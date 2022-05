Malas noticias para los usuarios de la app para móviles de Android Auto. Google ha confirmado que esta aplicación desaparecerá dentro, algo que se veía venir desde que revelaron que Android Auto no estaría disponible en Android 12.

Y, si bien los de Mountain View ya habían adelantado sus intenciones de eliminar esta app de su sistema operativo para móviles, todo parece indicar que el momento ya ha llegado. Descubre a continuación el motivo por el que ya no podrás usar Android Auto en tu teléfono.

Ya no podrás usar Android Auto en tu móvil

A través de una notificación como la que dejamos aquí arriba, Google revela que dentro de poco Android Auto solo estará disponible en pantallas de coches, lo que significa que su versión para móviles desaparecerá. Esta notificación ha comenzado a aparecer al abrir la app en los usuarios con terminales que ejecutan Android 10 y 11.

Sin embargo, no se revela la fecha exacta en la que ya no se podrá usar la app en los smartphones. Además, hay que tener en cuenta que lo que desaparecerá es la interfaz de Android Auto para dispositivos móviles, ya que continuará disponible en aquellas pantallas de coches compatibles con el SO de Google.

El modo de conducción de Google Maps reemplazará a Android Auto

Google tiene todo fríamente calculado. Ante la inminente salida de Android Auto, los de la gran G ya tenían preparado su sustituto inmediato: el modo de conducción de Google Maps impulsado por el Asistente de Google. A finales de 2019 se lanzó esta nueva función del servicio de mapas de Google, la cual se fue mejorando con el paso de los años para este momento.

Ahora bien, es probable que los usuarios de Android Auto en móviles les resulte difícil este cambio. ¿Por qué? Pues porque este ofrecía la posibilidad de acceder a funciones de navegación, reproducción de música y lectura de mensajes con solo abrir la app.

En contraste, el modo de conducción de Google Maps es un poco más tedioso, ya que el usuario tendrá que seleccionar una ruta en el mapa para poder acceder a la interfaz de navegación.

Y tú… ¿Extrañarás usar Android Auto en tu móvil?