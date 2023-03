Five Nights at Freddy’s es una franquicia con una gran cantidad de juegos y a pesar de que últimamente no han salido muchos juegos oficiales, los fans se han encargado de llenar este vacío. Si estás entusiasmado por la nueva película de la franquicia próxima a estrenarse y quieres algo de contenido, tenemos para ti los 10 mejores juegos de FNAF para Android hechos por fans.

De igual manera te recomendamos que si no has jugado Five Nights at Freddy’s AR: Special Delivery, lo pruebes de inmediato, ya que está disponible en la Play Store. Y si esta franquicia no termina de convencerte te recomendamos estas listas de juegos de terror del 2017, juegos de terror de 2018 y juegos de terror del 2019, sin mucho más que agregar, aquí están los 10 mejores juegos de FNAF para Android hechos por fans.

Fredbear’s Resort, sobrevive para poder cobrar tu cheque

No hay nada como la fórmula original de Five Nights at Freddy, un juego en primera persona, donde tus únicas armas para sobrevivir el ataque de los animatrónicos es tu destreza, una linterna y una serie de trucos. Fredbear’s Resort, usa esta misma dinámica y le agrega unos gráficos excelentes que logran causar ese terror que tanto buscas en los títulos de esta saga.

El juego toma lugar en una nueva sede, sin embargo, algunos de los animatrónicos son versiones renovadas de las de los 80, las cuales cuentan con una función que no han logrado desactivar, la de caminar libremente por las noches. Tu trabajo como guardia de seguridad nocturna es proteger el establecimiento, pero tu verdadero reto será protegerte a ti mismo de los ataques de estos monstruos robóticos.

Descargar | Fredbear’s Resort

CASE: Animatronics, un homenaje muy bueno como para dejarlo pasar

A pesar de que CASE, no está necesariamente ligado al universo de FNaF es sin duda un excelente juego que hace homenaje a este gran fenómeno. Tanto los gráficos como la jugabilidad y la historia hacen de CASE un título para el móvil que tienes que jugar, si disfrutaste la saga de Five Nights at Freddy.

La historia gira en torno al detective John Bishop un oficial de la ley con mucho trabajo quien se ve envuelto en un lío que jamás pudo haber previsto. Un día hasta tarde en la oficina un hacker decidió encerrarlo en su estación de trabajo, sellando las salidas, pero eso no es todo, el hacker también controla a unos invitados de metal no deseados que harán que la noche de John se convierta en una pesadilla a la cual quizás no sobreviva.

Five Nights at Maggie’s, un mundo mágico que te aterrará de por vida

Algunos homenajes a FNaF son un poco menos discretos en cuanto a su relación con la saga original y así mismo es el caso de Five Nights at Maggie’s. La dinámica de este juego y sus gráficos son bastante similares a los de las primeras entregas de FNaF, lo cual no es algo malo si disfrutaste de estas y quieres revivir la experiencia, pero ahora en un lugar diferente.

Five Nights at Maggie’s es la historia de John McAdams, un exitoso ingeniero en robótica que decide utilizar inteligencia artificial para crear unos animatrónicos que entretengan a las personas en su nueva pizzería, Maggie’s Magical World. Como ya te podrás imaginar, todo lo que incluya animatrónicos e inteligencia artificial no puede terminar bien, así que durante las noches los monstruos de metal salen a casarte y lo único que tienes para defenderte son tus cámaras, tu linterna y tu astucia.

Creepy Nights at Freddy’s, muévete por la pizzería para sobrevivir la noche

Si había algo que muchos jugadores deseaban poder hacer en las primeras entregas de los juegos era poder huir del ataque de estos animales animatrónicos, lo cual era imposible debido a que el juego o te permitía moverte libremente. Algunos fans se tomaron esto personal y decidieron crear Creepy Nights at Freddy’s.

Este título se ubica igualmente en la pizzería de Freddy Fazzbear, los personajes también son los mismos, la principal diferencia es la jugabilidad, la cual incluye el hecho de que puedes moverte por la pizzería. Esto no te garantiza mucha defensa frente a los animales, pero sin duda te da más opciones para poder sobrevivir 6 noches seguidas. Posee muy buenos gráficos y sin duda es título que los fans de la saga podrán gozarse.

Descargar | Creepy Nights at Freddy’s

A Golden Past, conoce más sobre los oscuros secretos de los animatrónicos

De nuevo, los fans sorprenden a toda la comunidad de Five Nights at Freddy’s, presentado un juego que no solo se ve muy bien y que se juega con mucha facilidad, sino que también logra capturar la esencia del título original de manera excelente. Este juego hecho por fans se concentra en el estilo más puro de FNaF y si no logras saciar tus deseos de más juegos similares a los iniciales, esta versión te va a encantar.

A Golden Past lleva este nombre, ya que te cuenta la historia de un hombre que solía trabajar en el sitio donde por primera vez se vio a los animatrónicos, un lugar llamado Fredbear’s Diner. Sus noches trabajando allí como guardia de seguridad fueron la peor etapa de su vida y cuando intento buscar ayuda nadie le creyó, así que encerró esos recuerdos para siempre. Pero ahora es tu deber mantener el recuerdo vivo experimentando de nuevo ese horrible pasado.

