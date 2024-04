Stremio es sin duda una de las mejores opciones para poder ver contenido de todas partes del mundo, en buena calidad, con una amplia variedad de subtítulos y de forma rápida. Si quieres saber cuáles son los mejores addons disponibles para este reproductor, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti en esta ocasión.

Para ayudarte a que te ubiques mejor, también hemos agregado un conjunto de complementos de Stremio que te ayudarán a encontrar contenido que podría gustarte. Es decir, complementos que te ayudarán a llevar un registro de lo que has visto y basándose en eso te darán recomendaciones de cosas que te podría interesar ver. Así te salvas de la tarea de tener que navegar por horas sin saber que serie o película escoger.

Los mejores addons para ver series y películas en Stremio

Empecemos por nombrar los complementos de esta lista diseñados para brindarte el mejor contenido. Ya sea gracias a Torrent, Debrid o por conexión HTTP, estos complementos te ofrecen el contenido que buscas en excelente calidad, fáciles de ver e incluso fáciles de descargar directamente de Stremio, si sigues los pasos adecuados.

Torrentio, el complemento que no puede faltar en Stremio

Cuando se habla de addons de Stremio, es probable que el más popular sea Torrentio. Esto se debe a que es una de las opciones más completas en el catálogo de complementos de este reproductor. Torrentio conecta tu reproductor directamente con los proveedores de torrents más populares en Internet, dándote acceso a un catálogo casi infinito de cosas para ver.

Descargar | Torrentio

ThePirateBay+, la mejor forma de ver contenido gratuito en Stremio

Otro addon de Stremio que siempre debes estar presente en tu cuenta es ThePirateBay+. Este complemento, al igual que otras opciones en la lista, funciona con torrents. Su trabajo es conectar tu dispositivo con Stremio con la base de datos de The Pirate Bay, la cual siempre ha sido uno de los principales lugares en los cuales puedes encontrar torrents de calidad.

Descargar | ThePirateBay+

Superflix, uno de los primeros y mejores complementos de Stremio

Superflix es un addon que, en lugar de usar Torrents, se concentra principalmente en las transmisiones por conexión HTTP. Es decir, Superflix obtiene el contenido que deseas ver directamente desde otra plataforma y la conecta con tu reproductor para que puedas ver ese contenido de forma fácil, rápida y sin salir de Stremio.

Descargar | Superflix

Latino Movies, el complemento en español para Stremio

Un problema que muchos usuarios hispanohablantes tienen es no poder conseguir muchas opciones con audio doblado al español en Stremio. Por supuesto, esto no suele ser un problema gracias a los subtítulos, pero con la ayuda de Latino Movies no solo tienes acceso a películas en español sino también a cine Latinoamericano. Si eres un fiel seguidor del cine en español, te recomendamos este addon.

Descargar | Latino Movies

TorBox, un addon que tiene todo en un solo lugar

Que el nombre de TorBox no te confunda, ya que este complemento no solo trabaja con torrents, sino que también tiene soporte para Debrid y además funciona con conexión HTTP. Es decir, TorBox es de verdad una opción que tiene series y películas de todo tipo y de todas partes en un solo lugar. Lo único que necesitas para usarlo es crearte una cuenta en su plataforma.

Descargar | TorBox

Peerflix, trae hasta ti las mejor series y películas de Stremio

Gracias a su compatibilidad con archivos Torrent, Peerflix trae para ti el mejor contenido disponible de Internet hasta tus dispositivos con Stremio. Este complemento cuenta principalmente con contenido en inglés y en español castellano y si te suena conocido es porque ya lo habíamos mencionado en nuestro artículo de los mejores complementos de Stremio para ver anime.

Descargar | Peerflix

Media Fusion, disfruta de series, películas y TV en vivo en Stremio

Media Fusion no solo es una excelente opción para ver series y películas, este addon también funciona para ver canales de TV en vivo en Stremio. Ideal por si quieres ver transmisiones de deportes en Stremio, pero también quieres tus shows y films favoritos. Es bastante bueno y ofrece un catálogo bastante amplio, aunque la mayoría de canales que ofrece están en inglés.

Descargar | Media Fusion

Los mejores addons para encontrar series y películas en Stremio

Un gran problema del consumidor de contenido en la actualidad es que hay demasiadas opciones disponibles en línea. El exceso de contenido existente y el hecho de que se crea más cada día, es abrumador y muchas veces lleva a que las personas pasen horas buscando algo para ver, en lugar de verdaderamente disfrutar de una serie o película. Para eso existen opciones de catálogos en Stremio que no solo te permiten encontrar contenido, sino que también te permite calificarlo y te da recomendaciones.

Cyberflix, un catálogo que te muestra el contenido de las principales plataformas de streaming

Si quieres saber en qué plataforma de streaming encontrar una película o quieres conocer los mejores estrenos de Netflix, por ejemplo, Cyberflix es el addon que necesitas. Este complemento reúne todo el catálogo de opciones de las principales plataformas de streaming y lo pone a tu alcance, haciéndote recomendaciones de lo que te podría gustar y compartiéndote información sobre cada título, así puedes decidirte con facilidad.

Descargar | Cyberflix

Trakt, la mejor forma de saber qué es lo que has visto en Stremio

Ya hemos hablado de Trakt en Kodi, pero ahora es el turno de Stremio. Y es que Trakt es una herramienta muy útil, en especial cuando no quieres perderte de nada. Trakt, es un complemento que lleva un registro de todo lo que has visto, te permite calificarlo y te hace recomendaciones. Imagina, por ejemplo, que quieres ponerte al día con el Universo Cinemático de Marvel, pero no sabes por dónde empezar, pues tu mejor opción es Trakt.

Descargar | Trakt

IMDB, una de la mayor base de datos de series y películas

Si de verdad quieres saber de qué va una película o una serie, ver que actores y actrices están en esa producción, quién la dirigió, qué puntuación tiene, entre otras cosas, te recomendamos probar IMDB. Este addon de Stremio se conecta directamente con la plataforma de IMDB para darte toda la información que necesitas saber y para ayudarte a escoger tus títulos favoritos.

Descargar | IMDB

Kitsu Anime, el addon que te recomienda animes en Stremio

Kitsu es una de las plataformas más conocida para puntuar y descubrir animes en Internet, además es una excelente herramienta que te avisa cuándo y dónde puedes ver los capítulos nuevos de tus animes favoritos. Sin duda una opción que los amantes del anime necesitan, en especial si planeas empezar a ver algún anime largo como One Piece o Psycho Pass, por ejemplo.

Descargar | Kitsu Anime

The Movie Database, un addon con todo lo que necesitas saber del cine

Al igual que otras opciones en esta lista, The Movie Database está conectado con una base de datos con una amplia información de películas de todo el mundo. Este complemento te permite saber todos los detalles interesantes de una serie o película antes de verla, de esta forma puedes hacer tus decisiones de contenido con mayor seguridad.

Descargar | The Movie Database

Eso es todo por ahora con nuestra lista de los 12 mejores addons para ver películas y series en Stremio. Esperamos que te haya gustado y que estos addons te ayuden a tener acceso a todo el contenido que deseas ver, ya sean series o películas. Si te ha quedado alguna duda o crees que nos faltó mencionar algún addon que valga la pena, déjanoslo saber en la sección de comentarios.