Qué pasará con Yuzu: el futuro del emulador en Android

Aunque no es ilegal crear emuladores de consolas para otros dispositivos (generalmente PC y móviles), sí que lo es el que este tipo de programas promuevan de alguna manera el uso ilegal de los videojuegos. Esto fue lo que le pasó a Yuzu, y consiguió que quedara en la mira de Nintendo. Las demandas no se hicieron esperar, y sin haber pasado ni un mes del evento, ya la compañía ha llegado a un acuerdo con los creadores de Yuzu para ponerle fin al conflicto.

Según la información que se ha filtrado, Tropic Haze (creadores de Yuzu) compensará a Nintendo con 2.4 millones de dólares, tras haber sido el causante de pérdidas importantes para la empresa. El hecho sucedería cuando, de manera anticipada, muchos jugadores empezaron a jugar a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom medio mes antes de su lanzamiento oficial, todo a través de Yuzu. El acto marcaría el destino final del emulador, el cual ahora ha quedado claro y no es bonito: Yuzu dejará de estar operativo.

¿Qué pasará con Yuzu? El emulador de la Nintendo Switch en Android cierra sus puertas

Además del pago de la astronómica cifra en dólares, Tropic Haze también está en la obligación de suspender el desarrollo de su emulador. Dentro de las condiciones para el acuerdo, figuran la entrega del sitio oficial de Yuzu a Nintendo, al igual que cualquier tipo de información o hardware involucrado en el desarrollo del emulador. Incluso, en el futuro, Tropic Haze tiene prohibido participar en cualquier proyecto que, de una forma u otra, pueda vulnerar la privacidad del producto de Nintendo.

Queda claro que Yuzu ya no seguirá recibiendo actualizaciones de ningún tipo. Tampoco se podrá descargar desde sus diferentes fuentes oficiales, pues el servicio ha sido suspendido en su totalidad (esto incluye la App en la Play Store, página web oficial y GitHub oficial).

El acuerdo entre ambas partes incluye la prohibición de la distribución de Yuzu de cualquier forma: sea a través de código o bajo otros medios; de modo que pasaría a ser un producto más de la piratería con peligro de ser derribado de cualquier sitio donde se suministre algún programa relacionado con el emulador.

Si tienes descargado Yuzu, podrás continuar usándolo desde tu dispositivo, pero sin soporte alguno, y mucho menos actualizaciones como antes. En el caso de que pensabas descargarlo, será imposible hacerlo desde su sitio web oficial. Deberás recurrir a otras fuentes, si es que Nintendo no se encarga de derribar cualquier rastro ilegal desde donde sea. Actualmente, todavía se puede descargar desde este enlace (para Windows) o desde este otro (para Android) con Wayback Machine.

Al ser un proyecto tan prometedor (Yuzu se consideraba el mejor emulador de la Switch del momento), es una pena verlo cerrar de esta manera. Queda esperar a que, en un futuro, salga otra iniciativa que no llegue a estar en malos términos con Nintendo.