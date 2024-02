CyberFlix el addon para tener Netflix, Prime Video y Disney+ en Stremio

Netflix, Disney+ y Prime Video, son las principales plataformas de streaming que existen. Si eres un seguidor del contenido de todas estas, pues te recomendamos hacer uso de los addons de Stremio, especialmente de CyberFlix, el addon para tener Netflix, Prime Video y Disney+ en todos tus dispositivos con Stremio.

En este artículo nos encargaremos de explicarte qué es CyberFlix exactamente, cómo funciona y cómo puedes instalarlo en tus dispositivos con Stremio. Si aún no sabes mucho de este reproductor, te dejamos un artículo que te explica un poco más sobre Stremio y además te dejamos un enlace a nuestro artículo que te enseña cómo instalar addons en Stremio.

¿Qué es CyberFlix y cómo funciona?

CyberFlix es el nombre de un addon de Stremio que se ha hecho muy popular entre los usuarios de Stremio. De hecho, muchos usuarios de este reproductor están de acuerdo en que Torrentio y CyberFlix son addons esenciales de Stremio. La razón es sencilla, debido a que CyberFlix es un addon que te permite acceder al contenido de Netflix, Prime Video y otros servicios de streaming populares.

Además de eso, CyberFlix te permite organizar una gran cantidad de catálogos dentro de Stremio de forma de que nunca te pierdas ni un solo estreno que podría interesarte. Y si CyberFlix no es suficiente para recordarte que series y películas ya has visto, siempre puedes hacer uso de una app para llevar el seguimiento de todo el contenido que has visto.

Además de eso, CyberFlix también te permite agregar catálogos dentro de categorías específicas como por ejemplo catálogos con contenido para niños, catálogos de anime únicamente, catálogos de películas románticas, etc. Sin duda, este es uno de los mejores complementos de Stremio.

¿Cómo instalar CyberFlix en Stremio?

El proceso de instalar CyberFlix en Stremio no se diferencia mucho del proceso que ya te hemos explicado en artículos anteriores. Sin embargo, haremos un repaso de cómo instalar un addon en Stremio a través del móvil para que no quede ni la menor duda de cómo funciona este proceso.

Lo primero que hay que hacer será ingresar en la app de Stremio .

. Una vez dentro, presiona en la opción de Complementos que está en la barra en la parte inferior de la pantalla.

que está en la barra en la parte inferior de la pantalla. Ahora, sal de la app e ingresa en este enlace desde tu móvil para obtener el enlace de descarga de CyberFlix .

. Presiona en la opción de Copy Link y copia el enlace que te aparecerá en una pestaña emergente.

y copia el enlace que te aparecerá en una pestaña emergente. Vuelve a Stremio y en la barra de buscador en la sección de Complementos ingresa el enlace que acabas de copiar.

Te aparecerá la opción del complemento de CyberFlix, presiona en el botón que dice Configure .

. Sigue los pasos que te dará tu dispositivo para personalizar tu experiencia con CyberFlix y cuando todo este listo presiona en la opción de Instalar.

y cuando todo este listo presiona en la opción de Instalar. Termina la instalación en Stremio y listo, ya podrás gozar del contenido de CyberFlix.

Así de simple es posible tener acceso a esta gran cantidad de series y películas con la ayuda de CyberFlix en Stremio. Si quieres conocer más sobre el proceso de instalación en otros dispositivos, te recomendamos que uses el enlace al artículo tutorial de addons en Stremio que te mencionamos previamente.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre CyberFlix, el addon para tener Netflix, Prime Video y Disney+ en Stremio. Si te ha quedado alguna duda de la información que te explicamos aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte con tu problema.