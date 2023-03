Si eres un fanático del manga y del anime de seguro estás en una búsqueda constante de contenido de calidad y además plataformas que sean capaces de brindarte ese contenido. El problema es que muchas veces las plataformas disponibles no son confiables o simplemente no sabes por dónde empezar, así que hoy te traemos una lista con 10 apps y web para leer manga gratis, online y legal.

Y si te interesa, también tenemos un artículo donde hablamos sobre AnimeBox, la app para ver anime en español, gratis. Además, una lista con los mejores 5 canales de Telegram en donde puedes encontrar una enorme selección de animes completamente gratis, esperamos que los disfrutes y sin más que agregar, vamos a lo que venimos.

MANGA Plus, una de las opciones más populares y eficientes

Por supuesto, esta lista no podía existir sin mencionar a una de las plataformas más usada por los amantes del manga, estamos hablando de MANGA Plus. Esta plataforma no solo es un reader de manga, también cuenta con una enorme cantidad de contenido popular entre los amantes de las historietas japonesas, como por ejemplo My Hero Academia, Dragon Ball, One Piece, Chainsaw Man y muchos más.

Lo mejor de esta app es el hecho de que todos los lanzamientos más recientes están sincronizados con los lanzamientos en Japón, eso quiere decir que no tendrás que esperar por los estrenos. La interfaz es sencilla, cómoda y te permite guardar tus mangas favoritos, interactuar con otros lectores, compartir, dejar comentarios, encontrar mangas en diferentes idiomas, etc.

Mango Manga, miles de títulos al alcance de tus dedos

Otra excelente aplicación que no decepciona es Mango Manga, ya que no solo cuenta con un nombre muy divertido, además te ofrece una enorme cantidad de mangas con sus volúmenes actualizados en su mayoría. Todos estos, están completamente en español y organizados en una interfaz bastante amigable y eficaz.

Mango Manga te ofrece además un plan de suscripción pago para que puedas ver todos los volúmenes del manga que quieras sin necesidad de ver publicidad, te permite marcar el lugar en donde te quedaste, guardar tus números favoritos, etc. Sin embargo, la opción gratuita es fácil de disfrutar también y su biblioteca es bastante amplia, ya depende de ti, si quieres adquirir la versión premium.

MangaToon, un espacio para los comics, historietas y fanfics de toda una comunidad

Si eres un amante del manga, pero no necesitas leer los títulos más populares y disfrutas más de las historias independientes, creadas sin restricciones, donde los autores dejan volar su imaginación, te ofrecemos MangaToon. Este portal es un espacio diseñado para los amantes de las historietas web, donde los fans tienen el control y las historias nunca se acaban.

MangaToon te ofrece una biblioteca bastante amplia, eso sí, no esperes encontrar historias de editoriales como Kōdansha o Shūeisha, a menos que busques los fanfics de los usuarios de esta comunidad. Aquí podrás encontrar historias exclusivas dentro del género de comedia, romance, aventura, etc. Muchas de estas dibujadas de manera excelente con paneles a color en un reader vertical bastante cómodo.

Bilibili Comics, un lector para mangas con una biblioteca muy fascinante

Hablando de plataformas diseñadas por y para los fans, con miles de títulos a color y una comunidad enorme, no podíamos dejar por fuera a Bilibili Comics. Esta app cuenta con una gran cantidad de títulos en español, aunque también puedes conseguirlos en otros idiomas, de todos los géneros que se te ocurran, como fantasía, suspenso, romance, Boys love, etc.

La plataforma cuenta con una app bastante amigable, un reader que puede personalizarse de muchas maneras y una colección de títulos muy bien elaborados, algunos incluso exclusivos de esta plataforma. Muchos de estos a color y con historias fascinantes que de seguro te van a encantar y la mejor parte es que si también eres un creador de mangas, puedes contactar al equipo de Bilibili comics para que publiquen tu historia, si les parece lo suficientemente buena.

Webtoons, una plataforma que se concentra en los creadores de mangas y sus obras

Para seguir con la temática de las plataformas disponibles para conseguir mangas de buena calidad y en español, te ofrecemos Webtoon. Esta página es creada por fanáticos de este estilo de arte y la verdad es que, si estás buscando obras reconocidas a nivel mundial como Dragon Ball o Berserk, será mejor que dejes pasar esta oportunidad, pero si te interesan los mejores mangas hechos por artistas independientes, Webtoon es el lugar para ti.

