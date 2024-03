El adiós de Yuzu de manera oficial fue un duro golpe para los que aman jugar desde sus móviles a cualquier videojuego. Pero no es el fin de los emuladores de la Nintendo Switch para Android. Todavía existen alternativas que te pueden sacar de apuros, aunque Yuzu se considerara la mejor opción de todas. Esto no significa que el resto no te puedan servir.

Para hacerte la vida fácil, te traemos las 4 mejores alternativas a Yuzu para Android. Estos emuladores ofrecen un buen rendimiento y la seguridad de que podrás reproducir muchos títulos desde tu móvil Android. Empecemos.

Yuzu, porque su legado no se termina

Seguro te preguntarás “¿Yuzu? ¿No había cerrado?”, y aunque es cierto, tampoco podemos olvidar que todavía es posible encontrar su última versión desde otras fuentes. Nintendo se encargó de cerrar todas las vías oficiales de Yuzu para prohibir su descarga, y, sin embargo, es posible hallar el emulador desde cuentas de otros usuarios que salvaron todo lo que pudieron antes de que cayera la sentencia. Te dejamos varios enlaces que pueden ayudarte a descargar Yuzu gratis.

DESCARGAR | GitHub – WeTransfer – 1fichier – Mediafire

Skyline, otro caído en batalla que perdura

Mismo caso que Yuzu, pero con mayor antigüedad. Skyline tuvo su momento de gloria en el pasado, que se vio frustrado por problemas legales con Nintendo. Es la misma historia. Y, tal como Yuzu, su última versión todavía está disponible para descargar. No existe soporte, por lo que algunos títulos no son compatibles con esta versión, pero muchos otros sí.

DESCARGAR | Skyline

EggNS, un emulador que se mantiene en pie de lucha

Aunque no tuvo tanto ruido como las dos opciones anteriores, EggNS es, sorpresivamente, un emulador de la Nintendo Switch para Android que continúa en desarrollo. Lo mejor, es que está disponible desde la Play Store. Eso sí, los desarrolladores avisan que todavía falta trabajo por recorrer en cuanto a su compatibilidad con todos los juegos que existen, y que esto también se ve influenciado por el modelo del móvil. Si tienes un poco potente, ve con pies de plomo.

Strato, el sucesor de Skyline

Skyline dejó detrás de sí la inspiración por continuar desarrollando este tipo de emuladores. De ahí surge Strato, un emulador que tiene como bases las mismas de Skyline, con la promesa de mejorar y continuar el trabajo que se tenía previsto. Todavía está disponible desde GitHub, y recibe actualizaciones, por lo que, si van con cuidado, tal vez incluso lleguen a ser tan buenos como Yuzu.

DESCARGAR | Strato

¿Listo para probar alguna de estas alternativas en tu móvil?