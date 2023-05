Nintendo definitivamente tuvo un mes bastante movido en lo que respecta a los emuladores. Comenzando mayo, la compañía de videojuegos pidió al equipo de Skyline cesar inmediatamente su desarrollo. El hasta ese momento emulador de Nintendo Switch más popular para Android ya no recibirá soporte ni novedades, aunque podrá seguirse utilizando. Luego, Nintendo solicitó a Valve que sacara de Steam al popular emulador Dolphin (GameCube y Wii) por supuesta violación de su propiedad intelectual.

Estos movimientos son comunes con Nintendo, pero lo cierto es que la comunidad jamás se detiene. ¿La prueba? Ya hay un nuevo mejor emulador de Switch en Android, porque Yuzu acaba de llegar a Google Play.

Yuzu aterriza en Android con un rendimiento bestial y esto es solo el inicio según sus desarrolladores

Por si no lo conoces, Yuzu es el emulador más popular de Nintendo Switch para ordenadores. Su rendimiento es espectacular, sus requisitos poco a poco han ido mejorando y actualmente puede emular cualquier cantidad de juegos de esta consola. Ahora, aprovechando el hueco que dejó Skyline, el equipo de Yuzu ha decidido lanzar una versión para Android que ya está disponible en Google Play.

La versión presentada para dispositivos móviles no está al mismo nivel de desarrollo que la variante para ordenadores, pues le faltan algunas funcionalidades como el multijugador local. Sin embargo, eso no pone en tela de juicio su fantástico rendimiento y el hecho de que permite ejecutar muchos juegos a 30 o 60 fps. ¿Algunas pruebas de esto? Míralas a continuación en la imagen de abajo:

Sí, puede que después de ver los dispositivos que se utilizaron para las pruebas pienses que «con un Galaxy S23 cualquiera, pero ¿qué pasa si tengo un gama media?» Ciertamente los requisitos para jugar en condiciones siguen siendo altos, pero recuerda dos cosas: primero, que esta es apenas la primera versión pública de Yuzu para Android; segundo, que la emulación por sí misma es un procedimiento que necesita muchos más recursos que los de la consola origina.

Aun así, el equipo de Yuzu hizo un llamado a la calma al decir que estas versiones para Android deben ser tratadas como betas. Con el paso de los meses irá puliéndose el código, se optimizará el rendimiento, los requisitos bajarán y se irá ampliando la compatibilidad.

El código modular de Yuzu será la clave para exprimir al máximo el rendimiento de tu móvil

Una de las cosas que recordaron los desarrolladores es que el código de Yuzu es modular y no está ligado a la interfaz en la que se ejecute. Esto precisamente es lo que ha permitido que el lanzamiento en Android tenga tan buen rendimiento, pues las mejoras introducidas en las versiones para Windows y Linux también ayudarán a la de Android.

Directamente relacionado con esa modularidad, el equipo recordó que Yuzu puede utilizar controladores de chips gráficos originales o personalizados. Prueba de ello está en los drivers Adreno utilizados en la versión de Android: puedes utilizar tanto los oficiales como aquellos personalizados por el equipo Mesa Turnip.

Aunque ojo, hay algo que debes tomar muy en cuenta y que los mismos desarrolladores advirtieron: Android es una plataforma con una enorme base de usuarios y una gran variedad de hardware, algo que trae consigo numerosos problemas. Poco a poco irá ampliándose la compatibilidad hacia nuevos conjuntos de hardware, pero aun así el rendimiento puede ser muy variable.

De hecho, actualmente solo los procesadores Qualcomm Snapdragon con GPU Adreno están soportados. No es porque sean los mejores, sino que sus drivers y demás elementos para desarrolladores son mucho más accesibles para la comunidad. En cambio, los chips de MediaTek, Samsung y otras compañías no tienen esa ventaja. Aunque, ojo, eso no significa que el equipo de Yuzu se vaya a detener en el desarrollo de mejoras para estos SoC.

Cuáles son los requisitos para usar Yuzu en Android y emular juegos de Nintendo Switch

Llegamos a la parte que seguramente más te interesa de todo este artículo, saber qué hardware necesitas para ejecutar Yuzu en tu móvil. Lo cierto es que el emulador todavía hace un uso incentivo de los recursos, así que mientras más recursos tengas disponibles, mejor será el rendimiento. Aunque, aun así, con esto debería bastarte para jugar en condiciones mínimamente aceptables:

Procesador Qualcomm Snapdragon 865 o superior .

. Chip gráfico Adreno 600 o superior (preferiblemente Adreno 700).

(preferiblemente Adreno 700). Un mínimo de 8 GB de RAM (preferiblemente 12 GB o más).

Finalmente, y como mencionamos antes, los SoC Exynos y Dimensity no están oficialmente soportados, aunque su problema principal está en sus chips gráficos, no en el procesador. Los drivers ARM de las gráficas Mali todavía no son compatibles, así como tampoco los drivers RDNA2 de la gráfica AMD del Exynos 2200.

¿Crees que Yuzu logrará superar el rendimiento que ya traía Skyline en Android? Nosotros estamos bastante convencidos de que sí, porque Yuzu en Windows y Linux es una verdadera locura. Eso sí, esperemos que Nintendo no llegue a aguarnos la fiesta, porque al final los emuladores no son ilegales (algunas cosas que hagas con ellos sí).