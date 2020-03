Si eres un usuario intermedio o avanzado de Android, es probable que seas asiduo a instalar aplicaciones manualmente, y que hayas oído hablar de APKMirror. Esta, una de las bibliotecas de aplicaciones para el SO de Google más grande del mundo, y en ella puedes conseguir casi cualquier aplicación gratuita.

Su bandera es poner a la disposición de los usuarios las últimas actualizaciones de una app de forma rápida, así como sortear los bloqueos geográficos de las aplicaciones. Ahora, han lanzado su app oficial en forma de beta pública en la Play Store, APKMirror Installer. Conoce los detalles de esta app que no solo llega para facilitar la vida de los usuarios, sino también a resolver un viejo problema que arrastraba APKMirror.

APKMirror Installer, la respuesta a las apps modulares de la Play Store en Android

En 2018, Google ideó una nueva forma de distribuir aplicaciones en Android, las “Aplicaciones modulares” (Android App Bundles). Antes de ellas, un APK contenía la información para poder instalar una app en cualquier dispositivo, sin importar su arquitectura. Esto tenía como consecuencia que los archivos APK cada vez pesaran más, y que se instalaran en tu móvil archivos que no hacían falta.

Las aplicaciones modulares lograron que este problema acabase, dejando en manos del algoritmo de la Play Store la generación de un APK hecho a la medida para tu móvil. ¿Cómo es esto? Sencillo, en vez de un APK universal, los desarrolladores envían a Google un archivo .aab que contiene todos los recursos y código de una aplicación. Luego, cuando tú descargas la app desde la Play Store, esta genera un APK solo con los recursos necesarios para que la aplicación funcione en tu móvil.

Esto es algo muchos desarrolladores han ido adoptando, y que logró reducir los tiempos de descarga y espacio que ocupaba una aplicación. No obstante, generó un problema para los usuarios que instalan sus apps manualmente. Muchas apps comenzaron a tener múltiples APK, uno para cada arquitectura, y elegir el correcto se volvió un dolor de cabeza. Pero APKMirror Installer llegó para solucionar eso.

Más nunca descargarás el APK erróneo gracias a APKMirror Installer

En su forma actual, APKMirror installer es como un administrador de archivos, solo que para archivos .apk y .apkm. Este último, es un formato desarrollado por APKMirror para manejar aplicaciones modulares, y está encriptado para mayor seguridad.

Así, cuando desees descargar una aplicación que tiene múltiples APK (app modular), ya no será necesario que pruebes suerte encontrando el indicado para tu móvil. Tan solo descargas el archivo .apkm de esa app, y APKMirror Installer se encarga de ubicar el APK correcto para ti. Lo mismo que hace la Play Store, pero para instalaciones manuales.

APKMirror Installer también se puede utilizar para instalar archivos APK estándar, descargados de APKMirror o de cualquier otra parte. Y si por alguna razón no puedes instalar un APK, la aplicación te dará un mensaje de error detallado sobre el problema. Esto es algo que el propio Android no proporciona, y que definitivamente puede ser muy útil.

Entonces, ¿APKMirror Installer es una tienda de aplicaciones?

APKMirror Installer no es una tienda de aplicaciones, porque de serlo no podría estar en la Play Store. A pesar de tener un funcionamiento parecido, al no hacerse todo el proceso dentro de app, no clasifica como tienda de aplicaciones ni viola las políticas de Google.

Esta herramienta solo permite ubicar el APK necesario para tu móvil, y darte un enlace externo para descargarlo (desde APKMirror). Luego, una vez descargado, podrás instalarlo sin problema a través de la aplicación, o por otro método. Sabemos que solo le faltó un paso para ser una tienda, pero no lo es.

Lamentablemente APKMirror Installer contiene anuncios, pero existe la posibilidad de pagar una suscripción premium para eliminarlos. No es algo que nos agrade demasiado, pero es lo que hay, y no deja de ser sensacional por eso. Su beta pública ya está disponible en la Play Store.

Recuerda que debes ser cuidadoso con eso de instalar aplicaciones descargadas desde fuera de la Play Store. ¿Te ha gustado? Deja tu opinión en los comentarios.