El tiempo pasa y con él muchos de los títulos que marcaron la historia del mundo de los videojuegos. Lamentablemente, el formato físico no envejece tan bien como el digital, por lo que cada vez es más difícil disfrutar de algunas consolas y juegos retro.

Afortunadamente, existe un tipo de aplicación con la que puedes convertir tu móvil Android en una consola retro. Por supuesto, nos referimos a los distintos emuladores que están disponibles en la Play Store. ¿Quieres saber cuáles son los mejores? Pues enseguida te los revelamos.

10 emuladores para convertir tu Android en una consola de juegos retro

En Android existe un emulador para todo, incluso uno de la última generación de consolas. Así es, el emulador de la Nintendo Switch para Android es una realidad y es probable que también se esté desarrollando uno para lo último de PlayStation y Xbox. Ahora bien, si lo que te gustan son los juegos antiguos, aquí te traemos los mejores emuladores de consolas retro para Android.

AetherSX2A, el mejor emulador de PlayStation 2

La PlayStation 2 es una consola que todos llevamos en el corazón. En ella descubrimos títulos excelentes como Grand Theft Auto: San Andreas, Shadow of the Colossus,

Metal Gear Solid 3 y God of War 2. Pues bien, si quieres volver a disfrutar de este o cualquier otro juego, tienes que descargar AetherSX2A, el mejor emulador gratuito de PlayStation 2.

Drastic DS, el emulador más popular de la Nintendo DS

Para muchos, la Nintendo DS marcó un hito en la historia de las consolas portátiles. Este modelo de la marca nipona lanzado en 2004 llegó con una configuración de doble pantalla, una de ellas táctil, siendo esto una novedad para la época. ¿Cuál es el mejor emulador de esta consola? Pues Drastic DS, una aplicación con la que puedes jugar a Mario Kart DS o Pokémon Edición Negro o Blanco.

Snes9x EX+, para jugar a los clásicos de la consola SNES

Aunque tiene un nombre bastante complicado, su funcionamiento es bastante sencillo. Estamos hablando de Snes9x EX+, un emulador de la consola Super Nintendo de 1990 que de seguro te resultará muy fácil de instalar y usar. Los juegos de esta consola ya tienen más de 30 años de existencia, por lo que si tienes un móvil de bajos recursos este es el que tienes de descargar.

GENPLUSdroid: revive todos los clásicos de la Sega Genesis

Otro de los emuladores recomendados para aquellos teléfonos Android de bajos recursos es el GENPLUSdroid. Con él puedes jugar a los títulos clásicos de la Sega Genesis tales como Gunstar Heroes, Mickey Mania, Gleylancer, Sonic The Hedgehog y Mega Man: The Wily Wars.

Una de las cosas a destacar de GENPLUSdroid es que es uno de los emuladores más fluidos que existen en Android. Es normal que la mayoría de las apps de este tipo tengan problemas al ejecutar ciertos títulos, pero este no es el caso de este emulador, ya que verás que con él puedes jugar teniendo un muy buen rendimiento.

My Boy! Lite, juega los mejores títulos de Game Boy en tu Android

La Game Boy es una de las consolas portátiles más míticas de la historia y, como era de esperar, tiene un montón de emuladores disponibles para Android. Pero de todos los que existen, el mejor es My Boy!. Este tiene una versión de paga y una gratuita (la llamada edición Lite) que puedes descargar desde la Play Store.

Y… ¿Qué puedes jugar en este emulador? Pues una gran cantidad de títulos excelentes tales como Pokémon Oro y Plata, Super Mario Land 2 y The Legend of Zelda: Link’s Awakening. ¿Su rendimiento? Bastante fluido, no te dará problemas incluso al usarlo con un móvil de bajos recursos.

DuckStation, uno de los mejores emuladores de la PlayStation 1

La PlayStation 1 es otra de las consolas que tienen una gran variedad de emuladores en la Play Store. Sin embargo, en esta oportunidad te recomendamos DuckStation, un emulador de código abierto que ofrece la posibilidad de configurar los controles al estilo clásico de la PS1 o de la manera que más te guste (incluso quitando los clásicos sticks analógicos).

PPSSPP: sí, lo acertaste, este es el mejor emulador de la PSP

Continuando con los emuladores de las consolas de Sony, ha llegado el momento de hablar de PPSSPP, una app que te permite jugar a tus títulos favoritos de la PlayStation Portátil (PSP).

Esta consola tuvo en su momento juegos inolvidables que vale la pena revivir como lo son God of War: Chains of Olympus, GTA: Liberty City Stories, Tekken: Dark Resurrection y Metal Gear Solid: Peace Walker. ¿Te gustaría probar alguno de ellos? Pues entonces no pierdas tiempo y descarga PPSSPP con el cajetín que dejamos aquí abajo.

Dolphin, para jugar los mejores títulos de GameCube y Wii desde el móvil

No cabe duda de que Dolphin es el proyecto de emulador más arriesgado y mejor logrado hasta la fecha. Esta aplicación logra ejecutar de manera bastante fluida juegos de la GameCube tales como The Legend of Zelda: Twilight Princess, Metroid Prime, Super Smash Bros Melee y Super Mario Sunshine. Además, recientemente el emulador se actualizó y ahora también es compatible con juegos de la Nintendo Wii tales como Super Mario Galaxy y Wii Sport.

Citra, un emulador de la Nintendo 3DS

Siguiendo con los emuladores de las consolas de la marca japonesa, ahora hay que hablar de la aplicación disponible en la Play Store con la que puedes jugar a títulos de la Nintendo 3DS. Por supuesto, nos referimos a Citra, el emulador que de seguro te dará un montón de horas de diversión.

M64Plus FZ, prueba los clásicos de la Nintendo 64 en tu Android

Para finalizar, te traemos el emulador de la consola retro por excelencia: la inolvidable Nintendo 64. Esta es quizás una de las consolas que más emuladores tiene tanto en Android como en otros sistemas operativos. ¿Cuál te recomendamos usar? Pues M64Plus FZ, un emulador bastante completo que es fácil de usar y que ofrece un rendimiento increíble.

Y tú… ¿Cuál de todos estos emuladores de consolas retro descargarás en tu móvil?