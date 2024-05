¿Buscas una bicicleta eléctrica que la batería le dure un montón y que ofrezca una conducción asistida suave? Engwe, uno de los fabricantes de bicis que más terreno ha ganado en el mercado durante los últimos años por su calidad-precio, tiene una eBike que te da hasta 260 km de autonomía y una asistencia de pedaleo fluida. Es el modelo P275 ST y lo hemos estado probando para contarte todo sobre él, tanto lo bueno como lo malo. ¡Vamos allá!

Engwe P275 ST: una eBike urbana para pasear con pedaleo asistido suave y mucha autonomía

La Engwe P275 ST es una bicicleta eléctrica de gran tamaño diseñada para trayectos urbanos. Tiene un motor de 250 W que ofrece cinco modos de pedaleo asistido y una conducción suave sin esfuerzo. Pero lo mejor de esta bici es su autonomía, que es la mayor que al menos yo he visto en una eBike de este estilo. Mira su ficha técnica para luego entrar en detalles.

Características Engwe P275 ST Dimensiones y peso Neumáticos: 27,5″ x 2,4″

Dimensiones de la bici: 188 x 71 x 121 cm

Anchura del manillar: 71 cm

Altura del manillar: 117,5 cm

Altura del sillín (variable): 84,5 – 99 cm

Altura del ciclista (recomendada): 175 – 200 cm

Peso de la bicicleta: 25,6 kg Material de fabricación Marco de aluminio. Motor eléctrico Motor Ananda de 250 W / 70 Nm con sensor de par de transmisión central. Freno Frenos de disco hidráulicos Tektro. Velocidad máxima 25 km/h. Batería 19,2 Ah / 36 V, Samsung Cell de litio, reemplazable. Autonomía Entre 150 km (con modo de asistencia 5) y 260 km (con modo de asistencia 1). Tiempo de carga Entre 3 y 8 horas. Peso soportado Máximo 100 kg. Extras Pantalla TFT Ananda D18, resistencia al agua IPX6 y neumáticos reflectantes antipinchazos. Colores disponibles Blanco, negro y blanco con naranja.

¿Cómo es la bicicleta eléctrica Engwe P275 ST?

La Engwe P275 ST está construida con un marco de aluminio y cuenta con la certificación IPX6, lo que significa que no le pasa nada si se moja con lluvia. Es bastante robusta y resistente, aunque no está hecha para terrenos rocosos ni irregulares, pues no trae suspensiones al adoptar un diseño clásico pensado para la comodidad en la ciudad.

Es una bici grande, eso sí, que además no se puede plegar, así que tendrás que tomar tus previsiones si piensas llevarla en el maletero. Exactamente, mide 188 x 71 x 121 cm, por lo que no entra en un coche de tamaño estándar y cabe muy apretada en un ascensor.

Asimismo, debes tener en cuenta que la Engwe P275 ST está pensada para personas relativamente altas (de 1,75 a 2 metros). Si mides menos de 175 cm, te costará llegar al suelo tras montarte en esta bici. Aun así, podrás conducirla sin problemas. Por cierto, pesa 25,6 kilogramos, por lo que cuesta alzarla. Lo bueno es que puedes quitarle la batería para hacerla más ligera.

Todos los detalles de la Engwe P275 ST 1 de 11

Utiliza ruedas CST de gran calidad con un diámetro de 27,5″, un ancho de 2,4″ y una superficie texturizada para resistir caminos con algunas piedras u otros obstáculos pequeños. Funcionan muy bien porque permiten recorrer una gran distancia con cada pedaleada y amortiguan bien las pequeñas irregularidades del camino.

Su sillín es «Selle Royal» y lo sentí cómodo. No me molestó para nada en mis viajes y me gustó que se puede elevar o bajar fácilmente con una palanca ubicada debajo de él. Es una característica muy útil para adaptar la bici a diferentes personas. Igual de útil es el portamaletas que puedes instalarle en la parte trasera y que soporta una carga de hasta 25 kg.

Sus pedales son de metal y ofrecen una pedaleada ergonómica. Lo mismo podemos decir de su manillar, que es amplio y cómodo de sujetar gracias a sus empuñaduras de goma. En este manillar se encuentra un timbre bastante peculiar que consiste en una campana, la cual se golpea al pulsar una palanca. Suena fuerte y cumple su función, así que no tengo quejas.

En el manillar también hay una pantalla TFT que muestra información de la bici y que se ve bien en el exterior. Pero por ser muy pequeña, puede ser un poco difícil de ver mientras vas conduciendo. Aun así, me parece útil. Permite saber la velocidad actual, el modo y el nivel de batería de un solo vistazo. Dicho sea de paso, también incluye una luz LED blanca en la parte frontal de una potencia aceptable y una luz trasera roja que se activa manualmente apretándola.

