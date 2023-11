Bot de Telegram de VirusTotal para verificar si un APK tiene virus

Descargar una aplicación fuera de la Play Store suele ser algo estresante, principalmente por el miedo de que podemos hacerles daño a nuestros dispositivos al descargar un malware por accidente. Es por eso que en esta oportunidad te traemos un bot de Telegram de VirusTotal que te permite analizar un APK antes de instalarlo.

¿Qué es VirusTotal y cómo funciona?

Previamente, en otros artículos ya te habíamos hablado de VirusTotal, la plataforma web que te permite analizar una URL o un archivo para decirte si tiene o no alguna especie de virus en su interior. Es decir, si planeas descargar un APK o ya estás dispuesto a instalarlo, pero quieres asegurarte que sea totalmente seguro, solo usas la plataforma web de VirusTotal y si el análisis sale bien, puedes proceder sin peligro.

Ahora VirusTotal ha llegado en un formato más cómodo y fácil de controlar a través de los dispositivos móviles. Este nuevo bot de VirusTotal para Telegram te permitirá analizar cualquier APK que quieras instalar y te informará si existe o no algún riesgo. No te preocupes si nunca has usado un bot de Telegram, el proceso es realmente sencillo.

¿Cómo usar el bot de VirusTotal en Telegram?

Un bot de Telegram es exactamente igual a un chat en apariencia, lo que cambia es el funcionamiento, ya que el bot está automatizado. Es decir, está programado para dar ciertos tipos de respuesta o realizar ciertas acciones con base en tu interacción con él. En este caso, para empezar a usar el bot de VirusTotal en Telegram, sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Cómo usar el bot de VirusTotal en Telegram 1 de 2

Ingresa en Telegram y ve hacia el icono de la lupa .

. Busca el bot escribiendo VirusTotal en el campo de búsqueda.

en el campo de búsqueda. Selecciona la opción que dice bot en la parte de abajo y que tiene la foto de perfil que te mostramos en la imagen de muestra.

y que tiene la foto de perfil que te mostramos en la imagen de muestra. Ahora, en el chat con el bot, presiona en Iniciar y luego presiona en el icono del clip para enviar el archivo que deseas analizar.

y luego presiona en el icono del clip para enviar el archivo que deseas analizar. Presiona en la opción que dice Archivo .

. Ubica el APK que analizarás y selecciónalo.

y selecciónalo. Espera unos minutos a que se suba el archivo y el bot lo escanee, es probable que aparezca un aviso que te pida unirte a otros grupos de Telegram, ignóralo y presiona en la última opción .

. Y listo, ya debería aparecerte el análisis completo del archivo, si te dice algo como «Detections: 0 / 59», eso significa que el APK es seguro.

En cambio, si el número de detecciones sube, es probable que tu archivo contenga algún malware. Nuestra recomendación en ese caso es evitar instalar ese APK y buscarlo en algún otro sitio. Alguna fuente que sepas que es segura, como APK Mirror, por ejemplo.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre el bot de Telegram de VirusTotal para verificar si un APK tiene virus. Esperamos que te haya sido útil y si tienes alguna duda del proceso que te acabamos de explicar, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.