Aquí podrás encontrar una gran selección dentro del género romántico, Boys Love, Girls Love, drama y comedia. Además de eso, esta página está fuertemente asociada con la comunidad de creadores, a tal punto que ofrece cursos sobre cómo hacer tu propio manga y además te permiten publicarlo, si cumple con las expectativas.

Ninemanga, el sitio web con la biblioteca más amplia de manga que podrás encontrar

No importa cuáles sean tus gustos en mangas, si buscas títulos viejos o los más recientes, todo lo que quieras leer lo encontraras en Ninemanga. Esta plataforma web cuenta con una colección inmensa de manga que ocupan todos los géneros que te imagines, todos actualizado, en español y con una interfaz bastante minimalista.

Pero, no te dejes llevar por ese aspecto tan rústico, la verdad es que esta plataforma tiene todo lo esencial para que puedas disfrutar de tus mangas favoritos. Los capítulos se estrenan el mismo día que se estrenan en Japón, completamente traducidos al español y cada vez que vas a leer alguno, las páginas cargan en lotes de 3 para facilitar la fluidez a la hora de disfrutar de tus historietas.

InManga, una página web rápida y eficaz para leer tu contenido favorito

Dentro del mundo del manga en Internet existen muchos portales, pero casi ninguno es tan popular como InManga. Esta página se ha ganado su puesto como uno de los sitios favoritos por los fans para leer sus mangas favoritos gracias a su contenido, su interfaz y la velocidad con la cual carga.

En InManga podrás encontrar de forma gratuita todos los títulos que desees, desde clásicos como One Piece, Naruto y HunterXHunter hasta los más recientes como Blue Lock, Boruto y Chainsaw Man. Todos estos traducidos perfectamente al español, manteniendo la fidelidad con el idioma original y con una definición que respeta al máximo la calidad de las páginas.

Tu Manga Online, un repositorio de mangas bien organizado y muy completo

Muchas veces cuando quieres leer una obra te das cuenta de que consta de una gran cantidad de volúmenes y no hay nada más tedioso que tratar de organizarte por tu cuenta. Es por eso que se agradece cuando un portal como Tu Manga Online te ofrece una selección bien estructurada con una división clara y la capacidad de guardar favoritos para poder llevar el ritmo de lo que lees de forma sencilla.

Tu Manga Online te ofrece eso y mucho más, gracias a su lector que es también bastante eficiente y rápido. Su biblioteca no se queda atrás tampoco, ya que cuenta con los títulos más populares de revistas como la popular Shonen Jump con traducciones muy buenas y una excelente calidad.

Manga Kakalot, el mejor lugar para encontrar nuevo contenido

Si te interesa conocer más títulos de manga que puedan llamarte la atención, te recomendamos que visites la plataforma de Manga Kakalot. El único problema con este sitio es que todo su contenido está completamente en inglés, pero si el idioma no es una barrera para ti, entonces es un excelente lugar en el cual perderte por horas consumiendo contenido de entre más de 40 géneros de manga.

Además de su variedad, Mangakakalot cuenta con un lector bastante cómodo que carga cada episodio que desees ver en su totalidad para hacer más fluida la experiencia de leer estas historietas. Cuenta con múltiples servidores e imágenes de calidad, es decir, puedes tener altas expectativas con este portal, ya que de seguro no te va a decepcionar.

Kissmanga, la fuente de una gran cantidad de contenido

La mayoría de las páginas en múltiples idiomas que ofrecen mangas de calidad con buenas traducciones, usualmente sacan los números de este repositorio de manga. Kissmanga es una plataforma bastante completa, con una biblioteca que abarca una cantidad sorprendente de obras, es decir, si hay algún manga muy específico que no consigues en formato digital, te recomendamos que lo busques aquí.

Como te podrás imaginar, el único problema con esta plataforma es que sus mangas están en inglés, pero de nuevo, como con la opción anterior, si el inglés no es problema para ti, esta página definitivamente debe estar en tu repertorio. Cada volumen se carga en una sola página, lo cual es muy útil, sin mencionar que mucho contenido de aquí nunca es traducido al español, así que, si de verdad estás buscando algo especial, Kissmanga es lo que necesitas.

Eso es todo por ahora en nuestra lista de las 10 apps y web para leer manga gratis, online y legal, esperamos que la hayas disfrutado y que encuentres una opción que se ajuste a tus necesidades. Si te gustó, por favor compártelo con tus colegas y si conoces alguna otra app o página web que hayamos omitido, te invitamos a que la dejes en la sección de comentarios.