¿Qué tan rápida es la bici Engwe P275 ST?

Motor, cambios y frenos de la Engwe P275 ST 1 de 7

El motor Ananda de 250 W es el corazón de esta bici eléctrica. Está optimizado para adaptarse a tu pedaleo y brindarte una experiencia de ciclismo natural. Si bien se siente la ayuda del motor, en ningún momento he sentido un impulso brusco o tirones. Va muy fluido y siempre acompaña tu ritmo, el cual debería ir acorde al modo elegido de asistencia. ¡Es el mejor pedaleo asistido que he probado!

Tiene un total de 5 modos de asistencia, siendo el menos intenso el 1 y el más potente el 5. Para moverse rápidamente por la ciudad pedaleando sin mucho esfuerzo, yo recomiendo usar el 3. Pero si vas a subir pendientes, pon el nivel 5. De esa manera, podrás superar inclinaciones de hasta 10° sin aplicar mucha fuerza.

¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza? 25 kilómetros por ahora, pero no porque su motor no pueda dar más. Viene limitado de fábrica y no tiene acelerador para que sea 100% legal usar la bici en toda Europa (incluyendo España, por supuesto). Por otra parte, cabe destacar que trae un cambio de marchas Shimano de 9 velocidades para que puedas adaptarla al esfuerzo que quieres hacer o al terreno.

Sus frenos de disco hidráulicos Tektro no me han dado problemas en absoluto. Frena casi de forma instantánea con una pulsación suave.

¿Cuánto dura la batería de la bicicleta eléctrica Engwe P275 ST?

Batería de la Engwe P275 ST 1 de 3

La batería es el punto más fuerte de la Engwe P275 ST. Trae una batería de litio fabricada por Samsung con una capacidad de 19,2 Ah que en el modo de asistencia 1 garantiza una autonomía cercana a los 260 Km. Evidentemente, esto varía según la intensidad de la pedaleada y el peso de la persona que conduce. Pero incluso con el modo de asistencia más potente, la autonomía se mantiene en los 150 km, lo cual sigue siendo bastante para una bicicleta urbana.

La batería se puede sacar fácilmente de la bicicleta para protegerla del frío o de los ladrones. De todas formas, esta batería no se puede sacar de la bici si no se tiene la llave que abre su cerradura. Eso sí, la llave es solo para retirar batería, no protege el encendido de la bici.

Entonces… ¿merece la pena la Engwe P275 ST?

La Engwe P275 ST es una bicicleta eléctrica urbana con una batería de gran autonomía, una conducción asistida suave y cómoda, y componentes de buena calidad. Como todas las bicicletas de esta gama, es algo pesada, ten en cuenta que una batería con esta autonomía ya pesa lo suyo. El único aspecto que mejoraría sería añadir un sistema de encendido con llave como medida extra de seguridad.

Otro punto abierto a debate es el tamaño de la pantalla, en mi caso es más que suficiente, ya que cumple su funcionalidad, pero hay gente que prefiere una pantalla más grande. En cualquier caso, siempre puedes añadir un soporte para el móvil con una aplicación para mostrar velocidad y distancia recorrida.

Además, ten en cuenta que esta bici está diseñada para ser usada en la ciudad o en caminos planos con pocas irregularidades, por lo que no cuenta con suspensión. Si tu plan es usarla en terrenos irregulares, entonces deberías buscar un modelo diferente.

Dicho eso, es la bicicleta con mejor pedaleo asistido que he probado hasta ahora y tiene una autonomía de locos. Así que, si buscas una bicicleta para moverte por la ciudad sin preocupaciones, la Engwe P275 ST no te decepcionará. Su precio es de 1899 €, pero ahora mismo puedes conseguirla rebajada por solo 1599 € con este botón:

Para llevártela a un mejor precio, puedes usar estos cupones en la tienda de Engwe (válidos para todas las bicicletas de su catálogo):

ENGWEV50OFF : 50 € de descuento para modelos inferiores a 999 €

: 50 € de descuento para modelos inferiores a 999 € ENGWEV100OFF : 100 € de descuento para modelos entre 1000 y 1499 €

: 100 € de descuento para modelos entre 1000 y 1499 € ENGWEV150OFF : 150 € de descuento para modelos entre 1500 y 1999 €

: 150 € de descuento para modelos entre 1500 y 1999 € ENGWEV200OFF : 200 € de descuento para modelos superiores a 2000 €