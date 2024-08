Si estás teniendo problemas para jugar a Fall Guys en Android, entonces has llegado al lugar indicado. Y es que a continuación vamos a repasar las principales razones por las que Fall Guys no funciona en teléfonos y qué hacer para solucionar estos problemas.

Fall Guys no funciona en Android: por qué y soluciones

Antes de empezar, debes saber que lo más probable es que tu móvil no cumpla con los requisitos mínimos para jugar a Fall Guys en Android. Por ello, te invitamos a repasar los requerimientos mínimos exigidos por Epic Games para que Fall Guys se ejecute sin problemas en Android:

Procesador de 64 bits (ARM64).

(ARM64). Gráfica Adreno 530 o superior, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o superior.

o superior, MP20, MP12 o superior. 4 GB de RAM (mínimo).

(mínimo). Android 10.0 o superior.

Si no sabes cómo verificar si tu móvil cumple con los requisitos mínimos de Fall Guys para móviles, aquí te dejamos unos tutoriales sobre cómo saber si mi móvil es de 64 bits, cantidad de memoria RAM, versión de Android, procesador y gráfica (GPU).

Una vez aclarado esto, pasemos a ver los problemas más comunes de Fall Guys para Android con sus respectivas soluciones:

Fall Guys no me deja jugar no pasa del lobby

Muchos usuarios pueden descargar el juego, abrirlo e iniciar sesión sin problemas. Sin embargo, cuándo están en el lobby de Fall Guys el juego se cierra o crashea devolviendo al usuario a la pantalla de inicio.

Pues bien, esto muy probablemente se deba a que tu móvil no tiene los recursos suficientes (RAM, procesador, GPU, etc.) para ejecutar Fall Guys. Por ello, puede abrir el juego y cargar el lobby (situaciones que exigen poco rendimiento), pero luego no responder cuándo llega el momento de jugar (donde la aplicación se vuelve más exigente).

¿Mi móvil es de 4 GB de RAM y Fall Guys no funciona? Pues, aunque técnicamente un Android de 4 GB de RAM cumple con el requisito mínimo, recuerda que otras apps y el propio sistema operativo están usando un poco de esa memoria. Por ello, te sugerimos cerrar todas las apps que pueden están consumiendo RAM. Además, lo ideal sería que tu teléfono tenga más de 4 GB de RAM.

Fall Guys no inicia sesión en Android y no me abre

Cuándo abres Fall Guys por primera vez en Android, el juego te lleva al navegador para completar el inicio de sesión con la cuenta de Epic Games. Luego de completar el inicio de sesión, el navegador te redirige la aplicación de Fall Guys.

Pues bien, algunos usuarios reportan que aquí el juego se reinicia exigiendo nuevamente el inicio de sesión, volviendo a redirigir al navegador para completar los pasos nuevamente en un círculo vicioso interminable.

Para solucionar este problema puedes intentar lo siguiente:

Prueba con otro navegador: si la aplicación te llevaba a Google Chrome para iniciar sesión con tu cuenta de Epic Games, prueba hacerlo desde otro navegador. Para ello tienes que tener otro navegador en tu Android y establecerlo como el predeterminado.

si la aplicación te llevaba a Google Chrome para iniciar sesión con tu cuenta de Epic Games, prueba hacerlo desde otro navegador. Para ello tienes que tener otro navegador en tu Android y establecerlo como el predeterminado. Desactiva el ahorro de energía: si tu móvil tiene activado el modo de ahorro de energía, este cierra automáticamente las apps en segundo plano para conservar batería. Pues bien, lo que puede estar pasando es que este modo cierre Fall Guys cuando el juego te redirige a la web para iniciar sesión. Por eso luego se vuelve a abrir desde cero.

si tu móvil tiene activado el modo de ahorro de energía, este cierra automáticamente las apps en segundo plano para conservar batería. Pues bien, lo que puede estar pasando es que este modo cierre Fall Guys cuando el juego te redirige a la web para iniciar sesión. Por eso luego se vuelve a abrir desde cero. Verifica los permisos de la app: la versión de Fall Guys para Android debe tener el permiso de mantenerse ejecutada en segundo plano y de iniciarse sola para funcionar adecuadamente. Aquí te explicamos cómo gestionar los permisos de las apps.

la versión de Fall Guys para Android debe tener el permiso de mantenerse ejecutada en segundo plano y de iniciarse sola para funcionar adecuadamente. Aquí te explicamos cómo gestionar los permisos de las apps. Vuelve a intentarlo más tarde: puede pasar que los servidores de Fall Guys estén saturados y den problemas al iniciar sesión con la cuenta de Epic Games. En este caso te recomendamos probar más tarde.

No me deja descargar Fall Guys en mi Android

A algunos usuarios la Epic Games Store no les permite descargar Fall Guys, aunque tengan más de 100 MB para el archivo de instalación que se descarga en la tienda. Sin embargo, ten en cuenta que esto es solo el archivo de instalación, el juego completo ocupa más de 2 GB, por lo que si no tienes este espacio te recomendamos eliminar archivos y apps que ya no usas en tu móvil.

No puedo instalar Fall Guys en mi Android

Fall Guys no se instala desde la Play Store, la tienda oficial de Google en Android. La app se instala desde la Epic Games Store, una tienda de terceros. Por ello, si es la primera vez que usas la Epic Games Store, te saltará el aviso «el teléfono no tiene permitido instalar apps desconocidas de esta fuente» el cual no te deja instalar la app.

Y solucionar esto es muy fácil. Lo único que debes hacer es darle el permiso a Epic Games Store de instalar apps de fuentes desconocidas. Para ello, pulsa el botón de Configuración que está en el aviso y habilita la opción «Confiar en esta fuente». También puedes hacerlo manualmente con este tutorial desde los ajustes de tu móvil.

No se pudieron descargar los archivos / Faltan archivos de Fall Guys

Al iniciar la app de Fall Guys por primera vez, la aplicación descargará una serie de archivos y assets extras para jugar. En este paso a muchos usuarios les da el código de error 10 que significa que Fall Guys no pudo completar la descarga. Si este es tu problema, te recomendamos intentar lo siguiente:

Verifica tu conexión a Internet: es probable que hayas desactivado por error los datos o el WiFi de tu móvil.

es probable que hayas desactivado por error los datos o el WiFi de tu móvil. Comprueba que Fall Guys tiene el permiso de conectarse a Internet: en Android las aplicaciones pueden tener o no el permiso para descargar de Internet. Por ello te recomendamos verificar si Fall Guys lo tiene con este tutorial de cómo ver los permisos de las apps.

en Android las aplicaciones pueden tener o no el permiso para descargar de Internet. Por ello te recomendamos verificar si Fall Guys lo tiene con este tutorial de cómo ver los permisos de las apps. Ten 2 GB de almacenamiento libres (o un poco más): según Epic Games, Fall Guys requiere 2 GB para su instalación. Sin embargo, con la descarga de archivos y assets extras, el juego puede llegar a pesar unos 2,5 GB. Por ello, te recomendamos tener como mínimo 3 GB de almacenamiento libre.

Nota: De momento, estos son los problemas más frecuentes con la versión de Fall Guys para Android. Iremos actualizando el post con los nuevos errores que puedan surgir con sus respectivas soluciones. ¡Si tienes un problema, no dudes en comentárnoslo!