrapes? DATA WING te encantará. Es un juego minimalista que no tiene anuncios ni compras integradas. Está 100% enfocado en la diversión y para ello te ofrece una historia original que dura unas 2 horas y más de 40 niveles para superar que son altamente rejugables.

Ni no Kuni Cross Worlds: un RPG con el estilo del Ghibli Studio

Ni no Kuni Cross Worlds es un juego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) desarrollado por Netmarble y Level-5. El juego se basa en la popular serie de videojuegos Ni no Kuni, que tiene el estilo artístico del Studio Ghibli, y se desarrolla en un mundo de fantasía lleno de criaturas mágicas y aventuras. Puedes crear tu propio personaje y explorar el mundo abierto del juego, completando misiones, luchando contra enemigos y haciendo amigos.

Yu-Gi-Oh! Master Duel: el clásico juego de cartas

Otro de los mejores juegos de cartas que puedes encontrar en Android es Yu-Gi-Oh! Master Duel. Como puedes intuir, este título está basado en el popular juego de cartas coleccionables Yu-Gi-Oh!. Va de construir tus propios mazos y enfrentarte a otros jugadores de todo el mundo en duelos competitivos. Hay más de 10 mil cartas y múltiples modos para poner a prueba tus habilidades.

Uno de los mejores juegos de fútbol que puedes disfrutar en tu Android es eFootball™ de Konami, antes conocido como Pro Evolution Soccer (PES). Es una entrega que intenta brindarte una experiencia de fútbol realista con partidos contra otros jugadores o contra la IA. Es igual a los juegos de fútbol para consolas que de seguro ya conoces, solo que se controla con la pantalla táctil del móvil.

Sonic The Hedgehog 1 y 2: el icónico juego del erizo azul de SEGA

Estos dos clásicos de SEGA están disponibles para Android totalmente gratis (con algún que otro anuncio que puedes quitar pagando o no). Si no los conoces, pues Sonic The Hedgehog es una saga de videojuegos icónica en la que controlas a un erizo azul que corre a toda velocidad en mapas 2D desafiantes. Te encontrarás con obstáculos, enemigos, jefes finales y mucho más. Si nunca te has pasado un Sonic The Hedgehog, ¿de verdad eres gamer?

Crazy Taxi: el clásico juego de ser un taxista alocado

Crazy Taxi es otro clásico de SEGA que está gratis para Android. Es un juego muy divertido y sencillo en el que encarnas a un taxista que debe llevar a sus clientes al destino deseado en el menor tiempo posible. Dependiendo de qué tan bien y rápido lo hagas, te darán más o menos dinero. Uno de los detalles que me flipa de este juego es que tiene música original de The Offspring y Bad Religion. ¡Es una joya que no debes dejar pasar!

Plants vs. Zombies: un juego de defensa de torres contra zombies

Android es una plataforma llena de juegos clásicos que no pasan de moda. Uno de ellos es Plants vs. Zombies. El mítico juego de defensa de torres creado por PopCap Games en el que debes plantar plantas para detener a una horda de zombis que intentan comerse sus cerebros es uno de los juegos más adictivios que puedes descargar en tu móvil. La versión para Android es gratuita y ofrece 50 niveles junto con 49 tipos de plantas y 26 tipos de zombis diferentes. ¡Diversión ilimitada!

Fruit Ninja: el legendario juego de cortar frutas con el dedo

Hubo un tiempo en el que Fruit Ninja era el juego más popular para móviles. Si bien su popularidad ha caído, sigue siendo un juego casual muy divertido para matar el tiempo. Literalmente, consiste en cortar frutas como un ninja usando tus dedos como espadas. ¿El objetivo? Conseguir la puntuación más alta posible. También tiene eventos y algunos minijuegos que hacen menos monótona la experiencia.

Stumble Guys: un juego online de superar obstáculos en distintas pruebas

No nos engañemos: Stumble Guys es una copia de Fall Guys. De hecho, es la mejor copia de todas e incluso podríamos decir que ha superado al juego original por la gran cantidad de contenido y público que ha conseguido en los últimos años (hasta tuvo una colaboración con Mr. Beast).

¿De qué va Stumble Guys? Es un Battle Royale, pero sin armas. Te enfrentas a 32 jugadores que compiten online avanzando ronda tras ronda en diversas pruebas de obstáculos. El último que quede en pie es el ganador de la partida. ¡Así de fácil!

Clash of Clans: construye tu aldea y defiéndela en épicas batallas

Clash of Clans es el juego de estrategia de los creadores de Clash Royale y Brawl Stars. En él, los jugadores construyen y defienden sus aldeas, atacan a otros jugadores y forman clanes con sus aliados. Es un título que combina elementos de gestión de recursos, planificación de ataques y cooperación social. El objetivo es conseguir el mayor número de trofeos, recursos y gloria posible.

