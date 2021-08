Google Play Store es la tienda más usada en Android y eso se debe a que es la única que viene preinstalada en estos dispositivos. Sin embargo, hay vida más allá de la Play Store. Existen otras tiendas de aplicaciones tan buenas (o mejores) que la Play Store, que merecen que les des una oportunidad.

Algunas de ellas ofrecen apps que no están en la tienda de Google y otras están respaldadas por compañías muy importantes en la industria, así que vale la pena echarles un ojo. En las siguientes líneas, te mostraremos las 10 mejores para que escojas la que más te agrade. ¿Estás listo para despedirte de la Play Store? Vamos allá…

Amazon Appstore: el rival más completo de la Play Store

Amazon no solo es la tienda online más popular del mundo, sino también una tienda de aplicaciones y juegos para Android muy completa. Amazon Appstore fue creada para los dispositivos Fire de la marca, pero en realidad se puede instalar en cualquier móvil o tablet Android.

El principal atractivo de esta tienda son todas las aplicaciones de Amazon y los grandes descuentos que suelen ofrecer en apps y juegos de pago. También ponen a tu disposición una gran variedad de servicios que puedes contratar para tu Android con ofertas ocasionales. Por cierto, tiene todas las típicas funciones de una tienda: panel para ver tus apps y actualizarlas, lista de suscripciones, etc.

Descargar | Amazon Appstore

Aptoide: como la Play Store, pero sin limitaciones

Aptoide es una de las primeras tiendas que llegaron a Android. Tiene más de 10 años de existencia: es casi tan vieja como la Play Store. En esta tienda encontrarás todas las apps populares que aparecen en la tienda de Google, así como una gran variedad de juegos ordenados en diversas categorías.

Lo que hace diferente a Aptoide es que no impone limitaciones. No tiene bloqueo geográfico de apps ni censura para el contenido +18, dejándote descargar lo que quieras sin restricciones. Incluso, ha llegado a ofrecer apps con una legalidad cuestionable, como las que te dejan ver contenido de Netflix gratis. Pero lo mejor es que puedes usar Aptoide sin una cuenta y comprar con la cripto AppCoins.

Descargar | Aptoide

Samsung Galaxy Store: la tienda exclusiva de los móviles y tablets de Samsung

Antes de que te ilusiones, la Galaxy Store solo está disponible en los dispositivos de Samsung (viene preinstalada, de hecho). Eso significa que no se puede usar en otros móviles o tablets Android. Y es una pena pues, aunque tiene menos apps que las tiendas de Google y Amazon, su diseño y funcionamiento es fenomenal.

En esta tienda de Samsung podrás descargar todos los juegos y aplicaciones más populares de Android. Y por ser parte de la familia Samsung Galaxy, a través de esta tienda la compañía te da grandes ofertas en contenido de pago, recompensas y aplicaciones exclusivas para tu teléfono. En resumen, es una Play Store simplificada, pero con ventajas para los usuarios Galaxy.

Descargar | Galaxy Store

F-Droid: la alternativa más segura y fiable

Sin miedo a equivocarnos, F-Droid es la tienda más segura que existe para Android. Y no solo lo decimos porque es de código libre, sino también porque todas las apps y juegos que ofrece son igualmente de código libre. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hay en esta tienda es de fiar, ya que el código con el que ha sido creado cualquiera lo puede revisar libremente.

No hay manera de que F-Droid o sus aplicaciones te engañen para robar tus datos o inyectarte malware (como sí sucede habitualmente en Play Store y otras tiendas). La mayoría de apps de F-Droid son de productividad, aunque también encontrarás algunos juegos básicos. También puedes descargar otras tiendas para Android desde F-Droid, lo cual es paradójico. Ah, y todo lo que hay en F-Droid es totalmente gratis y sin anuncios.

Descargar | F-Droid

AppGallery: la respuesta de Huawei al veto de Estados Unidos

La AppGallery de Huawei nació en 2011, pero salió de China apenas en 2018. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos impuso un veto a Huawei que, entre otras cosas, les impide instalar la Play Store en sus dispositivos. Por eso, ahora los móviles y tablets Huawei que se venden en todo el mundo vienen con AppGallery en vez de la Play Store. Eso sí, AppGallery se puede instalar en cualquier Android.

¿Qué tiene AppGallery de especial? Aplicaciones y juegos exclusivos (que no están en ninguna otra tienda), buenos descuentos para comprar contenido de pago, un sistema de recompensas para conseguir cosas gratis y apps instantáneas (que no requieren instalación). Además, tiene una interfaz muy bonita y fácil de usar, así como todas las funciones que necesitas para mantener tus apps actualizadas y organizadas.

