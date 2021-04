Google Play Store no es el único lugar donde puedes descargar aplicaciones para tu móvil Android. Hay vida más allá de la tienda de Google gracias a los cientos de repositorios de APK que existen en Internet. El problema de los repositorios es que la mayoría de ellos no son transparentes en cuanto a la procedencia de los APK. De hecho, se han descubierto repositorios que ofrecen APK modificados con virus o software espía que dañan tu móvil o violan tu privacidad.

Por suerte, existe un repositorio de APK que es tan seguro como Google Play Store y que es la mejor opción para descargar APK actualmente. Hablamos de APK Mirror, un sitio web que te permite descargar las versiones más recientes de tus apps favoritas sin restricciones geográficas y sin necesidad de hacerte beta-tester. Es cierto que en Internet hay otros sitios como APK Mirror, por lo que aquí nos tomaremos el tiempo de explicarte por qué es el repositorio que preferimos al descargar APK considerando la seguridad que nos ofrece.

¿Qué es APK Mirror y para qué sirve?

APK Mirror es una página web que te permite descargar aplicaciones en formato APK. Las apps descargadas en forma de APK son muy fáciles de instalar ya que solo debes pulsarlas en tu Android para que se instalen. Técnicamente, la palabra que mejor define a APK Mirror es repositorio, pues en este sitio web se alojan los APK de una gran variedad de aplicaciones organizadas por categorías, con sus respectivas descripciones y con sus correspondientes listas de cambios tras cada actualización.

En APKMirror puedes encontrar el APK de absolutamente todas las versiones que ha tenido una aplicación. De hecho, gracias a que las aplicaciones no tienen que ser revisadas por Google para ser publicadas en APK Mirror, normalmente las versiones más recientes de una app llegan primero a APK Mirror que a Google Play Store. Además, muchas veces Google impone restricciones por países o dispositivos y no te deja descargar algunas apps o actualizaciones si no cumples con sus condiciones. Eso no sucede en APK Mirror donde puedes descargar lo que quieras sin limitaciones.

¿Por qué usamos APK Mirror en vez de Google Play Store?

Por las razones explicadas anteriormente, APK Mirror es la mejor opción para:

Actualizar más rápido tus aplicaciones

Probar versiones beta antes que nadie

Instalar apps que no están disponibles en tu país en la tienda de Google

en la tienda de Google Y en general para descargar aplicaciones fuera de Google Play Store

Seguramente ahora te estás preguntando… ¿Pero APK Mirror es seguro? Y es que de nada valen estas ventajas si luego los APK vienen con virus o defectos. Pues bien, en el siguiente apartado te explicamos cómo APK Mirror protege su repositorio frente a apps maliciosas.

¿Qué tan seguro es APK Mirror?

La empresa dueña de APK Mirror es Illogical Robot LLC, que también es dueña del popular sitio web de noticias Android Police. De esta empresa (y de sus páginas web) nunca hemos escuchado polémicas relacionadas con problemas de seguridad o privacidad ni nada por el estilo. Dentro del sector de Android, gozan de muy buena reputación y tienen la confianza de la comunidad de usuarios. Ahora bien, esta confianza no se la han ganado gratis. APK Mirror tiene excelentes políticas de seguridad que impiden que descargues apps inseguras de su repositorio.

Para empezar, todos los APK alojados en APK Mirror están firmados por sus desarrolladores originales. Eso significa que ninguna de las apps proporcionadas por la página ha sido modificada o plagiada. Además, para evitar que descargues apps falsas o de extraño proceder, estas son las normas de APK Mirror para que una app aparezca en su página:

Debe ser posible verificar y comprobar la firma del desarrollador. La verificación la realiza el propio equipo de APKMirror antes de la publicación, que también comprueba lo siguiente: Que las firmas originales coincidan con las de las actualizaciones. Que una nueva aplicación no tenga la misma firma de una app existente en la página, para evitar falsificaciones.

del desarrollador. La verificación la realiza el propio equipo de APKMirror antes de la publicación, que también comprueba lo siguiente: Las aplicaciones en fase beta que carecen de una descripción significativa o de argumentos que justifiquen su aceptación, no son permitidas en APK Mirror.

o de argumentos que justifiquen su aceptación, no son permitidas en APK Mirror. Los desarrolladores que no tienen credibilidad en el sector (por antecedentes de apps lanzadas con virus, malas prácticas, etc.), tampoco son aprobados para publicar en APK Mirror.

