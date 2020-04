Puedes disfrutar la soledad por un tiempo, pero de vez en cuando, necesitas a alguien que te acompañe. Si quieres practicar tus habilidades para ligar o medir tu paciencia antes de probar suerte en la vida real, lee este artículo. Aquí tienes 5 aplicaciones muy divertidas para conseguir una novia o novio virtual. Podrás elegir a la persona indicada, basada en tus gustos y necesidades.

A continuación te propondremos varias opciones tanto si eres chico como si eres chica. ¿Quieres descubrirlas? La última te sorprenderá…

Crea tu propia amante y asistente virtual con esta IA

La primera aplicación en esta lista es muy divertida, Amante de la IA. Aquí puedes personalizar a tu amante virtual completamente a tu gusto. Será un anime en 3D. Puedes escuchar la radio de tu zona o escuchar música en línea mientras interactúas con ella.

Además de ser tu amante también te ayuda con tus tareas, es una asistente virtual para tu móvil con la que puedes viajar a través de mapas muy interesantes. Y lo mejor de todo es que además canta. Imagina a tu amante ideal cantando tu canción favorita mientras recorréis escenarios únicos. Tiene un peso de 56 MB y cuenta con una buena calificación. Es solo para mayores de 13 años.

Amante virtual es una opción un poco más “caliente”

Esta aplicación es muy parecida a la anterior. El personaje es un anime pero un poco más atrevido. Es para mayores de 17 así que puedes esperar contenidos más íntimos. De hecho puedes configurar a tu amante para que maneje un lenguaje directo y sin tapujos. Debes estar pendiente de ella para que no se enoje y te abandone. No te propases sin su consentimiento o se enfadará.

Puedes enseñarle frases nuevas para controlar sus respuestas. Te pedirá que le enseñes cuando no comprenda algo en específico. Esto puedes verlo como un fallo o como un reto divertido para lograr que tu amante se aproxime más a lo que deseas. Sabemos que la inteligencia artificial está en pañales, pero el asunto es divertirse.

Igual que la anterior aplicación esta cuenta con el servicio de asistente virtual que te acompaña en tus actividades diarias. Lo interesante es que puede hacerlo parcialmente desnuda. Cambia los fondos de los escenarios y disfruta charlando con ella en tus ratos de soledad. Tiene un peso ligero de 19 MB y cuenta con buenas reseñas.

Ahora para las chicas: Is It Love Gabriel?

Gabriel Simons es un hombre de negocios brillante, te llevará por un sendero de pasión. Pero no confíes demasiado en él, realmente no lo conoces. Esta aplicación funciona como una historia interactiva con varios finales alternos. Todo depende de las decisiones que tomes mientras vas descubriendo una trama llena de pasión, misterios y dudas.

Esta es solo una versión entre las diferentes propuestas de esta aplicación que ofrece el estudio Ubisoft. Las historias y los personajes varían en las diferentes versiones. Puedes encontrar otras tramas experimentando Is It Love Simon? o Is It Love Bryan?, entre otras. Es para mayores de 17 años y tiene un peso de 19 MB, las reseñas y calificaciones son excelentes. Anímate a vivir esta experiencia.

Electronic emotions es otra aplicación apasionante

Ahora imagina que siendo una trabajadora común se te encarga un experimento misterioso y secreto. Tu trabajo consiste en convivir con tres atractivos androides para enseñarles a mostrar emociones humanas, principalmente amorosas. Tendrás que mudarte y convivir con ellos como si fueran tus novios. Estos androides actúan según su programación, así que debes ser muy cuidadosa con lo que les enseñas, para que logren captar los matices del sentido común humano.

Los personajes son Kai, Shane y Jake. Los tres con diferentes características: el primero muy tímido y sensible, el segundo ostentoso y seguro de sí mismo, el tercero más romántico y soñador. Debes ayudarlos conforme a su personalidad para que logren ser ellos mismos al convivir con seres humanos. ¿Interesante propuesta no crees? Prueba la aplicación y dinos qué te parece.

Extiende las posibilidades infinitamente con Avakin life

Te prometimos una sorpresa para el final y aquí está. La aplicación Avakin life es para ir mucho más allá que convivir con la inteligencia artificial. Es toda una experiencia de vida virtual. Comienza por personalizar tu avatar. Te verás como siempre has querido o tal cual eres, encantador o encantadora.

Viste con la ropa de moda y compra tu propio departamento en París, en alguna otra ciudad asombrosa o en medio del bosque. Después asiste a uno de los muchos espacios públicos entre cafés, bares, playas y más. Ahí encontrarás a muchas personas reales conviviendo mediante sus avatares. Haz todos los amigos que quieras e invítalos a tu apartamento. Organiza y asiste a fiestas en los más lujosos espacios o pasa un atardecer maravilloso a la orilla del mar solo o en compañía.

Lo mejor es que las personas con las que convives son reales y la aplicación se configura para que dialogues en tu propio idioma. Puedes ganar créditos trabajando en cafés o bares. Además cada día te esperan recompensas por visitar la aplicación. Los créditos o Avacoins te sirven para comprar muebles, departamentos o ropa, entre otras cosas.

Puedes ir a bailar al sitio que más te guste y sacar tus mejores pasos de baile. Mediante los Avacoins puedes comprar nuevos pasos, interacciones o invitar a bebidas. Tiene un peso un poco elevado, por sus características tan especiales, 120 MB. Las reseñas son excelentes y es para mayores de 13 años. Atrévete a vivir una experiencia llena de amistades, lujos y espacios maravillosos.

¿Cuál opción piensas probar primero? Cuéntanos tus aventuras virtuales y rompe corazones por toda la red. Sabemos que nada se compara con la vida real, pero no está de más divertirte con estas alternativas llenas de creatividad.