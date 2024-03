Los 3 mejores addons de Stremio para ver deportes gratis

Stremio es conocida por ser una gran opción para ver series y películas, pero casi nadie opta por esta app para ver deportes, muchos prefieren irse directamente con Kodi para ver fútbol o la Formula 1. Pero es importante que sepas que Stremio puede ser usado para ver deportes también y a continuación te dejaremos una lista de los mejores add-ons de Stremio para ver deportes.

Eso sí, es importante que sepas algo, las opciones para ver eventos en vivo en Stremio son muy limitadas, ya que esta plataforma fue pensada más para Video On Demand. Sin embargo, hay unas cuantas opciones que de seguro le serán bastante útiles a los verdaderos seguidores de los deportes. A continuación te presentaremos los 3 mejores complementos de Stremio para ver deportes.

The Magic Plus TV, la mejor forma de ver TV en Stremio

Como ya mencionamos previamente, no existen muchas opciones para poder ver contenido en vivo en Stremio, pero eso no significa que no haya ninguna. Por ejemplo, está The Magic Plus TV, el add-on de Stremio que te permite ver canales de TV de todo el mundo en streaming. Así que si están pasando algún partido que quieres ver, lo único que tienes que hacer es ubicar el canal que lo está transmitiendo y verlo a través de The Magic Plus TV. En nuestro artículo de cómo ver la F1 en Stremio te explicamos el proceso más a fondo.

Enlace | The Magic Plus TV

Media Fusion, un add-on especial para los amantes de la F1

Si lo tuyo son los deportes de motor, Media Fusion es uno de los mejores add-ons de Stremio que puedes tener. Aquí podrás tener acceso a repeticiones de sesiones completas de la F1, F2 y F3. En conjunto con las ruedas de prensas de tus pilotos favoritos, entrenamientos y análisis de las carreras. Todo este contenido en muy buena calidad gracias a la amplia gama de proveedores con la que cuenta este add-on.

Enlace | Media Fusion

Torrentio, el complemento fundamental para Stremio

Otra excelente opción es la de acceder a las repeticiones de los eventos deportivos más importantes del mundo con la ayuda de Torrentio. Estamos hablando de las peleas de la UFC más esperadas, las sesiones de la F1 más emocionantes, los partidos de fútbol decisivos. Todo eso y más puedes obtenerlo a través de Torrentio.

Enlace | Torrentio

Con eso finalizamos nuestro artículo de los 3 mejores add-ons de Stremio para ver deportes gratis. Si prefieres ver el contenido en vivo en tus dispositivos, será mejor que uses otro programa como Kodi o Acestream, por ejemplo. Esperamos que este artículo te haya sido útil y si tienes alguna duda, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.