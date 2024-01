¿MODDROID es seguro? La web de moda para descargar APK MODs

No todos pueden costearse las versiones de pago de cada aplicación que se descargan. Con esto, se pierden buena parte de los beneficios que suelen ofrecer este tipo de apps para el móvil. Y también, por ese mismo motivo, es que cada tanto salen librerías de APK independientes a la Play Store con la posibilidad de bajar apps con MODs que te permiten acceder a las versiones de pago de forma gratuita.

Entre estos casos, ya te comentamos antes de APKGSTORE, y ahora le dedicaremos un pequeño espacio a MODDROID, una librería de aplicaciones modificadas para el uso del público en general. Para decirlo de otro modo, descargando las aplicaciones desde este tipo de sitios, podrás tener los mismos beneficios que un usuario con Spotify Premium, sin el pago mensual de por medio. Ahora bien, ¿MODDROID es seguro?

¿Es buena idea descargar apps desde MODDROID?

Existen opiniones cruzadas entre las comunidades cuando se habla de MODDROID. En Reddit, una parte de los usuarios que han empleado esta biblioteca, aseguran que no tiene nada de malo descargar apps de allí. Otra, es más escéptica y pide ser cautelosos con un antivirus siempre activo, ante cualquier posible virus que te encuentres en el sitio.

Los propios desarrolladores de MODDROID también se han anunciado al respecto desde Reddit, aclarando que su biblioteca incluye el respaldo previo de un antivirus, con tal de asegurarle al usuario que cualquier app que descargue estará libre de archivos maliciosos. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que el sitio está repleto de anuncios, que te pueden llevar a otros sitios detectados como peligrosos por los antivirus. Si vas a descargar algo, debes asegurarte bien de que sea exactamente lo que quieres, y no un engaño.

En este punto, realmente queda de parte del usuario decidir si vale la pena usar esta tienda o mejor es pasar de ella. Como recomendación, a menos a que sepas realmente deshacerte de los anuncios y de las descargas ajenas a la web, sería mejor que te lo pensaras dos veces.

¿Cómo usar MODDROID? Así puedes descargar cualquier aplicación modificada

De cualquier forma, te explicaremos cómo descargar una app modificada desde MODDROID, manteniendo el lema de “queda bajo tu propio riesgo” optar por esta biblioteca.

Entra al sitio oficial de MODDROID ( cuidado con los que se parecen mucho , pero al final son estafas).

, pero al final son estafas). Selecciona la aplicación que desees descargar. También la puedes localizar desde la barra de búsquedas de la página .

. Ve a History Versions .

. Elige la opción con la fecha más reciente , esa será la versión actualizada de la app.

, esa será la versión actualizada de la app. Espera a que cargue el enlace . Si te saltan anuncios o descargas antes de que la página te diga que la descarga está lista para ejecutarse, ignóralas.

. Si te saltan anuncios o descargas antes de que la página te diga que la descarga está lista para ejecutarse, ignóralas. Selecciona la opción “ Download [nombre de la app] ”.

”. Cuando te salte la notificación de advertencia, presiona sobre “Descargar de todos modos”.

Siguiendo estos pasos, habrás podido descargar una aplicación desde MODDROID. Como ves, es un poco arriesgado, con tantos engaños que puede haber de por medio gracias a los anuncios. No está de más aclarar que la página no te deja seguir con un bloqueador de anuncios, así que no podrás deshacerte de ellos. MODDROID puede ser la ruta fácil para tener facilidades en una aplicación, ¿pero estarías dispuesto a correr los riesgos?