Descargar | A Golden Past

Golden Memory 2, una nueva oportunidad para asustarte con tus animatrónicos favoritos

Han pasado 17 años desde que Fredbear’s Diner cerró sus puertas debido a los incidentes ocurridos con los animales animatrónicos hace tantos años. Pero eso no evita que Freddy y compañía vuelvan a colarse bajo el reflector con una nueva apariencia, gráficos increíbles y un gameplay que no deja nada que desear.

Como ya comentamos, la historia de este fangame conocido como Golden Memory 2 se ubica 17 años después de que Fredbear’s Diner cerrara sus puertas, con un nuevo local llamado Fredbear’s Pizza Showtime. Aquí podrás ver a personajes clásicos como Freddy, Bonnie y Chica, sin mencionar a las versiones withered que aún están rondando por ahí. Memoriza las técnicas, domina tus controles y prepárate para sobrevivir.

Descargar | Golden Memory 2

Five Nights at Coso’s 2 Remake, un juego ligero con animatrónicos diferentes

No todos los juegos hechos por fans deben necesariamente incluir los típicos gráficos, diseños y mecánicas de FNaF para ser atractivos. Five Nights at Coso’s 2 Remake, es el ejemplo perfecto de esto, ya que cuenta con un diseño más sencillo que los juegos originales, pero aun así es una historia interesante que te traerá un par de horas de diversión.

Este fangame de FNaF funciona con la misma dinámica que los primeros títulos de la saga original, sin embargo, se le añade un factor nuevo a los animatrónicos que te persiguen. Esta nueva forma de defenderte de los monstruos metálicos se basa en que puedes expulsar a cualquier animatrónico de cualquier cuarto bajando los niveles de oxígeno que hay allí, pero recuerda que tú también necesitas oxígeno y si te desmayas, te convertirás en una presa fácil.

Descargar | Five Nights at Coso’s 2 Remake

FNaF P.T. Mobile, un fangame de terror que dejará tu sangre helada

Hasta ahora no habíamos nombrado ningún juego en esta lista que tratara una temática tan oscura y que tuviera unos gráficos tan aterrorizantes como P.T. Mobile. Este fangame de FNaF es sin duda uno de los más atemorizantes que hemos jugado y a la vez uno de los más entretenidos gracias a tiempo que dura y a la gran cantidad de cosas por hacer.

En esta versión estarás en un edificio antiguo y abandonado, el cual está infestado con los animatrónicos que ya conoces como Bonnie, Freddy, Foxy, Chica y otros más. Estos ahora tienen una apariencia podrida y al parecer están poseídos por las almas de niños perdidos. Tu única tarea es sobrevivir todas las noches, recuerda las cosas que espantan a cada uno de los animatrónicos y recuerda mantener bajos los niveles de estrés de tu personaje.

Descargar | P.T. Mobile

Some Nights at Joe’s Remake, encuentra a los asesinos antes de que ellos te encuentren a ti

Some Nights at Joe’s es uno de los fangames más conocidos inspirados en FNaF, incluso existe una gran comunidad que apoya este título y eso es gracias a la gran fidelidad que tiene hacia los títulos originales y su excelente jugabilidad. Fue tan buena su receptividad que se decidió hacer un port para Android y el resultado ha sido maravilloso y bastante terrorífico.

Este título se basa en la historia de un detective privado que está siguiendo el caso de unos niños asesinados en una pizzería en conjunto con dos miembros del personal que también fueron encontrados sin vida en este establecimiento. Rápidamente, el detective se da cuenta de que no está solo en esta pizzería, ya que los animatrónicos pueden moverse por su cuenta y no son para nada amigables, pero existen un par de trucos que puedes utilizar para mantenerlos alejados.

Descargar | Some Nights at Joe’s Remake

Five Nights at Bonnie’s 3 Remake, la pesadilla nunca acaba

Esta es la tercera entrega de una saga que sin duda resalta también entre la gran cantidad de juegos de fans de FNaF por su diseño y sus buenos gráficos, incluso en el port de Android poseen una apariencia bastante limpia y atractiva. Esta última versión es sin duda la más llamativa y una de las más queridas por los fans, gracias a lo divertida que resulta.

Five Nights at Bonnie’s 3 Remake no cuenta con ninguna historia, de hecho, ninguno de los juegos tiene una historia, tú solo sabes que estás en una pizzería con animatrónicos y que estos buscan matarte. Se te dan instrucciones al principio de cómo puedes ahuyentar a Springbonnie, Fredbear, Plushtrap y Puppet y de ahí en adelante es cuestión tuya memorizar estos patrones y actuar con rapidez si quieres sobrevivir.

Descargar | Five Nights at Bonnie’s 3 Remake

Estos han sido los que nosotros consideramos son los 10 mejores juegos de FNAF para Android hechos por fans, cada uno de ellos tiene su atractivo y cada uno de ellos son un deleite para los fans de esta saga y los fans de los juegos de terror en general. Así que si te ha gustado este post esperamos que lo compartas con tus colegas, que pruebes algunos de los títulos que te recomendamos y si hay algún juego fanmade de FNaF que crees que merece estar en esta lista, déjalo en la sección de comentarios.