Alto’s Odyssey: un juego hermoso de sandboarding

La segunda parte de la obra maestra Alto’s Adventure llegó a Android en 2018 e inmediatamente se convirtió en uno de los mejores juegos de la plataforma. Lleva por nombre Alto’s Odyssey y es un juego de aventura y exploración que se desarrolla en un desierto mágico. El jugador controla a Alto, un joven que se desliza por las dunas, los cañones y las ruinas con una tabla de arena. Va de recorrer la mayor distancia posible, recolectar monedas y objetos, realizar acrobacias y evitar obstáculos y enemigos.

Angry Birds 2: el juego de lanzar pájaros que destruyen torres enemigas

¿No conoces Angry Birds? Raro, porque es uno de los juegos más populares de la historia de Android. Es un juego que consiste en lanzar a un grupo de pájaros enojados que intentan vengarse de los cerdos verdes que les robaron sus huevos. Para ello, tendrás un tirachinas con el que podrás variar la potencia y distancia del lanzamiento. Tu misión es acabar con todos los cerdos que se encuentran en plataformas destruibles.

Last Day on Earth Survival: un juego de supervivencia muy completo

Considerado como la mejor alternativa a Rust para Android, Last Day on Earth es uno de los mejores juegos de supervivencia para Android. Se ambienta en un mundo post-apocalíptico lleno de zombis y otros peligros. Tendrás recolectar recursos, construir refugios y defenderte de los enemigos para sobrevivir. Tiene un sistema de crafteo y personalización muy completo que te dará infinitas horas de diversión.

Hill Climb Racing 2: carreras caóticas en circuitos imposibles

Hill Climb Racing 2 es un juego de carreras en el que tienes que conducir un vehículo por diferentes escenarios, superando obstáculos y recogiendo monedas y gasolina. El juego tiene modos de un jugador y multijugador, así como opciones de personalización y mejoras para los vehículos. ¿Y cuál es el objetivo? Llegar lo más lejos posible sin volcar o quedarse sin combustible.

Legends of Runeterra: el juego de cartas de League of Legends

¿Eres fanático de los juegos de cartas y de League of Legends? Deberías probar Legends of Runeterra, el juego de cartas coleccionables ambientado en el universo de League of Legends. En este juego, los jugadores pueden crear sus propios mazos con cartas de diferentes regiones y campeones, y enfrentarse a otros jugadores en partidas estratégicas y dinámicas. El juego ofrece varios modos de juego, como el competitivo, el cooperativo y el de laboratorio, así como eventos especiales y recompensas.

Roblox: una plataforma con cientos de minijuegos y salas donde conocer gente

Roblox no es un juego en sí, sino una plataforma con muchos minijuegos creados por la comunidad que puedes jugar gratis o con micropagos (dependiendo del modelo de monetización elegido por su creador). También tiene experiencias y salas para conversar o conocer gente.

Si te abruma la gran cantidad de contenido que hay en Roblox para probar, visita nuestra sección de Roblox donde te recomendamos los mejores juegos que hay en la plataforma.

MONOPOLY GO!: el juego de mesa traído a tu móvil

De MONOPOLY GO! hay poco que decir porque es literalmente el juego de mesa del mismo nombre adaptado a móviles. Indudablemente, es uno de los mejores juegos de mesa para jugar con tus amigos en Android. Lanzar los dados, comprar propiedades, cobrar alquiler y todo lo que ya conoces de MONOPOLY se puede hacer en este juego interactuando con su interfaz amigable en la pantalla táctil de tu móvil.

Mini Football es uno de los juegos de fútbol más divertidos que puedes tener en tu móvil. Ofrece una experiencia de fútbol simple pero divertida que es perfecta para jugadores de todas las edades. Controlarás a un equipo de fútbol con personajes que tienen el estilo de los dibujos animados que compite contra otros equipos. Es increíblemente fácil de jugar y tiene más de 400 items para crear tu propio equipo y personalizarlo.

Subway Surfers: surfea sin parar en pistas urbanas basadas en ciudades reales

Subway Surfers es el juego que popularizó el género Endless Runner. Controlas a un personaje que corre sin parar para escapar de la policía en diferentes escenarios urbanos. En el camino tendrás que esquivar obstáculos, recoger monedas, potenciadores y objetos especiales para mejorar tus habilidades y desbloquear nuevos personajes y tablas.

Animal Crossing Pocket Camp: un juego «cozy» con muchas cosas por hacer

Animal Crossing: Pocket Camp es un juego de simulación social muy relajante creado por Nintendo. En este juego, tendrás que crear tu propio personaje, decorar su campamento, interactuar con otros personajes y realizar diversas actividades. El juego tiene un ritmo relajado y ofrece una gran variedad de opciones para personalizar la experiencia.

