como ver el historial de precios en mercado libre

Mercado Libre es la empresa líder del comercio electrónico en América Latina, superando a titanes como Amazon y Walmart. Su éxito no solo reside en su amplia disponibilidad en la región, su política de envíos gratuitos o su variada cartera de vendedores afiliados, sino también a los buenos precios que se suelen encontrar en la página acompañados de ofertas interesantes.

Sin embargo, en Mercado Libre no todo es color de rosa. Muchos vendedores aprovechan el fervor de las temporadas de ofertas para lanzar falsos descuentos o aumentar los precios de sus productos de forma disimulada. Si no quieres caer en esta trampa, lo mejor que puedes hacer es revisar el historial de precio en Mercado Libre del producto en particular que te interesa.

4 formas de ver el historial de precios en Mercado Libre

Si bien no existen muchos verificadores de ofertas compatibles con Mercado Libre, sí que hay varias herramientas a las que puedes recurrir para saber cuánto costaba un producto antes y determinar si el precio que tiene ahora es justo. Conócelas a continuación.

MercadoTrack

La mejor app para ver el historial de precios en Mercado Libre es MercadoTrack. Se trata de una página web donde puedes buscar o pegar el link de Mercado Libre del producto que te interesa en su respectiva barra de búsqueda, para saber el precio que tuvo en el último mes, en los últimos seis meses o en el último año.

MercadoTrack te muestra un gráfico del historial de precio con el que puedes interactuar y que incluso puedes descargar en forma de imagen. Además, la página te hace un resumen de cuánto ha subido o bajado el producto en la última variación, el precio promedio del último mes y otros detalles a tener en cuenta.

Funciona principalmente con productos de Argentina, pues sus desarrolladores no tienen la infraestructura necesaria para soportar varios países. En mis pruebas, ha funcionado bien con productos de Mercado Libre México, pero no con ML Venezuela y Colombia. Si aun así te interesa, puedes descargar su extensión para ver historial de precios para un uso más conveniente de la herramienta:

Extensión para Chrome | MercadoTrack

Wayback Machine

Si MercadoTrack no te funcionó porque el producto que quieres no es de Mercado Libre Argentina, sino de otro país, puedes probar suerte con Wayback Machine. Esta web guarda copias de seguridad de un montón de sitios de Internet para que podamos ver cómo eran antes, incluidos los de los productos de Mercado Libre.

Su funcionamiento es muy sencillo: copia el link del producto de Mercado Libre cuyo historial de precio quieres conocer, entra en la web de Wayback Machine, pega el link en la barra de búsqueda de la web y pulsa Enter. Verás un calendario con algunas fechas marcadas. Presiona una de esas fechas marcadas y selecciona una opción que te redirigirá a la página del producto en dicha fecha. Así verás cuánto costaba antes.

Cabe aclarar que este método no es compatible con todos los productos de Mercado Libre, pues Wayback Machine solo hace una copia de seguridad de páginas que tengan cierto tráfico (los productos poco populares o poco visitados según los criterios de Wayback Machine no aparecerán en la página).

Historial.com.ar

Esta es una página argentina dedicada a hacer un seguimiento del precio de productos de distintas tiendas del país, incluida Mercado Libre. Funciona de la misma manera que otras webs similares (pegando el link del producto o buscándolo directamente).

En mi experiencia, Historial.com.ar no me ha dado tan buenos resultados como MercadoTrack porque a veces no encuentra algunos productos, pero me gusta que permita crear una alerta para saber cuándo baje de precio un producto y ser así el primero en comprarlo.

Pregunta al vendedor

La peor forma de averiguar cuánto costaba un producto en Mercado Libre es preguntándole al vendedor, pero esta puede ser la única opción que te queda si ninguno de los métodos anteriores te funcionó. Ve a la sección de preguntas en Mercado Libre del producto que te interesa y pon un comentario como el siguiente: ¿el producto ha subido/bajado de precio? ¿Este producto antes estaba a X$? O algo similar.

Normalmente, el vendedor no te dirá la verdad y eludirá la pregunta de alguna forma, pero es posible que por la presión que supone que el comentario lo vea todo el mundo acabe respondiéndote con sinceridad. No pierdes nada con intentarlo y seguramente sea tu única opción, así que no tengas pena y pregúntale directamente.

Y tú… ¿conoces algún otro método para ver el historial de precios en Mercado Libre?