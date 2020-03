De Android siempre se admira la libertad que ofrece a los usuarios para elegir lo que necesitan en su móvil o tablet. Sin embargo, dado a que Google Play Store es la tienda de aplicaciones que viene preinstalada en la mayoría de dispositivos Android, los usuarios prácticamente se ven forzados a instalar las aplicaciones que Google cree que son las más apropiadas. Si bien las apps que la gran G recomienda o preinstala en los dispositivos Android son muy funcionales y cumplen con las necesidades de los usuarios, también tienen un lado oscuro.

Se sabe que muchas apps de Google Play Store (incluso las más populares) no solo son abusivas para mostrar anuncios, sino que también pueden robar tus datos, violar tu privacidad o infectar con virus tu dispositivo. De ahí a que en este artículo queramos recomendarte 15 aplicaciones de código libre para Android en las que puedas confiar ciegamente pues son totalmente transparentes. De hecho, si tienes los conocimientos necesarios, puedes revisar su código de arriba a abajo para que compruebes su legitimidad.

Nota: ten en cuenta que varias de las siguientes apps no están disponibles en Google Play Store, por lo que te dejamos sus enlaces de descarga en F-Droid, un repositorio de apps de código libre bastante seguro y fiable.

NewPipe: la mejor alternativa a YouTube, con muchas funciones extras

A diferencia de la app oficial de YouTube, NewPipe te permite ver vídeos de YouTube sin anuncios y con reproducción en segundo plano totalmente gratis. Además, con esta app podrás descargar los vídeos o música de YouTube que quieras y crear listas de reproducción. También te permite añadir tu cuenta de Google para ver los canales a los que te has suscrito, aunque esto no es obligatorio pues con NewPipe podrás usar YouTube sin una cuenta.

Al ser de código abierto y no usar las APIs de Google, NewPipe no guarda ningún tipo de información acerca de tu actividad en YouTube. Sin embargo, esto podría ser una desventaja frente a la app oficial, ya que de esa manera NewPipe no es capaz de usar el siempre acertado algoritmo de YouTube que te recomienda vídeos de forma personalizada.

Descargar en F-Droid | NewPipe

Fennec F-Droid: un Mozilla Firefox de código abierto, seguro y rápido

Fennec F-Droid es un navegador para Android que está basado en la última versión del popular Firefox. Es más ligero y rápido que la app original de Firefox, ya que no cuenta con los códigos privados de Mozilla que en algunos móviles empeoran la experiencia. Además, Fennec F-Droid usa el motor Gecko para cargar las páginas más rápido, por lo que es una excelente alternativa al navegador que ahora usas en tu Android.

Descargar en F-Droid | Fennec F-Droid

K-9 Mail: una aplicación de correo muy completa

Si te preocupa la privacidad de tu correo electrónico, debes conocer K-9 Mail. Esta aplicación de correo destaca por no usar APIs para rastrear tu actividad y por ser muy completa. Soporta cuentas POP3, IMAP y Push IMAP. Te permite iniciar sesión usando varias cuentas e incluye una opción para exportar la configuración de la app y de tus cuentas a otro móvil fácilmente. También ofrece otras funciones adicionales, como la sincronización de múltiples carpetas, marcado y archivado de correos, firmas y mucho más.

Descargar en F-Droid | K-9 Mail

Face Slim: la mejor aplicación no oficial de Facebook

Face Slim es una aplicación no oficial de Facebook que está basada en la app web de Facebook para móviles, pero con muchas más características. Solo pesa 1,3 MB, es bastante ligera y, a diferencia de las apps oficiales de Facebook, respeta la privacidad de los datos de los usuarios. Algunas de las funciones extras que incluye son: modo oscuro, modo básico (para usar Facebook con conexiones a Internet lentas) y varias opciones más para personalizar la página principal.

Descargar en F-Droid | Face Slim

Twidere: la única app oficial de Twitter de código abierto

Twidere no es una app creada por Twitter, pero es la única de código abierto que la red social admite de forma oficial. En general, con Twidere podrás hacer lo mismo que con la app oficial de Twitter, pero tendrás algunas características adicionales, tales como un visor de imágenes y mapas incorporado, mensajes directos organizados como chats y soporte para múltiples cuentas. También ofrece un modo oscuro, opciones para programar tweets y personalizar pestañas, un bloqueador de anuncios integrado y la posibilidad de silenciar cuentas, etiquetas, tópicos, etc.

Descargar en F-Droid | Twidere

Slide: una colorida alternativa a la app de Reddit

Slide es un cliente para Reddit que supera en muchos aspectos a la app oficial de la red social. Principalmente, porque te permite crear un tema con los colores que quieras (ofrece hasta 12000 combinaciones distintas) para la app e incluso temas individuales para cada subreddit. También te ofrece distintas interfaces para explorar la red social, así como filtros para restringir cierto contenido. Por si fuera poco, soporta múltiples cuentas y te permite descargar vídeos o imágenes para verlas sin Internet.

Descargar en F-Droid | Slide

ownCloud: tu propio servicio de almacenamiento en la nube

ownCloud es una aplicación que te permite administrar los archivos, contactos, música, fotos y calendarios que están guardados en tu nube de almacenamiento. Con esta app podrás navegar por todos los archivos sincronizados con ownCloud, crear nuevos, editar archivos existentes y compartir archivos con otros. ownCloud soporta la sincronización de contenido en diversos dispositivos, por lo que es una app imprescindible si usas este servicio enfocado en la flexibilidad y seguridad de tus archivos.

