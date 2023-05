Nintendo poniendo fin a proyectos de la comunidad relacionados con sus consolas o juegos no es algo nuevo. La compañía nipona es conocida por el estricto control de sus propiedades intelectuales y por no tener piedad con quien ose a infringir sus derechos de autor. La nueva víctima de esta estricta política ha sido nada más y nada menos que el popular emulador Skyline que permite jugar a los juegos de la Nintendo Switch en Android.

Nintendo ha obligado al equipo detrás de Skyline a cesar el desarrollo del emulador, lo que significa que ya no recibirá nuevas actualizaciones ni correcciones de errores. Sigue funcionando y aún se puede descargar desde su web oficial, pero al no recibir más soporte, sus desarrolladores no podrán hacer que funcione bien con los nuevos juegos que salgan en Nintendo Switch a partir de ahora, como es el caso de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

¿Por qué el emulador Skyline ha tenido que cerrar?

Tal como lo explica BaityBait en uno de sus más recientes vídeos, los emuladores son completamente legales e incluso las ROMs también lo son (con ciertas condiciones). Aun así, el equipo de Skyline anunció en su Discord que dejaría de desarrollar el emulador tras recibir un aviso de retirada de DMCA por parte de Nintendo.

Y es que, si bien los emuladores en sí no son ilegales, utilizar código propietario y saltarse las protecciones anticopia para su desarrollo sí que lo es. Al parecer, el problema legal con Skyline se debe específicamente a una pieza de software llamada Lockpick. Este software se usa para volcar las claves de seguridad de una consola Nintendo Switch real para su uso en el emulador.

Según Nintendo, Lockpick elude su protección anticopia y viola así sus derechos de autor. El equipo de Skyline comentó que potencialmente están cometiendo una ilegalidad al continuar desarrollando el emulador volcando claves de sus propias consolas Nintendo Switch.

Conociendo el historial de Nintendo, no es de extrañar que los desarrolladores de Skyline hayan decidido bajarse del barco por esta amenaza, a pesar de que ellos mismos están 100% seguros de que el emulador es legal y no será eliminado por Nintendo.

Recientemente, los abogados de Nintendo ganaron un caso parecido contra Gary Bowser (una persona que hackeó la Switch con fines comerciales), quien fue condenado a 3 años de prisión y a pagar una multa de 10 millones de dólares. Al no poder pagar la astronómica cifra, Bowser pactó con la gran N cederle el 25 30% de sus ingresos laborales durante el resto de su vida.

¿Qué sucederá con el emulador Skyline de ahora en adelante?

Todos los juegos jugables con Skyline en Android seguirán funcionando tan bien como lo hacían hasta ahora. Sin embargo, la compatibilidad con el resto de juegos permanecerá estancada, lo que acaba con nuestras esperanzas de ver juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Android. Además, el rendimiento de los juegos que ya son emulables no mejorará como se tenía previsto para futuras actualizaciones.

Asimismo, es probable que Skyline no sea del todo compatible o no esté bien optimizado con las nuevas versiones de Android que salgan. Aparte, las brechas de seguridad que se encuentren en el emulador no van a ser parcheadas.

La buena noticia es que los desarrolladores de Skyline seguirán trabajando en la emulación de juegos para Android. Uno de ellos indicó que su siguiente proyecto será un emulador de juegos de Windows para Android.