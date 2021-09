WhatsApp Plus es una de los mods más famosos para WhatsApp, pues agrega numerosas características que durante años los usuarios han solicitado. Recientemente recibió una nueva actualización y la tenemos lista para ti. Estas son todas las novedades de WhatsApp Plus 17.40 y el APK para descargarlo e instalarlo en tu móvil.

Qué novedades estrena WhatsApp Plus 17.40 para Android

Aunque la versión oficial de WhatsApp viene agregando nuevas características con mayor frecuencia (como los mensajes de una visualización, los mensajes temporales de 90 días), lo cierto es que todavía les falta demasiado.

No por nada Telegram se burla de WhatsApp cada poco, pero gracias a la comunidad de desarrolladores esto ha cambiado un poco. Los mods como WhatsApp Plus ya cuentan con un montón de características, pero es increíble como los desarrolladores siempre se sacan algo nuevo del sombrero. ¿La prueba? La versión 17.40 estrena al menos 7 novedades:

Puedes ocultar tu estado y no aparecer en línea nunca .

. Ahora podrás evitar que la etiqueta de “Reenviado” aparezca en tus mensajes.

en tus mensajes. Puedes bloquear contactos para evitar que te llamen y molesten innecesariamente.

Podrás seguir viendo los estados de tus amigos, aunque los hayan eliminado.

Si quieres esconder el check azul cuando reproducías un mensaje de voz , ahora puedes hacerlo.

, ahora puedes hacerlo. Puedes ocultar el mensaje “escribiendo…” cuando estás redactando un mensaje.

cuando estás redactando un mensaje. Ahora el doble check azul solo aparecerá en tus conversaciones cuando respondas a un mensaje. En caso contrario, siempre se mantendrá en gris.

Como puedes ver, son un montón de características nuevas, pero ¿cómo instalas la última versión de WhatsApp Plus en tu móvil?

Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus 17.40 en tu móvil con Android

Siendo una app no oficial, la instalación de WhatsApp Plus se hace a través de su paquete APK y no descargándola desde alguna tienda oficial para Android. Ya te diremos el proceso a seguir, pero antes queremos mencionarte un par de cosas.

Primero, recuerda que WhatsApp puede banearte por utilizar mods de su aplicación y este es uno de ellos. Segundo, aunque hasta ahora no se conoce de algún problema dentro de WhatsApp Plus, hay mods de WhatsApp que esconden virus, como FMVWhatsApp. Y tercero, la descarga, instalación y consecuencias por usar WhatsApp Plus son totalmente tu responsabilidad. Dicho esto, así puedes descargar e instalar el APK:

Descarga el APK de WhatsApp Plus 17.40 en tu móvil. Abre el paquete APK con el navegador o administrador de archivos de tu dispositivo. Concede el permiso de instalación de apps desde orígenes desconocidos. Completa el proceso de instalación de WhatsApp Plus 17.40. Inicia la app y completa el proceso de inicio de sesión y verificación de tu cuenta.

Cómo evitar que te baneen usando WhatsApp Plus

Aunque no existen métodos definitivos, hay algunos trucos para intentar evitar que WhatsApp banee tu cuenta por utilizar un mod de la aplicación. ¿Cuáles son? Estos:

Siempre intenta hacer una instalación limpia de WhatsApp Plus y sin tener tu cuenta funcionando en la versión oficial u otro mod al momento de la instalación.

de WhatsApp Plus y sin tener tu cuenta funcionando en la versión oficial u otro mod al momento de la instalación. Si vienes de una versión previa de WhatsApp Plus y nunca te han baneado, puedes hacer la instalación sin desinstalar la aplicación antigua.

Si te han baneado alguna vez, primero realiza una copia de seguridad de tu WhatsApp, luego elimina todo rastro de estas apps de tu móvil y finalmente realiza una instalación limpia.

Ahora que sabes esto, ya puedes probar la última actualización de WhatsApp Plus en tu móvil. ¿Nos comentas qué tal te fue?