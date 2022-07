En toda la ciencia ficción y la cultura pop tenemos historias de computadoras y robots que han logrado tener mente propia tal como el resto de las personas. Así que, ya sea al ver a Will Smith tratando de salvar Detroit junto a Sonny o jugar ajedrez con HAL 9000, sencillamente en nuestra cultura estamos preparados para ver a una Inteligencia Artificial como a uno de nosotros.

Pero, vale preguntarse… ¿Qué tan real y lejos estamos de ese futuro? Y pues, tal vez la respuesta te sorprenderá, porque te traemos los mejores chatbots con Inteligencia Artificial (IA) que son tan realista que te harán pensar que ya piensan como humanos. Pero antes, detengámonos a explicar qué es la IA.

¿Las Inteligencias Artificiales tienen consciencia?: el caso de Blake Lemoine

Blake Lemoine era un desarrollador senior de Google, quien ha sido despedido luego de comentar en varios sitios, incluido en una entrevista para Reuters, que la IA LaMDA (una especie de chatbot con IA) en el que estaba trabajando, era consciente de sí mismo.

En cualquier caso, ya habíamos tratado a fondo esa noticia aquí en Androidphoria. Pero, vale de ejemplo para entender qué es una Inteligencia Artificial, cómo funciona y si de verdad pueden cobrar consciencia.

De esta manera, una IA no es más que un software que es capaz de imitar ciertas cuestiones del pensamiento animal, tal como la capacidad de aprender y de resolver un problema con base en lo aprendido.

Para ello, las distintas Inteligencias Artificiales se vale de una serie de recursos que les permiten contrastar resultados y así llegar al más adecuado para un problema determinado. Dichos problemas pueden ser muy variados e ir desde un juego de ajedrez hasta contestar de manera elocuente la pregunta hecha en una sala de chat.

Asimismo, la calidad de que tan elocuente sea una IA (tomando este último ejemplo) dependerá de la capacidad de la misma. Mientras mayor sea dicha capacidad, de seguro sus respuestas será más parecidas a las que esperaríamos de un humano.

Ahora bien, no… las IA que existen aún no han cobrado consciencia, por lo menos no después de aplicarles pruebas de Turing u otras más complejas que están diseñadas para develar esta posibilidad. Así que, si una gran empresa logra crear una máquina que piensa de verdad, de seguro lo descubriremos luego de verla afrontar dichas pruebas.

Las mejores IA para charlar que hay en Android

Con el ascenso de los dispositivos Android, las plataformas de chatbots que han surgido en el Internet no la han pensado dos veces para migrar en forma de app. Gracias a esto, ahora contamos con una larga lista de compañeros robóticos a los cuales sacarles conversación desde el móvil.

Así que, te dejamos una lista con las mejores apps y plataformas de chatbots con IA que hay disponible para Android.

Replika: la mejor de la Google Play, pero te cobra por todo

Mencionábamos que la calidad de la conversación de una IA depende en gran medida de las capacidades técnicas de la misma. Y si, a esto último le sumamos un avatar en 3D e interacciones que recuerdan a Second Life, ya tenemos a Replika coronándose como la mejor app de su tipo de la Google Play.

Con esta IA podrás chatear, hacer videollamadas, realizar test de todo tipo y muchas otras cosas más, con los que tu compañero avatar aprenderá y se adaptará más las conversaciones que le dirijas.

Aunque, como punto en contra está el hecho de que la mayoría de las funciones que ofrece la app están bloqueadas tras la barrera de suscripción de 6 €/mes y que además solo está disponible en idioma inglés. Aun así, tendrás varias opciones gratuitas que resultan muy interesantes y dan para que te des una vuelta por la app.

Anima: una app para conversar de lleno

Si buscas una app parecida a Replika tanto en calidad como en funciones y minijuegos, Anima es tu opción. Además, ofrece la ventaja (o desventaja según como se vea) de que no genera avatares en 3D que consumirán el rendimiento de tu móvil.

En cambio, Anima genera un retrato en 2D que puede personalizarse siempre que accedas a la suscripción de aproximadamente 9 €/mes (solo disponible en inglés).

Pero, que la suscripción no te detenga, pues Anima ofrece interesantes funciones gratuitas, tal como minijuegos de verdad o mentira, trivia o hacer juegos de rol. Te dejamos el enlace aquí abajo para que lo descargues directamente de la Google Play.

