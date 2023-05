Aunque todavía se puede seguir descargando y usando, el emulador Skyline ha sido cerrado por presiones legales de Nintendo. Esto significa que ya no seguirá actualizándose y, por lo tanto, no mejorará su rendimiento de cara a los últimos lanzamientos de la Nintendo Switch. Pero no todo está perdido. Al ser Skyline un emulador de código abierto, cualquiera puede copiarlo para continuar su desarrollo bajo otro nombre y eso es precisamente lo que ha sucedido.

Strato es un nuevo emulador de Nintendo Switch para Android basado en el código de Skyline que promete ser la solución definitiva para jugar a los juegos de Switch en dispositivos Android. Al momento de escribir este artículo, Strato aún no está listo para salir al público, pero ya está disponible en GitHub, por lo que podemos saber cómo será.

Qué es el emulador Strato y cómo funciona

Strato es un emulador experimental que funciona en dispositivos Android con ARMv8. Emula el funcionamiento de la consola Nintendo Switch, con licencia Mozilla Public License 2.0, para que puedas jugar a sus títulos desde móviles o tablets.

Sus propios desarrolladores indican que Strato se construye sobre Skyline y pretende ser una continuación de ese proyecto. Eso quiere decir que, en principio, será igual a Skyline en términos de rendimiento y compatibilidad, pero añadirá novedades y mejorará la optimización conforme avance su desarrollo.

También se basa en el trabajo de otros proyectos de código abierto. Entre ellos se encuentran Ryujinx, Yuzu y Switchbrew, que han compartido información y código sobre el hardware y el software de la consola. El equipo de Strato ha agradecido a las comunidades detrás de dichos emuladores por su colaboración y apoyo.

Sin embargo, el emulador de Strato no tiene ninguna relación oficial con Nintendo o Android. El equipo de Strato prefiere mantener su identidad en secreto por motivos de seguridad y legalidad.

Dónde descargar el emulador Strato

Al escribir estas líneas, todavía no hay un archivo descargable de Strato que puedas instalar en tu Android. No obstante, su página en GitHub ya está disponible y seguramente en las próximas semanas subirán allí los APK de Strato para que puedas probarlo. Te dejamos el enlace al GitHub de Strato a continuación:

Descargar | Strato