Garten of Banban 7, la última entrega de la empresa Euphoric Brothers, por fin ha salido al mercado y muchos de los seguidores de esta saga de videojuegos de Mascot Horror están más que entusiasmados de poder jugar este título. Ahora, la pregunta es si Garten of Banban 7 estará disponible para móviles o si tiene APK. Para saber la respuesta a esto no dejes de leer.

¿Qué es Garten of Banban 7?

Como el título te lo podrá dar a entender, este juego es la séptima entrega de una de las más famosas franquicias de juegos dentro del género Mascot Horror, al cual pertenecen títulos como Five Nights at Freddy’s y Poppy Playtime. Se trata de un título de supervivencia con puzzles de todo tipo, en el cual tu objetivo es salvar a los niños secuestrados en la guardería de Banban.

Tus enemigos, por supuesto, son un montón de monstruos dentro de la guardería de Banban los cuales son los culpables de secuestrar a tus niños. En Garten of Banban 7 al parecer el enemigo principal será Syringeon, un monstruo de color rojizo con instrumentos quirúrgicos en lugar de manos y una cabeza que se parece a la de un tiburón martillo.

¿Cómo descargar Garten of Banban 7 para Android? ¿Hay un APK?

La respuesta es un rotundo sí, este juego inicialmente salió para Steam, pero el día 11 de mayo la cuenta de Euphoric Brothers en Google Play y en la App Store publicaron el juego por un coste de 4,63 €. Si quieres instalar Garten of Banban 7 de forma segura en tu móvil Android o iPhone, te recomendamos que lo descargues de las tiendas oficiales.

APK de Garten of Banban 7

Considerando que el juego se lanzó recientemente para móviles, ha sido difícil encontrar un archivo APK del juego que de verdad funcione y que no sea alguna especie de trampa. Algunos de los archivos que descargamos de Internet contenían software malicioso y otros eran simplemente archivos APK de Garten of Banban 6 a los cuales les cambiaron el nombre.

Páginas de Internet como APKTodo ya subieron su versión del APK de este juego, pero como ya te mencionamos antes, al correr este archivo por VirusTotal se detectaron software maliciosos. Así que si lo quieres descargar, debes comprender que lo estás haciendo bajo tu propio riesgo y que esto podría traerte consecuencias.

Y con esa aclaratoria, finalizamos nuestro artículo sobre el APK de Garten of Banban 7. Nuestra recomendación, si no puedes pagar por el juego, es esperar a que una fuente de APK confiable como APK Mirror, por ejemplo, suba el juego. Estaremos actualizando este artículo para hacerte saber cuándo el archivo esté disponible. Por ahora, nos despedimos y esperamos haberte ayudado, si tienes alguna duda, déjala en la sección de abajo para que podamos responderte.