Descargar | AppGallery

APKMirror: el repositorio de APK más fiable que hay

Técnicamente, APKMirror no es una tienda, pero lo puedes usar como una. En realidad, es un repositorio donde puedes descargar el APK de la app que quieras y en la versión que prefieras. De esa manera, te permite saltarte los bloqueos geográficos, probar actualizaciones beta o alfa que no aparecen en las tiendas normales, y hasta descargar versiones viejas de las apps por si funcionan mejor en tu móvil.

Como no es una tienda, APKMirror no ofrece aplicaciones o juegos de pago. Lo bueno es que todos los APK que se suben a esta página son revisados meticulosamente por los administradores. Así, a diferencia de otros repositorios de APK, APKMirror te asegura que lo que descargues de su página está libre de virus. Ah, y tiene su propio instalador de APK/APKM llamado APKMirror Installer.

Acceder | APKMirror

Aurora Store: para usar la Play Store sin tener la Play Store

Aurora Store es un cliente de la Play Store. ¿Qué quiere decir eso? Que es una aplicación que te permite descargar apps y juegos directamente desde los servidores de Google, pero sin tener una cuenta de Google ni la Play Store instalada en tu móvil. Solo tendrás que meter una cuenta si quieres descargar apps de pago, lo cual tiene sentido.

Lo mejor de todo es que es de código libre, por lo que puedes estar seguro de que respeta tu privacidad. Otras ventajas de usar Aurora Store son que ocupa poco espacio (unos 7 MB), que te deja descargar aplicaciones que no están disponibles en tu país y que te permite saber qué datos recopila una app antes de descargarla. Y su diseño con colores a elegir es estupendo.

Descargar | Aurora Store

Malavida: una tienda hecha en España con muchos mods y apps baneadas de la Play Store

Malavida es un sitio web especializado en apps para Android (aunque también ofrece apps para PC) fundado en España en 2001. Al igual que APKMirror, se trata de un repositorio donde puedes descargar apps para Android en formato APK sin limitaciones. Pero lo más interesante de Malavida es que ofrece aplicaciones prohibidas por la Play Store.

Específicamente, en esta tienda encontrarás muchos mods de Instagram, WhatsApp y de otras apps populares que no están en la tienda de Google. También podrás descargar servidores privados de juegos como Clash Royale, y aplicaciones como TubeMate que te permiten usar YouTube como si hubieses pagado la suscripción Premium. Por usar este tipo de apps te pueden banear en algunos servicios y juegos, así que tenlo en cuenta.

Acceder | Malavida

Uptodown: otro buen repositorio de APK

Uptodown sigue la misma línea de APKMirror y Malavida. Es un repositorio de APK con el que puedas descargar aplicaciones de Android sin las restricciones de la Play Store. Tiene todas las apps más populares del momento, así como algunas de las que están prohibidas en la tienda de Google. Es bastante fácil de usar, y tiene su propia app.

Quizás lo más interesante de Uptodown es que cada aplicación y juego en la tienda tiene una descripción original escrita por los administradores de la página. Es decir, no copian y pegan la descripción de Google Play Store como hacen la mayoría de páginas (o todas). Además, cuenta con su propia sección de reviews/comentarios para saber si una app es buena antes de descargarla.

Descargar | Uptodown

ACMarket: el hogar de las aplicaciones y juegos modificados

Si quieres descargar juegos modificados, hackeados o crackeados para Android, ACMarket es tu tienda. Aquí encontrarás versiones modificadas de una gran variedad de juegos con todas las opciones desbloqueadas, así como vida infinita, dinero infinito, etc. También podrás descargar aplicaciones modificadas sin anuncios ni micropagos, con todas las funciones desbloqueadas.

Eso sí, no olvides que usar este tipo de apps puede ser peligroso por diversas razones. Nadie puede asegurarte que sean seguras y que no violan tu privacidad. Así que usa la tienda bajo tu propio riesgo. Además, no olvides que al usar mods no estás apoyando a los verdaderos creadores de las apps o juegos que te gustan.

Descargar | ACMarket

¡Y eso es todo! Esperamos que te hayan gustado estas alternativas a la Play Store. Varias de ellas pueden ser el complemento perfecto para la tienda de Google, mientras que otras pueden reemplazarla por completo. Y tú… ¿cuál te llevas?