Probablemente, todos estaremos de acuerdo con la siguiente afirmación: Android Auto es una de las herramientas más geniales para cuando vas en tu coche. Aun con sus limitaciones, la app de Google nos ofrece una interfaz muy cómoda para hacer distintas tareas desde la pantalla del salpicadero del coche y que serían peligrosas de ejecutar en la pantalla de un móvil al conducir. Hablamos de cosas como poner música, usar Google Maps y hasta hacer llamadas. Aparte con cada vez más características disponibles en cada actualización.

Sin embargo, alguna vez te has preguntado ¿cuáles son los requisitos para tener Android Auto en tu coche? No cualquiera puede usar esta aplicación, especialmente porque ahora no puede ejecutarse desde el teléfono. No obstante, te sorprenderá saber que los requisitos mínimos de Android Auto no son especialmente difíciles de cumplir.

Android Auto no necesita de mucho para ejecutarse

Cada cierto tiempo Google actualiza los requisitos mínimos para poder ejecutar sus aplicaciones y Android Auto no está exenta de ello. La app para utilizar en el coche ha ido introduciendo mejoras en cada nueva versión, por lo que también ha tenido que ir actualizando sus requisitos con el paso de los años.

¿El motivo? Sencillo: primero, aprovechar nuevas características de Android que puedan serle útil; segundo, no quedarse con versiones antiguas de la API de Android que puedan tener vulnerabilidades; tercero, que también es uno de los cambios más importantes, convertirla en una app de sistema para blindarla.

Esto podría llevarte a pensar que los requisitos para ejecutar Android Auto son bastante restrictivos, pero lo cierto es que no es así. Los requisitos mínimos de ejecución de Android Auto son realmente laxos en lo que respecta a tu móvil. ¿Por qué decimos que son laxos? Porque para la actualización más reciente (julio de 2024), los requisitos mínimos de Android Auto pasaron a ser:

Sistema operativo : Conexión por cable : Android 9 Pie o superior. Conexión inalámbrica : Android 11 o superior, aunque los móviles Google Pixel y Samsung Galaxy S pueden hacerlo desde Android 10.

: Un cable USB de buena calidad (si vas a usar conexión física).

(si vas a usar conexión física). Un coche o sistema de infoentretenimiento compatible (aquí la lista oficial).

(aquí la lista oficial). Un plan de datos activo.

Como verás, la versión de Android más antigua que sigue siendo compatible tiene un buen puñado de años en el mercado. De hecho, son poquísimos los smartphones que siguen utilizándola hoy día y seguramente tú ya tengas uno mucho más actualizado. Así, el principal obstáculo estará en que tengas un coche o sistema de infoentretenimiento que soporte Android Auto (que cada vez son más).

¿Nos cuentas si cumples con los requisitos?