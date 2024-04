Peerflix es uno de esos complementos que nunca está de más tener en Stremio, ya que te ayuda a conseguir enlaces a diferentes Torrents para ver todo tipo de series y películas. Hay que recordar que para poder ver gran parte del contenido que está en Stremio es necesario contar con complementos como Peerflix.

Existen otros complementos de Stremio como Torrentio y The Pirate Bay que funcionan de la misma manera. No es necesario que los tengas todos, pero es bueno contar con varias opciones para que se complementen entre sí. Si te interesa saber cómo instalar Peerflix en Stremio para poder ver todo tipo de contenido, no te pierdas este tutorial que hemos preparado para ti.

Guía paso a paso para instalar Peerflix en Stremio

Lo primero es recordarte que para poder instalar el addon de Peerflix, es necesario que ya hayas descargado la app de Stremio en tu móvil o en cualquier dispositivo que quieras, por si acaso te dejamos un botón de descarga abajo. Si ya tienes la app, sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en tu navegador de preferencia y busca Peerflix Stremio en Google.

en Google. Selecciona la primera opción o ingresa usando el siguiente enlace.

Presiona en donde dice Install .

. Esto te llevará a la app de Stremio, presiona en donde dice Install , de nuevo.

, de nuevo. Confirma tu decisión presionando en Instalar en la ventana emergente y listo.

Con esto ya habrás instalado el addon de Peerflix en tu dispositivo con Stremio, nosotros lo hicimos en el móvil, pero es básicamente el mismo proceso, tanto en el móvil como en el ordenador, como en un SmartTV. Ahora solo te falta buscar la película o serie que quieres ver y usar Peerflix para encontrar un Torrent que te funcione.

¿Cómo usar Peerflix para ver películas en Stremio?

Una vez que Peerflix está instalado en tu cuenta de Stremio, ya estará disponible en todos tus dispositivos que tengan la misma cuenta de Stremio, así que lo único que tienes que hacer para ver series y películas con Peerflix es seguir estos pasos:

Ingresa en el menú principal de Stremio .

. Selecciona una serie o película que quieras ver.

que quieras ver. Presiona en la opción que dice All .

. Selecciona el addon de Peerflix .

. Escoge el Torrent que mejor te parezca.

Recuerda que este complemento ofrece contenido principalmente en inglés y español castellano, si quieres un complemento de Stremio para ver contenido principalmente en español, te recomendamos ver este artículo. Y con esa recomendación finalizamos nuestra guía paso a paso sobre cómo instalar Peerflix en Stremio, esperamos que te haya servido y si tienes alguna duda, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.