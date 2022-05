Spotify es una de las mejores plataformas de música en streaming. Tanto en su app para móviles como en la de ordenadores puedes encontrar un enorme catálogo de canciones con una excelente calidad de audio.

Ahora bien, como todo servicio, Spotify no es del todo gratis. De hecho, aunque tiene una versión gratuita, esta es muy limitada. No solo te impone un límite de las veces que puedes cambiar de canción, sino que además deberás soportar una serie de anuncios de 30 segundos que no puedes silenciar.

Si estabas suscrito a Spotify Premium para evitar los anuncios pero te has dado de baja, o si no puedes pagarla por algún motivo, te traemos un tutorial que de seguro te encantará. A continuación, te explicamos cómo puedes silenciar los anuncios de Spotify de forma gratuita en tu móvil o PC.

Cómo quitar los anuncios de Spotify en Android

Lo primero que debes saber es que la única forma de librarte totalmente de los anuncios de Spotify es pagando la suscripción. Los métodos que te traemos no eliminan estos anuncios, sino que los silencian, de forma que aún te continuarán apareciendo en la app, pero no los escucharás.

Para silenciar los anuncios de Spotify en tu móvil Android es necesario instalar la aplicación Mutify, la cual está en la Play Store y la puedes descargar gratis usando el cajetín que dejamos aquí abajo. Una vez que la tengas instalada en tu Android debes hacer lo siguiente:

Primero abre la app de Spotify e ingresa en la Configuración utilizando el botón del engranaje.

utilizando el botón del engranaje. Lo próximo que tienes que hacer es buscar la opción Estado de emisión del dispositivo . Una vez que la encuentres debes asegurarte de que esté habilitada.

. Una vez que la encuentres debes asegurarte de que esté habilitada. Ahora abre la aplicación Mutify y habilita la función Mutify Ads y listo.

Cómo silenciar los anuncios de Spotify en tu ordenador

Si escuchas música en tu ordenar o portátil con la app de escritorio de la plataforma, debes saber que también existe una forma de silenciar los anuncios de Spotify en Windows. Y para hacerlo deberás usar una aplicación de terceros. En este caso se trata de EZBlocker, una app open source cuyo código se encuentra publicado en GitHub. Para usarla solo tienes que hacer los siguientes:

Descarga EZBlocker usando el enlace que dejamos aquí abajo.

usando el enlace que dejamos aquí abajo. Lo siguiente que debes hacer es abrir el programa .

. Ahora debes habilitar la función Start Spotify with EZBlocker .

. Finalmente, solo tienes que asegurarte de que la app se encuentre activa cuando uses Spotify y listo, automáticamente silenciará los anuncios.

Enlace | EZBlocker

Y tú… ¿Conoces algún otro método para silenciar los anuncios de Spotify?