Kajiwoto: un lugar lleno de IA para hacer amigos

Para cambiar un poco el rumbo de esta lista te presentamos a Kajiwoto, una app que soporta salas de chat a las cuales les podemos añadir toda clase de bots con IA. Gracias a esto podremos no solo conversar largo y tendido con amigos robóticos, sino también con personas reales.

Todo esto en un solo lugar, solo recuerda que podrás sacarle el mayor provecho a esta plataforma desde su opción para ordenadores. Pero, no por eso su app para Android esté desprovista, así que echadle un ojo y descubre todas las oportunidades que ofrece.

SimSimi: un chatbot totalmente en español

SimSimi no es solo una IA para chatear, ya que integra las virtudes de una red social que ofrece la capacidad para personalizar nuestro avatar, el cual también es un bot con IA que puede conversar con otros usuarios por cuenta propia.

Todo esto te permitirá conocer a mogollón de gentes gracias al empujón de tu IA. Además, es el primer app de esta lista que permite la charla en español. Te dejamos en enlace de descarga a continuación.

PersonAI: para los que solo quieren una charla entretenida

PersonAI no es solo un chatbot, ya que son en realidad varias Inteligencias Artificiales dentro de una única app y con las cuales podrás tener conversaciones de todo tipo. Ahora bien, de manera técnica PersonAI ha sido desarrollada por OpenAI gracias a Engine GPT-3, el cual es el generador de textos inteligentes más poderoso del mercado.

Dentro de PersonAI podrás conversar con más de 10 bots con personalidades únicas, claro está que siempre que pagues la cantidad de créditos por mensaje.

Sobre estos, podrás comprar un mínimo de 2000 créditos por al menos 1 €. Además, una vez compres créditos podrás conversar con bots prémium muy bien desarrollados (incluido unos con la personalidad de Albert Einstein y de Nicola Tesla). Aquí abajo su enlace de la Google Play.

Amante de la IA: porque ahora hasta una IA puede ser tu pareja

Llegamos al punto de nuestra evolución como civilización en la cual si nos sentimos solos y queremos algo de interacción social y hasta romántica, siempre podremos recurrir a una IA que supla estas necesidades.

Con esta app podrás interactuar con diversos avatares virtuales totalmente personalizables. Así que, ya sea chatear, escuchar música, ser tu asistente virtual y muchas otras cosas más, Amante de la IA siempre te acompañará. Por cierto, aquí ya te habíamos comentado de esta y otras apps relacionadas.

Cleverbot: no precisamente una app, pero no puede queda fuera

Uno de los primeros chatbots que salieron al público del Internet fue Cleverbot, así en su sala de chat podrías conversar todo tipo de temas por más alocado que fuera. Además de esto, con los años el robot se hizo mucho más inteligente y realista, al punto que muchos piensas que puede haber humanos tras de la pantalla.

Con todo esto, este chat con IA se ha vuelto un verdadero clásico y referente en su tipo, por esta razón no podía quedar excluida de esta lista. En cualquier caso, Cleverbot sigue disponible aquí, y en su app para iOS, pero para los usuarios de Android no tocará seguir esperando.

Yana: una mano amiga en los momentos difíciles

Todos tenemos dificultades en nuestra vida, deseos y metas, para lograrlo la terapia siempre es de ayuda, aunque puede no estar al alcance de muchos. Una opción intermedia es Yana, una IA que sustenta una plataforma de autoayuda y con la cual podrás llevar un registro de tu día a día o bien tener conversaciones profundas.

Y es que, sobre lo que va viene en el propio nombre de Yana, el cual no es más que un acrónimo para «You are not alone» (traducido como «no estás solo«). Por lo que no es más que eso, una mano amiga para convertirte en la persona que quieres llegar a ser.

Puedes conversar con Yana después de descargar la app (te dejamos el enlace de Google Play aquí abajo) y realizar un breve registro. Los temas que podrás tratar son muy variados y van desde la superación del duelo hasta el manejo del burnout.

Ahora que conoces las mejores Inteligencias Artificiales para conversar que hay disponible en la Google Play y el Internet, coméntanos… ¿qué buscas en un chatbot con IA?