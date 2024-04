Una característica muy genial que siempre ha tenido Android es la posibilidad de instalar aplicaciones manualmente desde fuentes desconocidas usando paquetes APK. Es decir, los usuarios y desarrolladores no estamos obligados a pasar sí o sí por el aro de Google Play u otras tiendas de apps, como ha sido históricamente en iOS. Sí, ciertamente asumimos ciertos riesgos adicionales con este tipo de instalación, pero sabiendo lo que hacemos se reducen y muchos no cambiaríamos tal libertad.

Ahora bien, con el paso de los años y las nuevas versiones de Android el proceso ha ido cambiando un poco. Así, es posible que no sepas cómo permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido en Android 14. No obstante, te invitamos a no preocuparte porque en este artículo te lo enseñaremos.

¿Cómo instalar apps desde un origen desconocido en Android 14?

Tal como acabamos de señalar, el permiso de Android para instalar apps desde orígenes desconocidos ha cambiado con los años. Originalmente era una característica exclusiva para desarrolladores y estaba oculta en el menú de desarrollo del sistema operativo. Sin embargo, si tienes Android 14 puede que te hayas dado cuenta de que esto ya no es así.

Si intentas buscar la opción de instalación de apps desde orígenes desconocidos en el menú de desarrollo de Android, sencillamente, no vas a encontrarlo. Ya no está ahí, ahora es una opción muchísimo más accesible para los usuarios.

¿Esto está bien? Por temas de comodidad puede que sí, ya que ahora son menos pasos, pero en el ámbito de la seguridad consideramos que no. Al ser tan accesible, el riesgo de que un usuario novato instale una app maliciosa es más alto. Si embargo, si sabes lo que haces y estás dispuesto a aprender a instalar apps desde orígenes desconocidos en Android 14, esto es todo lo que debes hacer:

Abre el menú de ajustes de tu móvil. Entra al submenú “Aplicaciones” / “Apps”. Desliza hasta el final hasta encontrar “Acceso especial de aplicaciones”. Entra en “Instalar aplicaciones desconocidas”. Selecciona la aplicación a la que deseas otorgarle este permiso especial. La lista de apps que encontrarás te muestra solamente aquellas que sean compatibles con el servicio de instalación de paquetes APK de Android. Presiona el botón deslizable “Autorizar esta fuente”.

Así de fácil, ya no hay que ir a presionar 7 veces en el número de compilación para habilitar el menú oculto de desarrollo ni nada por el estilo. Ahora es cuestión de unos poquísimos toques y ya tendrás el permiso habilitado en la app que desees. Aparte, es el mismo proceso que en Android 13. Y, ojo, debes saber que hay otro método todavía más práctico.

Básicamente consiste en ejecutar el paquete APK con la aplicación que desees (y sea compatible con este servicio, como el explorador de archivos) y Android 14 te preguntará si quieres permitir la instalación desde fuentes desconocidas para esa app. Solo confirma que deseas hacerlo, que comprendes los riesgos y realiza tu instalación. ¡Listo! Así de fácil.

¿Te gusta más este nuevo método? ¿Prefieres el tradicional, aunque sea un poco más largo?