Descargar en F-Droid | ownCloud

Open Camera: la app de cámara más simple y eficaz que podrás encontrar

Open Camera es una aplicación de cámara bastante sencilla que funciona perfectamente en cualquier Android. Si bien es simple, tiene todas las características que el usuario promedio necesita como soporte para cámaras frontales y traseras, soporte para micrófono, modo manual, detección de rostros, opciones de estabilización, diferentes tipos de enfoques y un modo para tomar fotos sin que el móvil suene (algo que muchas apps de cámara no ofrecen).

Descargar en F-Droid | Open Camera

Amaze: un explorador de archivos completo y fácil de usar

¿Quieres cambiar el explorador de archivos de tu Android? Entonces prueba Amaze. Este explorador ofrece las características básicas de este tipo de apps, como copiar, pegar, cortar y comprimir archivos. Pero también ofrece la posibilidad de navegar por las carpetas de tu Android mediante varias pestañas, un gestor de aplicaciones y varios temas para elegir. Además, si tienes root en tu Android, Amaze es el explorador de archivos ideal para ti ya que te permitirá aprovechar todos los permisos de superusuario.

Descargar en F-Droid | Amaze

OsmAnd: una alternativa a Google Maps poco conocida, pero igual de genial

OsmAnd es una aplicación de mapas parecida a Google Maps, pero basada en los mapas y datos de OpenStreetMap. Al igual que la app de Google, OsmAnd ofrece mapas sin conexión, guía por voz, localización de sitios de interés (restaurantes, museos, etc.), coordenadas geográficas y mucho más. Cabe destacar que los mapas sin conexión de esta app pesan 200 MB aproximadamente, dependiendo de la región a descargar.

Descargar en F-Droid | OsmAnd

OpenVPN: la app de VPN libre y gratuita para navegar de forma segura en Android

OpenVPN es una aplicación que no te ofrece una VPN (red privada virtual) en particular, sino que te permite crear una en tu Android sin necesidad de root. De hecho, puedes usar esta app para conectarte a cualquier servicio de VPN usando los certificados de OpenVPN.

Descargar en F-Droid | OpenVPN

AntennaPod: la mejor aplicación para escuchar podcasts

AntennaPod es un gestor de podcasts de código abierto que te ofrece acceso instantáneo a podcasts gratuitos y de pago. Con esta app podrás importar y exportar los podcasts que quieras a través de gPodder, OPML, URLs RSS y la base de datos de podcasts de iTunes. Además, la aplicación te ofrece varias opciones de automatización para descargar episodios y borrarlos sin que tengas que hacerlo manualmente.

Descargar en F-Droid | AntennaPod

DNS66: dile adiós a los anuncios en las apps de tu Android

DNS66 es una de nuestras apps favoritas y, por ello, siempre la recomendamos a todos los usuarios. ¿La razón? Pues porque permite que la experiencia en tu Android sea más limpia y fluida al bloquear todos los anuncios que aparecen en las apps, incluyendo los de las páginas web cuando navegas con Chrome u otro navegador. También bloquea pop-ups, posibles virus e impide que roben tus datos con anuncios engañosos (aunque no funciona como una VPN).

DNS66 te permite elegir en cuáles apps quieres bloquear anuncios y en cuáles no, en caso de que alguna app funcione mal con el bloqueo que hace la app. Pero lo mejor de todo es que esta app no requiere root y es totalmente gratuita.

Descargar en F-Droid | DNS66

SimpleRT: comparte el Internet de tu PC con tu Android

Android tiene una función que todos conocemos que permite compartir el Internet de nuestro móvil (los datos) con un PC. Sin embargo, pocos saben que hacer este proceso al revés también es posible gracias a SimpleRT. Esta aplicación te permite compartir el Internet de tu ordenador con tu Android mediante un cable USB. Además, a diferencia de otras apps de este tipo, SimpleRT funciona sin root y puede configurar servidores DNS personalizados, así como conexiones múltiples.

Descargar en F-Droid | SimpleRT

BaldPhone: una app para convertir tu Android en un teléfono básico

Por lo general, los ancianos no saben cómo usar un dispositivo Android, principalmente porque la interfaz puede resultarles muy confusa. Ese problema lo soluciona BaldPhone, una aplicación que cambia por completo la interfaz de Android y la hace mucho más simple con menos opciones y botones más grandes y fáciles de leer.

Esta app ofrece atajos para los Contactos, la app Teléfono, el Asistente de Google y WhatsApp, así como para funciones útiles como las alarmas y notificaciones. Sin embargo, lo más destacado de BaldPhone es que permite crear recordatorios oportunos para saber cuándo tomar las píldoras y un botón SOS en caso de emergencia. Ambas opciones pueden ayudar a los ancianos enormemente, aunque esta app también se puede usar con niños muy pequeños.

Descargar en F-Droid | BaldPhone

Esas fueron las mejores apps de código libre para Android. Si conoces otra que merece estar en esta lista, coméntanosla y compártela con todos.