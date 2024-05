Instagram es una de las apps más usadas alrededor del mundo y gran parte de esto se debe a las nuevas funciones que esta app está agregando constantemente. En este caso te hablaremos de la nueva función que Instagram está probando en ciertos móviles. La función se llama Eco en Instagram.

Si te interesa saber más sobre esta curiosa función, cómo usarla y cuándo puedes esperar a verla en tu móvil, no dejes de leer este artículo que hemos preparado especialmente para los amantes de esta app.

¿Qué es Eco, la nueva función de Instagram?

Es probable que ya hayas visto en las transmisiones en vivo en Instagram, por ejemplo, cuando alguien hace un comentario y aparece en la pantalla para que todos lo vean, pues esto mismo es eco, pero para las historias. Es decir, si alguien publica una historia, tú puedes hacerle un eco, escribir tu comentario y ahora todas las demás personas que vean esa historia podrán ver tu comentario bajo la publicación.

Si tú eres quien ha hecho la historia y alguien le ha dejado un eco, recibirás una notificación en la app como cuando te dejan un like o un comentario, por ejemplo. Al ser tu historia, tienes completo control de los ecos visibles, es decir, si alguien ha dejado un comentario que no te gusta, puedes borrarlo y ya no volverá a parecer junto a tu historia de Instagram.

¿Cómo usar Eco en Instagram?

Es necesario mencionar que esta es una función que todavía está siendo probada por la app de Instagram, es decir, que por ahora solo un grupo de personas específico tiene acceso a esta. Si quieres saber si tú eres uno de esos elegidos, todo lo que tienes que hacer es actualizar la app de Instagram e ingresar en una historia para ver si te aparece un emoji de carita feliz bajo las historias.

Si aparece, significa que puedes dejar un eco en esa historia. Todo lo que tienes que hacer es presionar el emoji de la carita feliz y escribir el eco que quieras. Es así de simple y es muy divertido, ya que te ayuda a interactuar de una forma completamente nueva.

Y si te gusta mucho Instagram, te invitamos a que pruebes TikTok Notes, la nueva carta bajo la manga de TikTok para hacerle competencia a Instagram. Y con eso finalizamos nuestro artículo sobre qué son los ecos de Instagram y cómo se usan. Esperamos que te haya gustado y si tienes alguna duda sobre el tema, déjanoslo saber en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.