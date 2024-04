Cómo instalar Media Fusion en Stremio: guía paso a paso

Media Fusion es uno de los nombres que más se repite cuando hablamos de los mejores addons para ver películas y series en Stremio o de los mejores addons para ver deportes gratis en Stremio. Por eso, no podía faltar nuestro tutorial de cómo instalar el addon Media Fusion en Stremio, en caso de que aún no sepas cómo se hace o tengas problemas para hacerlo. No perdamos más tiempo y vayamos al asunto.

Pasos para instalar Media Fusion en Stremio

Este tutorial es válido tanto para PC como para móviles. Sin embargo, es necesario que ya tengas Stremio instalado en tu dispositivo, pues de lo contrario no funcionará. Una vez que tengas Stremio, sigue estos pasos:

Presiona este enlace para descargar Media Fusion.

Ve hacia abajo y toca en Configure Add-on .

. En la sección « Catalog Configuration «, marca estas opciones: Media Fusion Search Movies. Media Fusion Search Series. Live TV. Media Fusion Search TV. Torrentio Streams. Prowlarr Streams. Y todos los deportes que quieras ver (Formula Racing, Football, Baseball, Other Spotrs, etc.).

«, marca estas opciones: Finalmente, toca el botón Install Addon .

. Presiona en Instalar en Stremio y listo.

De esta forma, ya tendrás Media Fusion en Stremio. ¿Qué contenido añade a la aplicación? Con la configuración que elegimos antes, solo canales de televisión en directo que podrás encontrar en la sección Descubrir activando la categoría «TV».

Ten en cuenta que este addon solo tiene películas y series en inglés o en idiomas de la India, por lo que en su configuración no vale la pena marcar las opciones de «Movies» y «Series». Si quieres un addon con series y películas, estos son los mejores addons para Stremio en español.

¿Es buena opción Media Fusion para ver deportes en vivo en Stremio?

La verdad es que no. Si quieres ver fútbol o algún otro deporte en directo desde Stremio, Media Fusion es la mejor opción dentro de esta plataforma, pero no es nada buena comparada con los addons de Kodi para ver deportes gratis o canales de pago. Principalmente, porque casi no tiene canales de televisión en español y porque las transmisiones suelen sufrir cortes constantes.

En definitiva, Stremio no es la mejor plataforma para ver contenido en vivo, pues no ha sido desarrollada para eso. Está pensada para el streaming de películas y series, pero no para canales de televisión o eventos deportivos en directo. Para esos casos de uso, es mucho mejor Kodi o incluso aplicaciones como Sports TV 8 1.09 APK.