Las mejores aplicaciones para apuntar películas y series vistas

En la actualidad es difícil poder llevar un control del contenido que se ve, especialmente cuando hablamos de series y películas. Esto se debe a que hay una enorme variedad de plataformas que están creando cada vez más contenido de entretenimiento. Y al tener todo al alcance de un clic, es complicado saber que ver, qué falta por ver y si de verdad vale la pena verlo.

Si eres de esas personas que siempre está diciendo que tiene que agregar esa película o este show a su lista de cosas por ver, tenemos para ti 10 aplicaciones para apuntar películas y series vistas o por ver. Así puedes tener un mejor control de las cosas que deseas disfrutar y ya no tendrás que pasarte horas en el menú de alguna plataforma de streaming mientras te decides por una cosa para ver.

Letterboxd, la red social para los cinéfilos

Una de las opciones más utilizadas para poder anotar serie y películas vistas, descubrir nuevas cosas por ver e interactuar con personas que tengan gustos similares a los tuyos, es Letterboxd. Esta app te permite crearte una cuenta, calificar series y películas, unirte a listas públicas con contenido de diferentes géneros y llevar un orden de todo lo que quieres ver.

Filmaffinity, el espacio para conocer más sobre películas y series

Si quieres conocer datos sobre películas y series en español, Filmaffinity tiene todo lo que necesitas saber. Y no estamos hablando solo de series y películas en plataformas de streaming, sino también de estrenos a nivel mundial en carteleras. Con esta app puedes ver qué se estrenará próximamente y hacer tus planes para no perderte nada del contenido que quieres disfrutar.

Web | FilmAffinity

Trakt, combina tus servicios con esta app y automatiza el proceso

Trakt es una de las opciones más populares en el área de aplicaciones para marcar series y películas vistas. Esto se debe a que esta app puede conectarse con reproductores como Kodi por ejemplo, de esa forma cada vez que miras una serie o película de tu lista de cosas por ver, esta se tacha automáticamente.

TV Time, una comunidad amante del cine y la TV en tu móvil

Si además de querer organizar tus series y películas para saber qué cosas ya has visto y qué cosas tienes por ver, también quieres saber lo que opina el resto del mundo sobre diferentes títulos, te recomendamos descargar TV Time. Esta app cuenta con más de 20 millones de usuarios en una enorme comunidad unida por el amor a las series y a las películas.

My Movies 4, lleva el control incluso de tu colección física

Si eres más un coleccionista de la vieja escuela y tienes una gran colección de títulos en físico, pues no hay ningún problema, My Movies 4 te tiene cubierto. No compres el mismo título dos veces por accidente, mejor usa esta app y escanea el código de barra de tu película o serie para archivarla en tu colección y así sabrás qué tienes y qué te falta por ver o comprar.

Kitsu, la aplicación para los verdaderos amantes del anime y manga

Si eres un fanático del anime y del manga, de seguro te la pasas en aplicaciones para poder ver los capítulos de tu anime favorito o sitios para poder leer el último número del manga que más te gusta. Pero con tanto contenido disponible, es difícil llevar un control de lo que has visto, en especial si prefieres ver anime gratuito por canales de Telegram. Para eso te recomendamos Kitsu, la mejor app para anotar las series y animaciones que ya has visto, descubrir nuevos títulos, recordarte de ver capítulos nuevos, etc.

Moviefy, encuentra toda la información que quieras de los títulos que más te interesen

Moviefy es una app que combina información con funcionalidad, debido a que la misma te permite crear listas con los títulos que ya has visto y los que te interesa ver, además te permite encontrar nuevas series y películas que podrían llamarte la atención. También te brinda información de próximos estrenos y cuenta con una gran cantidad de filtros para organizar todo el contenido que podría interesarte.

Bingebound, la mejor opción para los que no pueden dejar una serie incompleta

El término «bingewatch» hace referencia a ver una o varias series completas de una sola sentada y es que a veces es imposible no engancharse con tus títulos favoritos. Es por eso que Bingebound tiene este nombre, ya que aquí podrás anotar todas las películas y series que has visto, capítulo por capítulo. Puedes darle una calificación a todo lo que has visto, puedes compartir con una gran comunidad de amantes del cine, puedes crear tus propias listas y mucho más.

Watch List, una de las opciones más completas para llevar un control de tus series y películas

Búsqueda inteligente de todo tipo de series y películas, recomendaciones personalizadas basadas en tus gustos, resúmenes, recordatorios para ver tus estrenos más esperados, todo eso y mucho más es lo que te ofrece Watch List. La organización es la clave y con la ayuda de Watch List, puedes estar seguro de que no habrá ni un solo capítulo de tu serie favorita que pasarás por alto.

Hobi, la mejor guía de TV para tu móvil

Ahora, si bien es cierto que Hobi te ofrece información de nuevas series y películas que quieras ver, te ofrece recordatorios y cuentas regresivas para ver capítulos de tus series favoritas, también es cierto que te ofrece estadísticas. Si quieres saber cuántas horas de contenido has visto, cuántas películas has disfrutado, tus calificaciones en general y mucho más, te recomendamos que descargues la app de Hobi en tu móvil de inmediato.

Eso es todo por ahora con nuestra lista de las mejores aplicaciones para apuntar películas y series vistas. Esperamos que alguna de las opciones que te recomendamos aquí sea de tu agrado y que ya puedas empezar a ver tu contenido favorito de forma organizada en todos tus dispositivos. Si tienes alguna pregunta o crees que dejamos pasar alguna aplicación importante, déjanoslo saber con un comentario en la sección de abajo.