Desde que se reveló que Spotify lanzaría una función de DJ con inteligencia artificial me entraron muchas ganas de probarla. Y ahora que ya es oficial y llevó algunos días usándola, puedo decir que estoy muy decepcionado.

Pensaba que esta nueva función sería como escuchar a un locutor de radio personal pinchando la música que me gusta, pero la realidad es que AI DJ de Spotify es una función exageradamente genérica que no mejora las playlists personalizadas ya existentes. A continuación, te cuento las 6 razones por la que (de momento) no la volveré a usar.

Probé AI DJ de Spotify y no lo volveré a usar nunca más (de momento)

La primera vez que escuchas a Livi (la DJ de IA en español de Spotify) saludándote y diciéndote que ha seleccionado un conjunto de canciones para ti, es difícil no sentirse impresionado con esta función (sobre todo si no has interactuado antes con otras IA).

Sin embargo, luego de unos días usándola, note que su comportamiento es bastante predecible. De hecho, da la sensación de que es una selección musical genérica con frases pregrabadas, y no una inteligencia artificial con la que estás interactuando en tiempo real.

Incluso, he comparado una sesión de DJ usando mi cuenta de Spotify con una sesión usando la cuenta de un colega (con el que no comparto gustos musicales) y no hubo mucha diferencia entre las recomendaciones musicales. Pues bien, aquí abajo te resumo las 6 razones por las que no volveré a usar DJ Livi de Spotify (de momento):

No es tan «inteligente» como parece: está repleta de recomendaciones musicales genéricas y frases predeterminadas

Según Spotify, DJ es «una guía de IA personalizada», pero de personalizado tiene poco. Para empezar, siempre habla con frases genéricas y de manera impersonal (nunca menciona tu nombre, le puede estar hablando a cualquiera).

Además, luego de saltarte varias selecciones, notarás que sus frases son repetidas y predeterminadas. Por ejemplo, puede decirte «aquí va una selección de artistas que sé que te encantan» y luego colocarte 5 canciones de músicos que no conoces.

Y cuando te dice que te sorprenderá con música que no habías escuchado antes (cosa que agradezco) se limita colocarte los temas que están liderando los charts en la actualidad, independientemente de que sea un género que no escuches.

Lo peor es que, a pesar de que saltes constantemente las selecciones musicales genéricas basadas en «charts», la IA parece no ser lo suficientemente inteligente para entenderlo y dentro de 1 hora volverá con recomendaciones similares.

No es para nada personalizada: repite los mismos patrones de comportamiento con todos los usuarios

La DJ de Spotify sí que sabe qué géneros musicales te gustan (algo que no es una novedad, ya que su algoritmo de recomendaciones de toda la vida también detecta esto). Sin embargo, no profundiza en tus gustos y no personaliza las selecciones musicales.

Por ejemplo, suelo escuchar rock y en una de esas me dijo «es momento de escuchar una selección de las leyendas del rock que tanto disfrutas». Intuí que venía con canciones de bandas clásicas que me gustan como Black Sabbath, Deep Purple o Led Zeppelin. Sin embargo, la selección eran de bandas clásicas que no son de mi preferencia (creo que nunca he reproducido sus canciones) como Judas Priest, Iron Maiden o AC/DC.

Esto también me ha sucedido con otros géneros (hip hop, kpop, etc.) en los que dice que viene con una selección de lo que más me gusta de ellos, pero falla. A lo que me refiero con esto es que parece que todos los usuarios a los que les gusta el rock (por ejemplo) les da la misma selección de canciones. No hay una experiencia personalizada real, la IA simplemente te encasilla de manera muy generalizada según los géneros que escuches.

Aunque escuchó artistas y banda muy populares, también disfruto de otros músicos de nicho que apenas tienen 100000 oyentes mensuales. Pues bien, en todos estos días usando la función, la DJ de Spotify no ha agregado un tema de artistas con pocos oyentes en las selecciones, incluso cuando tira de «estas son las canciones que tienes en bucle» que suele ser su momento más acertado, ya que apuesta por canciones que escuchas seguido.

Y si no suele incluir temas de artistas de nicho que escuchas habitualmente, es poco probable que descubras una nueva banda o músico con esta función. ¿Por qué? Pues porque cuando la DJ de Spotify te diga que «te traeré algo nuevo que aún no has escuchado», será una canción que está siendo viral las listas, Internet y en redes sociales, por lo que es probable que sí hayas oído hablar de ella.

La transición entre canciones (crossfade) es muy agresiva: despídete del intro y outro de tus canciones favoritas

Algo que me molesta personalmente (aunque a otros les puede gustar) es el crossfade del DJ de IA de Spotify. Y es que sí, al ser un «DJ» es normal que haga este efecto de transición entre dos canciones que hacen que se solapen el final de una con el inicio de la siguiente canción.

Ahora bien, personalmente me parece que corta mucho el intro y el outro de los temas. Hay canciones en las que esto no importa mucho. Sin embargo, hay otras que tienen grandes momentos al inicio o al final, y con DJ esos momentos se pierden, ya que el crossfade es de casi 10 segundos.

La interacción con la IA es muy pobre: no puedes comunicarte directamente con ella

Otra de las cosas que nos hace dudar si AI DJ de Spotify es realmente una IA es el método de entrada de esta función. Es decir, la forma en la que interactúas con ella. Y es que de momento solo hay un botón para cambiar de selección musical. Y al pulsarlo varias veces notarás que algunas respuestas de la IA están fuera de contexto.

De momento, no se puede hablar directamente con la IA (ni por texto o voz) para darle instrucciones más claras de lo que queremos escuchar. Lo más probable es que esta característica la añadan dentro de poco, ya que la interacción es una de las características principales de las IA actuales como ChatGPT, Bing y los asistentes de voz.

No mejora las playlists actuales de Spotify

Quizás lo mejor que hace la DJ Livi de Spotify es cuando en las selecciones te incluye temas que sabe que te gustan. Habitualmente menciona que «son canciones que escuchaste hace unos meses» o «temas que no paraste de escuchar en 2019», etc.

Ahora bien, siendo sinceros, una recopilación de canciones que te gustan, te gustaron o que escuchaste hace mucho tiempo y habías olvidado es algo que ya ofrecían las playlists personalizadas de Spotify de toda la vida: «Tu cápsula del tiempo», «En repetición», «Recuerda y repite» y tus Wrappeds de años anteriores.

En conclusión: AI DJ de Spotify es una función con mucho potencial, pero de momento no la recomiendo

A pesar de todo lo anteriormente mencionado, soy consciente de que AI DJ de Spotify aún se encuentra en fase beta (o al menos eso dicen). Esto me da esperanzas de que están trabajando para ofrecer una experiencia mucho más personalizada, con recomendaciones más afines a mis gustos musicales y una interacción más directa con la IA que haga sentir que realmente tengo un DJ personalizado y no una voz pregrabada.

Por ahora, no la usaré y no recomiendo ampliamente su uso. Espero que algún día se logre convertir en mi DJ personal con IA, que me pinche canciones que me gustan, que me sorprenda con una recomendación inesperada y que cada tanto me dé la hora o un dato curioso de lo que acaba de sonar como lo haría un locutor de radio de toda la vida.