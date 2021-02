Las versiones no oficiales de WhatsApp, mejor conocidas como MODs, son geniales ya que te permiten usar funciones que la app original no tiene. Sin embargo, también son peligrosas pues provienen de sitios web que ciertamente no conocemos y pueden incluir virus o spyware. Precisamente por esto último, WhatsApp no avala el uso de MODs y ahora ha lanzado una actualización de sus condiciones de servicio para prohibirlos definitivamente.

En el comunicado, WhatsApp es tajante y dice que suspenderán la cuenta de cualquier persona que no esté usando la aplicación oficial. Eso significa que todos los MODs y clientes no oficiales de WhatsApp están prohibidos y su uso es motivo suficiente para que WhatsApp banee tu cuenta. Si estás usando un MOD de WhatsApp ahora mismo, sigue leyendo porque enseguida te contamos información que debes saber.

Estos son los MODs que pueden hacer que WhatsApp te suspenda

WhatsApp en sus condiciones de servicio solo menciona los mods WhatsApp Plus y GB WhatsApp, ya que son los más populares. Sin embargo, toda versión modificada de WhatsApp, incluyendo las que sirven para mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, están prohibidas y te pueden banear por usarlas. Para que tengas una idea, aquí te dejamos una lista con los MODs más populares de WhatsApp que no deberías usar:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

OGWhatsApp

WhatsApp Go

YoWhatsApp – Delta YoWhatsApp

WhatsApp Aero

Soula WhatsApp

GioWhatsApp

WhatsApp Reborn

WhatsApp Transparente

FMWhatsApp – Fouad WhatsApp

WhatsApp Mix

NSWhatsApp 3D

WhatsApp+ JiMODs

WhatsApp Begal

BRIWhatsApp

WhatsApp X

HAZRD WhatsApp

AZWhatsApp

CoocooWhatsApp

ISWhatsApp Plus

HeyWhatsApp

Recuerda que estos MODs no son los únicos que están prohibidos. Todas las apps de WhatsApp que no sean la oficial violan las condiciones del servicio y, por tanto, te pueden suspender por usarlas. Inicialmente, WhatsApp suspenderá tu cuenta temporalmente como advertencia por usar un MOD. Si luego de esto sigues usando el MOD, tu cuenta será suspendida permanentemente sin posibilidad de recuperarla.

En caso de que estés usando un MOD de WhatsApp ahora mismo, te recomendamos pinchar el siguiente enlace para ver cómo volver de GB WhatsApp o WhatsApp Plus a la app oficial. De esa manera, evitarás ser baneado. Pero si lastimosamente ya tu cuenta fue suspendida antes de volver a la app oficial, visita el siguiente artículo para descubrir cómo contactar con WhatsApp para solucionar este problema.

Fuente | FAQ de WhatsApp