Spotify, al ser una de las aplicaciones más populares del mundo, también es una de las más pirateadas.

Este es un problema que ha existido desde hace años y es que una gran cantidad de usuarios tienen acceso a la versión prémium de Spotify de manera fraudulenta, es decir, sin pagar ni un centavo. Y todo gracias a los APK MOD de Spotify Premium.

Y si eres una de las personas que hace uso de este APK o si estás pensando en utilizarlo, pues en este artículo te explicamos si realmente piratear la aplicación tiene alguna consecuencia.

Spotify en contra de la piratería

No es noticia nueva para nadie que Spotify le ha declarado la guerra a aquellos usuarios que hacen uso de la versión prémium de la app sin pagar por el servicio. Aun así, se sabe que es un problema que al día de hoy siguen existiendo y que son muchos los usuarios que aún hacen uso de estas versiones piratas de la aplicación.

A pesar de que esta es una batalla que Spotify no ha ganado todavía, se conoce que hace un tiempo la aplicación publicó un comunicado en donde explicó que todo usuario que pirateara su aplicación sería baneado.

Spotify explicó que todo aquel que hiciera uso de la versión fraudulenta de la aplicación, le llegaría un correo en donde se le informaría que se ha detectado actividad anormal en su cuenta de Spotify, y que deben desinstalar la aplicación que estén utilizando para descargar la oficial desde Google Play.

Entonces, ¿corres peligro al hacer uso del APK MOD de Spotify Premium?

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, al utilizar un APK MOD de Spotify Premium, te estarías arriesgando a que tu cuenta de Spotify sea inhabilitada. Así que, sí, hacer uso de este APK puede tener sus consecuencias.

Y no solo corres el riesgo de perder tu cuenta, sino que también debes ser consiente de que descargar cualquier APK desde fuentes desconocidas siempre es un peligro. Te expones a que tu teléfono sea infectado con algún malware o que sufras de algún tipo de estafa. Lo mejor siempre será que descargues tus archivos desde tiendas oficiales.

Ahora bien, nosotros mismos hemos probado el APK MOD de Spotify Premium que ofrecen algunas páginas como APKMODY y la verdad es que no hemos tenido problemas de baneo ni de virus. Por tanto, suponemos que la situación con este tipo de versiones de Spotify es la misma que con WhatsApp Plus: la compañía amenaza con suspender cuentas por usarlas, pero casi nadie sufre esta consecuencia. Eso sí, no te aseguramos nada.

En definitiva, no debes usar el APK MOD de Spotify Premium

Las cosas son muy sencillas, si no quieres correr el riesgo de ser baneado de Spotify, no piratees la aplicación. En caso de que no estés dispuesto a pagar la tarifa de Spotify Premium, puedes optar por utilizar la versión gratuita de la aplicación con anuncios.

Pero si tener que lidiar con los anuncios es algo que no estás dispuesto a hacer, pues también tenemos para ti un tutorial de cómo quitar los anuncios de Spotify gratis y las 5 mejores alternativas a Spotify a las que deberías darle una oportunidad.

Espero que este artículo te haya sido de ayuda. Y tú, ¿cuál alternativa a Spotify recomendarías?