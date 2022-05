A pocos días de la noche de Halloween de 2021, llegó al mercado un videojuego que se viralizó en poco tiempo y le causó pesadillas a más de uno. Por supuesto, nos referimos a Poppy Playtime, el juego de terror y puzzles que se convirtió rápidamente en un título de culto.

Si no sabes de qué te estamos hablando, no te preocupes, de seguro que ya has visto antes la figura del encantador Huggy Wuggy, el muñeco azul afelpado que abraza a sus víctimas hasta asfixiarlas y devorarlas con sus afilados dientes. Si con esta primicia ya te animas a probar el Poppy Playtime, pues te contamos que este título que originalmente llegó a PC, ya se encuentra disponible en Android e iOS.

Cómo jugar a Poppy Playtime en Android e iPhone

Poppy Playtime es un juego desarrollado por un pequeño estudio independiente llamado MOB Games que recibió excelentes críticas por su jugabilidad y diseño artístico. Además, youtubers y streamers de todo el mundo se encargaron de convertirlo en un fenómeno mundial del mundo gamer.

Pues bien, para celebrar la llegada de la segunda entrega de este juego a PC, MOB Games ha decidido lanzar el capítulo 1 de Poppy Playtime en Android e iOS. Por el momento, el juego no ha llegado gratis a las tiendas de aplicaciones, ya que en la Play Store tiene un precio de 2,59 € y en la App Store de 2,99 €. ¿Quieres comprarlo? Pues aquí abajo te dejamos los cajetines de descargas de estas tiendas de apps.

¿Es posible jugar gratis a Poppy Playtime?

Si bien Poppy Playtime ha llegado a móviles cómo un juego de pago, existe una forma de jugarlo gratis. Con el lanzamiento del capítulo 2 de Poppy Playtime en ordenadores, el estudio ha decidido regalar el capítulo 1 en Steam, lo que significa que puedes descargarlo de forma gratuita en tu PC.

Pero… ¿Cómo jugarlo en el móvil? Pues bien, esta plataforma tiene una app para Android que te permite jugar a los títulos que tienes en tu cuenta de Steam desde el móvil. Si no sabes de lo que te estamos hablando, te invitamos a que le eches un vistazo a este tutorial sobre cómo usar Steam Link.

Finalmente, si no tienes una PC que pueda ejecutar Poppy Playtime para que lo juegues en streaming desde el móvil, aún tienes una esperanza. Existe la posibilidad de que el capítulo 1 pase a ser gratuito cuando la segunda entrega llegue oficialmente a Android e iOS, tal y como sucedió en PC. Y, si no puedes esperar, aquí te dejamos una lista de los 5 mejores juegos de terror para Android.