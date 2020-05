Una de las maravillas de la emulación es que permite disfrutar de millones de juegos que la historia de las consolas y las recreativas dejaron atrás. Los emuladores son una ventana al pasado a través de otras plataformas, y en ocasiones también al presente.

Por supuesto, una plataforma tan utilizada alrededor del mundo como Android no puede quedarse sin ellos, y de hecho existen emuladores excelentes para tu móvil. Sin embargo, lo que nos reúne hoy es uno en particular: Citra, el emulador de Nintendo 3DS para Android ya está oficialmente en la Play Store.

La versión oficial de Citra para Android trae muchísimas mejoras

Los amantes de la emulación podrían pensar que esto no es una novedad, porque es cierto que ya existía una versión de Citra para Android. No obstante, ese proyecto era una versión no oficial llevada a cabo por los fans, y ahora la situación ha cambiado.

Los dos desarrolladores detrás de las adaptaciones no oficiales fueron autorizados para trabajar junto al equipo de Citra, y ya desarrollaron una primera versión oficial. Citra llega con múltiples mejoras que antes no estaban disponibles, y que aumentan el rendimiento final al momento de emular los juegos de Nintendo 3DS.

De esta manera, Citra para Android ya es compatible con los Amiibo de Nintendo, aunque para utilizarlos necesitas un móvil con NFC (como estos Xiaomi). También se añaden los controles de movimiento, se mejoran el micrófono y la cámara, y se añade soporte para más mandos.

La versión oficial de Citra da un gran salto en rendimiento y estabilidad, algo en lo que cojeaban las primeras versiones no oficiales, a pesar de ir mejorando con el paso del tiempo. Todavía queda mucho camino por recorrer para este emulador, pues los requisitos siguen siendo un poco altos, pero confiamos en que irán mejorando.

Requisitos para emular la Nintendo 3DS con Citra en tu móvil Android

Según el equipo de Citra, los requisitos recomendados para emular correctamente la Nintendo 3DS en un móvil son: un Snapdragon 835, Android 8 Oreo (o superior) y OpenGL ES 3.2. No obstante, tenemos una mala noticia para los amantes de Samsung y Huawei: el equipo asegura que el rendimiento de los chips Exynos y Kirin es inferior al de los SoC de Qualcomm.

Los desarrolladores también comentan que el rendimiento se puede ver afectado por los controladores del chip gráfico. Así, si hacemos una equivalencia a un SoC Qualcomm un poco más reciente, un Snapdragon 720G o superior debería bastar.

Por supuesto, la emulación no es perfecta, ya que puede tener pequeños errores gráficos y de sonido, como cualquier otro emulador. Igualmente, la lista de juegos emulables está en crecimiento, pero la mayoría de grandes títulos, como Mario y Zelda, se pueden completar.

Citra está disponible para descargar desde la Play Store totalmente gratis e incluye todo lo necesario para jugar. Sin embargo, puedes pagar 4,99€ en el Patreon de Citra para obtener la versión premium y desbloquear un par de características más.

Ahora, es momento de darle una oportunidad, ya que la 3DS tiene títulos muy interesantes en su colección. Por cierto, ¿sabías que puedes emular la Nintendo Wii en tu Android TV? Aquí te explicamos cómo.

Fuente | Citra