Si eres usuario de la aplicación Spain TV+ y al abrirla te has encontrado con que no funciona, no eres el único. Esta app, que llegó como solución tras la caída de TV Mix, ha sido cerrada por su desarrollador momentáneamente porque requiere «una nueva modificación». No sabemos exactamente a qué se refiere con eso, pues Spain TV+ funcionaba muy bien, pero es un hecho que ha dejado de funcionar.

La versión de la app que se descargaba desde páginas de terceros ahora mismo muestra el mensaje «necesitas actualizar la app MOD original desde la MCD Store Plus». Esto significa que debes actualizarla cuanto antes desde su tienda oficial (la tienda de su desarrollador, conocida como «MCD Store Plus»).

Qué hacer si Spain TV+ no funciona: esta es la solución

Si Spain TV+ no está funcionando en tu teléfono, hay dos cosas que puedes hacer:

Actualizar la aplicación : esto se hace desde la tienda MCD Store Plus. Descarga su APK con el enlace anterior, instálala, regístrate en la tienda y busca Spain TV+. Si no aparece, es porque aún no hay una actualización disponible.

: esto se hace desde la tienda MCD Store Plus. Descarga su APK con el enlace anterior, instálala, regístrate en la tienda y busca Spain TV+. Si no aparece, es porque aún no hay una actualización disponible. Usar una alternativa: si estás cansado de esperar a Spain TV+, puedes cambiarte a una app similar como RBTV77 para ver fútbol o Kodi 21 Omega para ver películas, series y canales de televisión de todo tipo (gracias a sus addons).

Ten en cuenta que es normal, y pasa con frecuencia, que el desarrollador cierre la app para hacerle un cambio, así que ten paciencia y espera a que lance la nueva versión. Podrás saber cuando ya hay una nueva versión disponible siguiendo su canal de Telegram:

Enlace | Mark Castillo Oficial

¿Por qué Spain TV+ ha dejado de funcionar?

Su desarrollador solo argumenta que necesita una nueva modificación. Muchas veces estas modificaciones son para arreglar bugs, quitar contenido protegido por derechos de autor o simplemente para añadirle medidas de seguridad que eviten que otros desarrolladores clonen y se apropien de su app. Por tanto, no hay nada que tú como usuario puedes hacer para solucionarlo.

Mejores alternativas a Spain TV+ para ver televisión gratis

En caso de que estés cansado de las constantes caídas de Spain TV+ y te hayas decidido cambiarla por otra app, estas son las que te recomiendo:

En fin, esas son solo algunas de las alternativas a Spain TV+ que puedes encontrar en Internet. Si conoces otra aún mejor y quieres recomendárnosla, hazlo en los comentarios.