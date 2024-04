Si eres usuario de WhatsApp Plus desde hace mucho tiempo, sabes muy bien que una de las cosas más molestas de esta aplicación es que cada cierto tiempo deja de funcionar y te pide actualizar a una nueva versión. El problema está en que actualizar WhatsApp Plus no es tan sencillo como actualizar el WhatsApp oficial que se puede hacer fácilmente desde Google Play.

Para actualizar WhatsApp Plus a la última versión debes descargar un nuevo APK o usar la función integrada del MOD para ello. Pero si no quieres pasar por un montón de páginas web llenas de anuncios ni descargar un APK con virus o publicidad invasiva, aquí te explicamos cómo actualizar WhatsApp Plus de forma segura con un link directo o con pulsar un solo botón. ¡Acompáñanos!

Cómo actualizar WhatsApp Plus de forma segura desde la app

Para instalar la última versión de WhatsApp Plus en tu Android, simplemente haz lo siguiente:

Abre WhatsApp Plus y toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

y toca los de la esquina superior derecha. Selecciona Plus Configuraciones .

. Presiona en Actualizaciones .

. Pulsa en Buscar actualizaciones .

. Si hay una actualización disponible, te aparecerá un botón para descargarla.

En caso de que no haya una nueva actualización para descargar, te saldrá un mensaje como «Good job! You have lastest update!» (¡Buen trabajo! Ya tienes la última actualización). Así de fácil puedes descargar la última versión de WhatsApp Plus sin tener que pasar por muchas páginas ni comerte anuncios.

Cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus en APK

El método anterior puede fallar. A veces, la app te puede decir que está actualizada cuando no es así. En ese caso, puedes actualizar WhatsApp Plus manualmente descargando el APK más reciente de esta manera:

Ingresa en la web oficial de AlexMods (la página del creador original de WhatsApp Plus).

Pulsa el botón Download debajo de la sección WhatsApp Plus.

debajo de la sección WhatsApp Plus. Esto te llevará al link directo en MediaFire del APK de WhatsApp Plus más reciente. Pulsa en «Download» en MediaFire y listo.

Una vez que se descargue el APK, presiónalo para instalarlo siguiendo los pasos indicados en pantalla. Recuerda desinstalar la versión actual que tengas de WhatsApp al momento de instalar el nuevo WhatsApp Plus para hacer una instalación limpia sin errores ni problemas de incompatibilidad.

Aunque los APK de AlexMods no tienen malware, no está de más pasar el APK de WhatsApp Plus por Virus Total para verificar si tiene virus antes de instalarlo. En fin, si tienes alguna duda o problema, coméntanoslo aquí abajo para poder ayudarte.