Among Us: el juego de tripulantes e impostores a bordo de una nave

El juego que se hizo viral durante la pandemia de 2020 gracias a streamers y YouTubers de todo el mundo, Among Us, sigue siendo uno de los mejores juegos para divertirse con amigos. En este juego los jugadores asumen el rol de tripulantes de una nave espacial o de impostores que intentan sabotear la misión. Los tripulantes deben realizar tareas para mantener la nave en funcionamiento y descubrir a los impostores, mientras que estos últimos deben evitar ser detectados y eliminar a los tripulantes. ¿Qué rol asumirás tú?

Geometry Dash Lite: el juego de plataformas rítmico y frenético

Geometry Dash es un juego de plataformas y ritmo en el que controlas un cubo que debe saltar, esquivar y volar a través de diferentes niveles llenos de obstáculos. El juego tiene una dificultad alta y requiere mucha precisión y reflejos. Es necesario aclarar que Geometry Dash es un juego de pago, pero con su versión Lite puedes probarlo en todo su esplendor para decidir si comprarlo o no.

Pokémon UNITE: el MOBA de Pokémon

Pokémon UNITE es un juego de estrategia en equipo basado en el universo de Pokémon. Entra dentro de la categoría de MOBA, por lo que si te gusta League of Legends, es muy probable que Pokémon UNITE también. En este juego, tendrás que cooperar con tus aliados para capturar y controlar puntos en el mapa, mientras combaten contra los Pokémon del equipo rival. El juego cuenta con diferentes modos de juego, personajes y objetos que ofrecen una experiencia variada y divertida.

Critical Ops: un FPS parecido a Counter Strike

¿Counter Strike para Android? Lastimosamente, no existe, pero sí que puedes jugar a Critical Ops que es muy parecido. Se trata de un juego de disparos en primera persona que se desarrolla en escenarios urbanos. El juego ofrece dos modos de juego: desactivación y combate a muerte por equipos. Se caracteriza por su realismo, su variedad de armas, su sistema de clasificación y, sobre todo, su jugabilidad competitivo online. ¡Muy recomendado!

NBA LIVE Mobile: un juego de baloncesto

¿Te gusta el baloncesto? El juego de básket más decente que puedes jugar en Android es sin dudas NBA LIVE Mobile. En este título podrás crear tu propio equipo, competir contra otros jugadores en línea y participar en eventos y temporadas. El juego cuenta con gráficos realistas, controles intuitivos y una gran variedad de modos y desafíos para disfrutar del deporte rey.

Magic The Gathering Arena: el mítico juego de cartas

Magic The Gathering Arena es un juego de cartas coleccionables en línea basado en el mítico juego de mesa Magic The Gathering. En este juego, los jugadores crean mazos con cartas que representan criaturas, hechizos y otros elementos fantásticos, y se enfrentan entre sí en duelos estratégicos. Ofrece varios modos de juego, desde partidas casuales hasta torneos competitivos, y permite a los jugadores personalizar sus mazos y colecciones con cartas que obtienen al jugar o al comprar sobres digitales.

Cookie Clicker: toca la pantalla para hacer galletas, ganar dinero y comprar cosas

¿Quieres un juego que sea muy sencillo de jugar, pero en el puedas ver un progreso? Cookie Clicker te gustará. Lo único que tienes que hacer es tocar la pantalla para hacer galletas con el objetivo de producir la mayor cantidad posible. Con las galletas obtenidas, podrás comprar mejoras que aumentan la producción de galletas por segundo. El juego tiene una gran variedad de elementos desbloqueables, como abuelas, granjas, bancos, templos y más.

Golf Battle: un juego de golf para competir con amigos

Si quieres jugar al minigolf con tus amigos en el móvil, prueba Golf Battle. Es un juego de golf común y corriente en el que debes completar cada hoyo en el menor número de golpes posible, compitiendo con otros jugadores en tiempo real. El juego ofrece diferentes modos, como clásico, carrera y minigolf, así como varios campos y palos para desbloquear. Es un juego divertido y adictivo que pone a prueba la habilidad y la estrategia de los amantes del golf.

Brawlhalla: lo más parecido a Super Smash Bros para Android

Brawlhalla es el Super Smash Bros de Ubisoft para móviles, PC y consolas. Cuenta con más de 50 personajes (la mayoría de ellos son originales del juego y otros son de crossovers con distintas franquicias), cada uno con sus propias armas y habilidades, y varios modos de juego, como batalla real, captura la bandera o pelea por equipos.

Por cierto, tiene crossplay entre Android y PC, lo que significa que puedes jugar desde el móvil con tus amigos que jueguen en ordenador.

Esos son todos los juegos gratis de Android que vale la pena jugar en 2024. Si crees que nos faltó alguno, dejánoslo en los comentarios para compartirlo con todos.