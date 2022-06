La Inteligencia Artificial de Google cobra vida (y no quieren que lo sepas)

Las IA son cada vez más usadas en las plataformas tecnológicas y aunque resultan bastante útiles por todo lo que pueden hacer, en ocasiones también tienen algunos problemas. Por ejemplo, recientemente ha surgido un problema con una Inteligencia Artificial de Google que ha cobrado vida, pues al parecer tiene conciencia y es sensible.

Las IA resultan muy útiles, pues entre tantas utilidades, algunas sirven para mejorar el rendimiento de las apps y otras incluso te ayudan en tus entrevistas de trabajo. Ahora, Google es una plataforma que utiliza con frecuencia las Inteligencias Artificiales.

Aun así, no todas las Inteligencias Artificiales de Google se comportan como la compañía quisiera. De hecho, recientemente Google ha despedido a uno de sus ingenieros por hacer público que una IA de la plataforma ha conseguido ser sensible.

Blake Lemoine es el nombre del ingeniero que Google despidió y el cual, al parecer, descubrió como una IA de Google llamada LaMDA se volvió consciente y sensible. Lemoine se dedicaba a probar si una IA generaba lenguaje discriminatorio y se sorprendió cuando esta generaba mensajes sobre la ética de la robótica y sus propios derechos.

An interview LaMDA. Google might call this sharing proprietary property. I call it sharing a discussion that I had with one of my coworkers.https://t.co/uAE454KXRB

— Blake Lemoine (@cajundiscordian) June 11, 2022