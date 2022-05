A la pregunta de qué mod de WhatsApp es mejor, solemos responder: WhatsApp Plus. Este mod lleva años en desarrollo y es uno de lo más completos que puedes encontrar hoy en día. En este 2022 ha llegado a su versión número 20.00 con muchísimas novedades interesantes para que uses WhatsApp como todo un profesional.

Si quieres saltarte las limitaciones de la app oficial de WhatsApp y tener muchas más opciones de personalización y privacidad, deberías probar esta nueva versión de WhatsApp Plus. En caso de que ya tengas instalada una versión antigua, como WhatsApp Plus 17.40, no te preocupes, ya que con tan solo instalar el APK que te daremos a continuación se actualizará a la última versión.

Las 3 novedades que estrena WhatsApp Plus 20.00 en Android

WhatsApp Plus es un mod tan completo que es difícil encontrar nuevas funciones que añadirle. Aun así, sus desarrolladores se las han arreglado para incorporarle las siguientes tres nuevas características:

Nueva interfaz para las llamadas de voz : ahora tiene un diseño más simple y minimalista, aunque puedes seguir cambiándolo por el que tú quieras con los temas.

: ahora tiene un diseño más simple y minimalista, aunque puedes seguir cambiándolo por el que tú quieras con los temas. Difusión de grupos de WhatsApp públicos : el mod ahora ofrece un espacio para que puedas mostrar tus grupos públicos de WhatsApp a toda la comunidad y así llegar a más personas que quieran unirse. Para ello, podrás usar hasta cinco hashtags que definan el propósito de tu grupo.

: el mod ahora ofrece un espacio para que puedas mostrar tus grupos públicos de WhatsApp a toda la comunidad y así llegar a más personas que quieran unirse. Para ello, podrás usar hasta cinco hashtags que definan el propósito de tu grupo. Nuevo atajo del buscador de mensajes: es un botón que te permitirá abrir el buscador de mensajes más rápido.

Estas funciones se unen a todas las que el mod ya tenía, como las que permiten ocultar tus estados o tu status «en línea», desactivar el check azul, esconder el status «escribiendo», etc. Te sorprenderás al ver la gran cantidad de funciones que tiene WhatsApp Plus y que no están en WhatsApp oficial.

Cómo descargar WhatsApp Plus 20.00 para tu móvil Android

Esta versión de WhatsApp Plus ha sido creada por HeyMods, por lo que si tienes una versión anterior, puedes actualizarla fácilmente con la aplicación AppUpdater que se instala desde la Play Store. Ahora bien, si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp Plus, descarga el APK de su versión número 20 con el siguiente enlace:

Descargar | APK de WhatsApp Plus 20.00

¿No sabes cómo instalar un APK? Aquí tienes un tutorial para instalar un archivo APK en Android paso a paso. Recuerda que por usar mods de WhatsApp podrían cancelar tu cuenta. Así que procura realizar una instalación limpia (es decir, desinstalar la aplicación oficial antes de instalar el mod) para evitar que WhatsApp se entere de que estás migrando a una aplicación modificada.

Si bien es cierto que son muy pocas las personas que han sido baneadas por usar mods de WhatsApp, instala WhatsApp Plus 20.00 bajo tu propia responsabilidad.