(por antecedentes de apps lanzadas con virus, malas prácticas, etc.), tampoco son aprobados para publicar en APK Mirror. Si la aplicación que se desea publicar es nueva, no tiene un historial probado y no es única, no será publicada en la página.

Además, APK Mirror dice estar 100% protegido contra la vulnerabilidad Janus que permite modificar apps sin alterar sus firmas. Así que, salvo aplicaciones que de la noche a la mañana arruinen sus años de buena reputación actualizándose con malware (como sucedió con CamScanner), todos los APK que descargues de APK Mirror son seguros y fiables. En definitiva, APK Mirror es una plataforma igual de segura que Google Play Store o hasta más…

¿APK Mirror es una tienda de aplicaciones?

Cuando hablamos de APK Mirror decimos que es un repositorio, más no una tienda. ¿Por qué, si es muy parecido a Google Play Store? Pues porque en APK Mirror no puedes descargar aplicaciones de pago. Hay excepciones muy puntuales, por supuesto, pero en APK Mirror no hay un sistema de pago ni nada por el estilo para que puedas comprar aplicaciones o hacer micropagos. Eso hace que no sea una tienda, sino un repositorio para descargar apps gratuitas.

¿Cómo gana dinero APK Mirror si no es una tienda? Hasta donde sabemos nosotros, el repositorio genera ingresos a partir de la publicidad que ves en la página (que no es poca).

Cómo usar APK Mirror: descargar aplicaciones e instalarlas es así de fácil

Si quieres saber cómo descargar aplicaciones desde APK Mirror e instalarlas, solo sigue estos pasos:

Pincha el siguiente enlace para acceder al repositorio desde tu móvil: APK Mirror.

Usa el buscador (pulsa el icono de la lupa) para buscar la aplicación que desees descargar .

. Normalmente, verás varias versiones de la app ordenadas de la más reciente a la más antigua (puedes ver la fecha de lanzamiento abajo de cada una de ellas). Pulsa la que quieras teniendo en cuenta lo siguiente: Las que están en fase de prueba (pueden presentar errores) dicen alpha o beta . Las versiones estables (no tienen errores, pero no tienen las últimas funciones) dicen release o no tienen ninguna denominación especial.

(puedes ver la fecha de lanzamiento abajo de cada una de ellas). Pulsa la que quieras teniendo en cuenta lo siguiente: Ahora baja hasta la sección Download donde con tan solo pulsar el botón de descargar (el de la flecha apuntando hacia abajo), y el de Download APK en la siguiente página, se comenzará a descargar el APK. Si hay varias variantes disponibles para un mismo APK, lo mejor es que descargues la que tiene la etiqueta verde de Bundle . Si no hay una variante Bundle, para que no te compliques, descarga todas las variantes que sean compatibles con tu versión de Android para luego probar cuál de ellas funciona en tu móvil.

(el de la flecha apuntando hacia abajo), y el de Download APK en la siguiente página, se comenzará a descargar el APK. Después de que la descargue finalice, acude a la carpeta Descargas o Downloads de tu móvil Android con el administrador de archivos. Allí estará el APK.

o Downloads de tu móvil Android con el administrador de archivos. Allí estará el APK. Dependiendo de qué variante descargaste de la app, tendrás que hacer lo siguiente para instalarla: Si es un APK normal , simplemente púlsalo y selecciona Instalar . Puede que necesites habilitar la instalación de fuentes externas o desconocidas antes de hacer esto. En caso de que hayas descargado la aplicación en APKM (APK Bundle) , tendrás que instalarla usando el instalador oficial del repositorio. Para ello, mira este tutorial de cómo instalar archivos APKM con APKMirror Installer.



¡Y eso es todo! Como verás, no tiene nada de complicado instalar aplicaciones de APK Mirror, aunque sí es un poco tedioso comparado con Google Play Store que hace todo este proceso por sí solo de forma automática sin que nosotros tengamos que hacer nada. De todas formas, APK Mirror es una plataforma genial para descargar aplicaciones o actualizaciones que Google Play Store no te ofrece por la razón que sea.