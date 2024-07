Si le has seguido la pista al mercado móvil desde hace algún tiempo, seguramente notaste una particularidad: muchísimos móviles económicos llevan el MediaTek Helio G99. Está en prácticamente todas las marcas importantes, aunque tiene un protagonismo especial entre fabricantes chinos como Infinix y Tecno.

¿A qué se debe esto? Y más concretamente, ¿por qué este MediaTek y no un chip Snapdragon fabricado por Qualcomm? Muchos usuarios se lo preguntan, pues no saben a qué procesador Snapdragon equivale el MediaTek Helio G99. Vamos a responder a estas preguntas, pero también otras cosas detrás del éxito de este SoC tan particular.

El rival más directo del MediaTek Helio G99 es el Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

Para no hacer largo este artículo, vamos a responder de una vez la pregunta principal que lo titula y luego iremos con el resto: “¿a qué procesador Snapdragon equivale el MediaTek Helio G99?”. La forma más sencilla de saberlo es a través de sus resultados en distintos benchmarks, pero nosotros nos valdremos de los tres más famosos:

AnTuTu 10 : promedia unos 418.747 puntos , aunque alcanza picos de hasta 430.000 puntos en dispositivos como el Redmi Note 13 Pro 4G o el POCO M6 Pro 4G, que llevan su versión Ultra (más pulida).

: promedia unos , aunque alcanza picos de hasta 430.000 puntos en dispositivos como el Redmi Note 13 Pro 4G o el POCO M6 Pro 4G, que llevan su versión Ultra (más pulida). Geekbench 6 : promedia 729 puntos en la prueba mononúcleo y 1979 puntos en la prueba multinúcleo.

: promedia 729 puntos en la prueba mononúcleo y 1979 puntos en la prueba multinúcleo. 3DMark Wild Life (Performance): con una estabilidad del 98% durante las pruebas, promedia 1251 puntos.

El Helio G99 está fabricado en 6 nm y tiene 8 núcleos divididos en 2 núcleos de rendimiento + 6 núcleos de eficiencia. Además, se presentó en julio de 2021, así que buscaremos a su equivalente partiendo de todos estos datos. Entonces, ¿cuál es el Snapdragon que se le acerca más?

Concretamente, el chip más cercano de Qualcomm sería el Snapdragon 4 Gen 1, cuyo rendimiento está bastante parejo al del Helio G99. En AnTuTu promedia 414.048 puntos, en Geekbench 6 registra 837 / 1875 puntos y, finalmente, en 3DMark logra 1039 puntos.

Además, el Snapdragon 4 Gen 1 se presentó en 2022, también es un SoC de 6 nm y tiene una distribución interna de 2 + 6 núcleos. Eso sí, el Snapdragon es compatible con redes móviles 5G y el Helio solo con 4G.

¿Por qué hay diferencias tan variables entre el MediaTek Helio G99 y el Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1?



Ahora bien, si te preguntas por qué hay tanta variación al comparar ambos chips, debes saber dos cosas: primero, que todos los fabricantes aplican ciertas optimizaciones a sus SoC, por lo que en igualdad de condiciones habrá variaciones; y, segundo, que el Helio G99 y el Snapdragon 4 Gen 1 no son idénticos:

El Snapdragon es más potente en la prueba mononúcleo porque sus núcleos de alto rendimiento son Cortex-A78 @ 2 GHz . Los del Helio G99 son Cortex-A76 @ 2 GHz (más antiguos).

porque . Los del Helio G99 son Cortex-A76 @ 2 GHz (más antiguos). El empate técnico en la prueba multinúcleo de Geekbench y AnTuTu se debe a que el Helio G99 compensa a sus núcleos de rendimiento con los de eficiencia . Ambos chips tienen 6 núcleos Cortex-A55, pero los del MediaTek funcionan a 2 GHz y los del Qualcomm a 1,8 GHz.

se debe a que . Ambos chips tienen 6 núcleos Cortex-A55, pero los del MediaTek funcionan a 2 GHz y los del Qualcomm a 1,8 GHz. En las pruebas gráficas el Helio G99 supera al Snapdragon 4 Gen 1 porque su gráfica Mali-G57 MC2 es mejor que la Adreno 619.

Este último es un dato bastante curioso, pues los chips Adreno generalmente son mejores que los Mali. De hecho, si llegas a profundizar en sus fichas técnicas verás que la Adreno 619 tiene el doble de unidades de shaders y Gigaflops, pero este es un dato un poco engañoso.

La Mali-G57 debe la coletilla “MC2” a que tiene dos núcleos, por lo que toda su ficha prácticamente se multiplica por dos y con ello termina equiparando técnicamente a su rival. Pero, además, la gráfica Mali-G57 tiene a su favor tecnologías más recientes y una frecuencia de funcionamiento más alta.

¿Qué otros chips de Qualcomm se le parecen al Helio G99?

Aunque el Snapdragon 4 Gen 1 es el más parecido al Helio G99, hay otros chips de Qualcomm que se le acercan un poco. Concretamente, este par:

Snapdragon 480 Plus : lanzado en 2021, tiene 2 + 6 núcleos y está fabricado en 8 nm. Su registro medio en AnTuTu 10 es de 397.591 puntos, en Geekbench 6 862/1857 puntos y en 3DMark 982 puntos. Es compatible con redes 5G.

: lanzado en 2021, tiene 2 + 6 núcleos y está fabricado en 8 nm. Su registro medio en AnTuTu 10 es de 397.591 puntos, y en 3DMark 982 puntos. Es compatible con redes 5G. Snapdragon 695: lanzado en 2021, tiene 2 + 6 núcleos y está fabricado en 6 nm. Su registro medio en AnTuTu 10 es de 439.099 puntos, en Geekbench 6 908/2134 puntos y en 3DMark 1205 puntos. Es compatible con redes 5G.

¿Por qué el MediaTek Helio G99 triunfa si tiene, al menos, tres rivales de Qualcomm?

Ahora bien, vamos a una última reflexión y es por qué el Helio G99 está triunfando entre los móviles de gama baja y media asequible. No ahondaremos tanto, pero básicamente estas son las razones:

Posición en el mercado : el Helio G99 es el rey indiscutible entre los chips con 4G , no hay otro que le compita excepto el Kirin 810 de Huawei (descontinuado). El resto de sus rivales directos (por rendimiento) llevan 5G.

: el Helio G99 , no hay otro que le compita excepto el Kirin 810 de Huawei (descontinuado). El resto de sus rivales directos (por rendimiento) llevan 5G. Precio : directamente relacionado con lo anterior, el Helio G99 es mucho más barato que sus rivales al ofrecer solamente conectividad 4G . Además, históricamente MediaTek ha vendido más económico que Qualcomm. Esto ayuda a reducir el precio final de los móviles que lo llevan.

: directamente relacionado con lo anterior, el Helio G99 . Además, históricamente MediaTek ha vendido más económico que Qualcomm. Esto ayuda a reducir el precio final de los móviles que lo llevan. Público objetivo: los móviles que llevan el Helio G99 en su mayoría apuntan a mercados emergentes donde el precio va por encima de todo lo demás. Además, estos mercados coinciden en que la mayoría no tienen infraestructuras 5G bien desarrolladas. Entonces, ¿para qué gastar más en un móvil con 5G si no vas a aprovecharlo? Mejor usar ese dinero en mejorar otras características.



¿Conoces alguna razón adicional u otro procesador que le compita?