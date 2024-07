Cemu para Android se ha filtrado: todo lo que debes saber de este APK

Android cada vez está más cerca de convertirse en la consola portátil de videojuegos definitiva, gracias al montón de emuladores que posee a su alcance. Tan solo para los juegos retro, existen un montón de opciones que te pueden llenar el móvil de títulos para probar y pasar el rato tanto como quieras. Otros son más ambiciosos y te ponen sobre la mesa juegos de consolas modernas, como la Nintendo Switch.

Y ahora, para seguir aumentando las posibilidades, parece que Cemu pretende sumarse a la lista de emuladores para Android, trayendo los juegos de la Wii U a los móviles bajo su marca. Filtraciones recientes ya han revelado una primera versión de Cemu que se encuentra todavía en pañales, pero nos confirma algo muy claro: el proyecto para llegar a los móviles está en marcha.

Cemu: la versión para Android ya se puede descargar, pero todavía le falta trabajo

Desde una de las comunidades de Reddit dedicada a los emuladores se filtró recientemente un archivo APK diciendo ser Cemu para Android. Tal parece que los desarrolladores dejaron filtrar por error varios componentes de su proyecto en marcha, y los usuarios acabaron reuniendo los archivos hasta dar con una versión muy cruda del port para Android.

De que se puede probar, se puede, pero al ser un desarrollo todavía en proceso, no esperes mucho. Los usuarios que han intentado reproducir el emulador en sus móviles se han encontrado con toda clase de situaciones: los que tienen móviles con gráficas Mali no pueden ni siquiera hacer andar el programa, los que no tienen este problema y les abre apenas consiguen emulador decentemente uno que otro título, etc.

Lo más lejos que se ha podido llegar, es al probar el Mario Kart 8, el cual parece funcionar bien en algunos dispositivos. Sin embargo, el emulador todavía carece de muchas configuraciones y ajustes como para considerarlo una opción sólida a la hora de jugar a juegos de la Wii U en Android.

Más abajo te dejaremos el enlace de descarga (previamente comprobado en VirusTotal, así que no te preocupes) por si te pica la curiosidad y quieres intentar instalarlo. Aunque lo mejor sería esperar a que los propios desarrolladores de Cemu lancen una versión oficial desde sus medios legítimos. Ellos, por el momento, no se han pronunciado con respecto a la filtración.

ENLACE | Cemu para Android (versión filtrada)