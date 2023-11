Google Maps estrena nuevo diseño en Android Auto: así se ve la app

La nueva actualización de Google Maps viene con una sorpresa más que notoria. No son solamente las nuevas funciones que se han ido agregando. Google ha decidido cambiar los colores que no se han tocado desde hace muchos años, y ahora la apariencia de esta aplicación de mapas parece un poco distinta. Todos los móviles con Google Maps podrán notar este retoque, al igual que tu coche al usar Android Auto.

Si es una buena elección de colores o no, quedará a tu criterio una vez conozcas la nueva apariencia de las carreteras. También se añadieron algunos detalles específicos para ciertas rutas que antes no habrías visto. Una vez te llegue la actualización de Google Maps, no habrá marcha atrás. A continuación, te presentamos todo lo nuevo.

Google Maps viene con nuevo diseño en Android Auto

Google Maps se cambia la cara: así se ve el nuevo diseño en Android Auto 1 de 3

Lo más notorio del cambio de Google Maps, es el color de las carreteras. Antes, se conocían por ser amarillas las principales y blancas las demás, lo que las resaltaba fácilmente. Ahora, el color ha cambiado a un azul que se acerca al tono gris, mientras que las masas de agua se renovaron con un azul celeste, y el tráfico normal en una ruta escogida a un azul más intenso.

El cambio, quizá se haya hecho con la idea de que el mapa se viese “más realista” en el sentido de que se asemeje a los físicos. Este no es el único cambio, pues las indicaciones y las áreas verdes viene con un verde intenso, y además, hay detalles que antes no se veían.

Uno de ellos es que ahora Google Maps te mostrará dónde hay rayado peatonal en donde esté registrado en el mapa. El fondo del mapa se mantiene en el conocido color gris, así que el contraste entre detalles con las carreteras es poco. Tal vez no haya sido una elección intuitiva para Google Maps, o la empresa piensa que así tendrá una vista mejor. Como todo cambio, su apreciación es subjetiva, aunque no queda duda de que causará impresión durante los primeros momentos empleando el mapa.

Quizá la elección del color azul grisáceo sobre gris termine haciendo difícil ver mejor algunas calles. Aunque en Android Auto puedes usar la pantalla completa para tener una visualización amplia.

¿A ti qué te ha parecido el cambio de color?