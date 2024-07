Nuclear Music es una opción excelente para los amantes de la música que buscan tener acceso a una amplia biblioteca de títulos, sin publicidad y de forma gratuita. Esta se puede descargar en Linux, Windows y Mac OS, pero ¿existe un APK de Nuclear Music para Android? Esta es toda la verdad.

¿Qué es Nuclear Music y cómo descargar su APK para Android?

Nuclear Music es una aplicación diseñada para el streaming de música de diferentes fuentes gratuitas como YouTube, SoundCloud, Bandcamp y tu propio almacenamiento. Lo mejor de esta app es que no cuenta con algoritmos, publicidad, recolectores de información ni nada por el estilo, es decir, solamente tú decides lo que quieres escuchar.

Sin embargo, hay que dejar algo muy claro, Nuclear Music no tiene una versión oficial para Android, es decir, todos esos APK que se pueden encontrar de Nuclear Music en Internet no son confiables. Te recomendamos no descargar estos archivos, ya que pueden ser software maliciosos, virus, entre muchas otras cosas.

Recuerda siempre obtener tus archivos APK de fuentes confiables como APK Mirror y cada vez que tengas dudas sobre la seguridad de un archivo APK, puedes usar programa como VirusTotal. Estos te permitirán saber si el archivo que estás por descargar tiene algún virus o algo de que cuidarse.

¿Existe alguna app similar a Nuclear Music para Android?

Lo maravilloso de Nuclear Music es la posibilidad de poder escuchar y descargar tu música favorita de fuentes como YouTube, sin publicidad, sin tener que mantener la pantalla encendida y sin tener que pagar. Si esto es lo que te llama la atención de Nuclear Music, te tenemos buenas noticias, puesto que existen varias apps que ofrecen este servicio.

De hecho, ya te habíamos hablado de aplicaciones como está en nuestro artículo de las mejores apps para escuchar YouTube en segundo plano. Tienes opciones como NewPipe, LibreTube, ViMusic e incluso, la misma app de YouTube ReVanced, que te funciona perfecto para esto. Tú decides cuál opción se ajusta mejor a tus expectativas.

Lastimosamente Nuclear Music, solo está disponible para dispositivos con los sistemas operativos que te mencionamos previamente. Pero no te preocupes porque no existe un APK de Nuclear Music para Android, hay alternativas.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo, esperamos que te haya gustado y que haya respondido tus preguntas. Si te ha quedado alguna duda referente al tema que te acabamos de explicar, déjanoslo saber con un comentario en la sección de abajo para que podamos ayudarte.