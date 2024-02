Poppy Playtime el famoso survival horror que se ha hecho un nombre entre franquicias como Five Nights at Freddy’s y Bendy and the Ink Machine parece haber lanzado un nuevo capítulo para su saga en Android, pero la realidad es que esto es una noticia falsa. Es probable que puedas notar que Poppy Playtime Chapter 3 llega a la Play Store, pero no lo descargues, ya que esta versión no es lo que tú crees.

Poppy Playtime Chapter 3 aún no es oficial en Android y cualquier versión que encuentres es una simple copia

En el 2021, la empresa Mob Entertainment se creó un nombre entre la competencia por su título Poppy Playtime un juego de horror y puzzles situado en una juguetería abandonada, el cual conquistó a grandes masas en poco tiempo. El juego se hizo tan famoso que un segundo capítulo fue diseñado y posteriormente la trilogía se completó con Poppy Playtime – Chapter 3 que para la fecha de redacción de este artículo solo está disponible en Steam.

Sin embargo, como podrás ver por el botón que te dejaremos abajo, hay una supuesta versión del capítulo 3 de Poppy Playtime para Android, pero esto es falso. Solo toma 1 segundo para darse cuenta de que este tercer capítulo de la saga de Poppy Playtime no es de Mob Entertainment. Y al descargarlo podrás notar que es un fangame que no se ve para nada bien, sin mencionar que la jugabilidad es muy mala.

Es probable que Poppy Playtime Chapter 3 llegue a Android, pero hay que esperar

Cuando salió el primer capítulo de este título de terror, los fans tuvieron que esperar más de 1 año para poder tener un port de Poppy Playtime para Android. Lo mismo pasó con el segundo capítulo que se tardó varios meses en llegar a la Play Store. Así que, a pesar de que es muy posible que este nuevo capítulo también sea llevado a Android, lo más lógico es que tome un poco más de tiempo.

El capítulo 3 de Poppy Playtime fue publicado en Steam el 30 de enero del 2024, así que es probable que el juego llegue a los dispositivos con Android para finales de ese mismo año. Así que si ya quieres jugarlo, lo mejor que puedes hacer por ahora es ir a tu PC y disfrutar del juego en Steam.

Es importante mencionar que esa versión de Poppy Playtime Chapter 3 que está en la Play Store no parece ser un virus o un malware de algún tipo, es solo un juego amateur hecho por un fan. Así que si lo que quieres es la verdadera experiencia de volver a entrar a Playtime Co. y usar tu ingenio para sobrevivir, te recomendamos que no descargues este juego. Eso ha sido todo por ahora con este artículo sobre que Poppy Playtime Chapter 3 llega a la Play Store, si te ha quedado alguna duda, déjala en la sección de abajo.