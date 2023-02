Ya no tienes que descargar un APK MOD de sitios web desconocidos para jugar a Brotato en Android o iOS. El que mes tras mes figura en la lista de los juegos más populares en Steam Deck, acaba de anunciar una versión oficial para móviles que ya está disponible en Google Play y App Store. Por si no lo conoces, Brotato es un juego muy parecido a Vampire Survivors donde no tienes que hacer nada más que mover a tu personaje y seleccionar sus armas y ventajas para superar oleadas de enemigos.

Es un juego perfecto para móviles, sobre todo para aquellos que disfruten de juegos casuales, ya que el personaje (que es una patata) ataca automáticamente y tú solo debes planear la estrategia que quieres seguir en cada partida. Básicamente, es un roguelite estilo Vampire Survivors que te dará infinitas horas de diversión.

Brotato: un adictivo roguelite tipo shooter que no querrás dejar de jugar una vez que lo pruebes

Como mencionamos antes, Brotato es un juego tipo roguelite donde encarnas a una patata que dispara e intenta sobrevivir a oleadas de enemigos. Eso sí, de forma predeterminada no puedes disparar. La patata atacará de forma automática y tú lo único que puedes hacer es moverte por el escenario y elegir las ventajas, armas o ítems que deseas para mejorar el personaje al final de cada oleada.

En el transcurso de las oleadas, podrás recoger monedas y experiencia para comprar armas y subir de nivel a la patata (lo cual mejorará sus atributos). Puedes empuñar hasta 6 armas al mismo tiempo. Por cierto, las oleadas tienen una duración de 20 a 90 segundos y (salvo que así lo desees) no son interminables. Hay una oleada final con un jefe que debes derrotar para superar la partida.

La cosa no se acaba cuando eliminas al jefe final, pues en Brotato hay muchísimos personajes (patatas) diferentes con los que puedes jugar, cada uno con sus atributos y hándicaps particulares que hacen que las partidas sean únicas.

Cómo descargar Brotato para Android e iOS

Brotato ya está disponible en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS. En Google Play Store puedes conseguirlo en una versión prémium que cuesta 5,99 € porque no tiene anuncios. Si lo quieres jugar gratis, puedes descargar la versión que no es prémium, aunque tendrás que ver anuncios cada tanto. Nuestra recomendación es que pruebes la versión gratuita y luego pagues la prémium si te gustó.

Brotato Price: To be announced

Brotato:Premium Price: To be announced

En la App Store de iPhone e iPad de momento solo está disponible la versión prémium al mismo precio que en Google Play Store.