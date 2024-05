Antes de disponerte a instalar un antivirus en tu móvil, debes saber que Android incluye su propio antivirus integrado que funciona a través de Google Play y que mantiene alejado el malware de tu teléfono. Se llama «Play Protect» y si bien en su momento su funcionamiento dejó que desear, hoy en día es bastante fiable tanto para escanear tu Android como para eliminar los virus detectados.

Enseguida te enseñaremos a activar este antivirus en tu Android y, además, te explicaremos cómo usar los antivirus particulares que incluyen los móviles Samsung y Xiaomi. Si tu móvil no es de ninguna de estas marcas, recuerda que «Play Protect» lo tienen todos los Android con Google Play y que los métodos de Samsung y Xiaomi son parecidos a los de otros fabricantes.

Cómo activar el antivirus «Play Protect» en Android

Para hacer un análisis y escanear todo tu dispositivo en busca de virus (no importa de la marca que sea), sigue estos pasos:

Abre Google Play en tu Android.

en tu Android. Toca tu icono de usuario (está en la esquina superior derecha).

(está en la esquina superior derecha). Selecciona Play Protect .

. Presiona el botón de Analizar.

Y para asegurarte de que el antivirus de Android se mantendrá activo analizando todas las apps que instales, presiona el icono de engranaje en esa misma sección y comprueba que la opción «Analizar las apps con Play Protect» esté activada.

Una vez hecho esto, cada vez que instales una nueva aplicación en tu dispositivo, Play Protect la analizará y, si tiene algún virus, bloqueará su instalación. Recuerda que puedes desactivar Play Protect cuando quieras, en caso de que te esté impidiendo instalar ciertos APK.

Cómo activar el antivirus «McAfee» en móviles Samsung

Algunos móviles Samsung cuentan además con el antivirus McAfee integrado, que fue añadido a One UI como parte de una colaboración con la compañía de ciberseguridad. Para activarlo, haz lo siguiente:

Abre la app Ajustes .

. Dirígete a Cuidado del dispositivo o Mantenimiento del dispositivo.

o Mantenimiento del dispositivo. Presiona la opción Seguridad .

. Toca en Activar si no está activado.

si no está activado. Pulsa en Analizar teléfono.

Si en tu Samsung Galaxy no aparece la opción «seguridad», entonces actualiza tu móvil a la versión más reciente disponible y vuelve a intentarlo. Ten en cuenta que este antivirus solo se añadió en algunas versiones One UI, por lo que no está presente en todos los móviles Samsung. Si no logras hacer que aparezca en el tuyo, puedes instalar el antivirus tú mismo con la app de McAfee.

Cómo activar el antivirus integrado de Xiaomi

Los móviles Xiaomi traen su propio antivirus integrado en una app de fábrica llamada «Seguridad». Para activarlo, haz lo siguiente:

Abre la aplicación Seguridad de tu Xiaomi.

de tu Xiaomi. Selecciona la opción Análisis de seguridad .

. Automáticamente, se escaneará tu móvil en busca de malware.

en busca de malware. Si encuentra algún virus, verás una opción para eliminarlo.

¡Eso sería todo! Esperamos que hayas conseguido escanear tu Android con el antivirus integrado usando uno de estos métodos. Si te quedó alguna duda o quieres hacernos una sugerencia, utiliza la caja de comentarios para ello.