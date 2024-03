Navegas por tu subreddit favorito, te encuentras con una publicación interesante, decides abrirla y… ¡nada! Solo un mensaje que dice «[eliminado]». ¿Qué pasó? ¿Quién la eliminó? ¿Y por qué? En este caso, ¿cómo puedo ver las publicaciones eliminadas de Reddit?

A veces son los propios usuarios quienes las eliminan, otras veces son los moderadores del subreddit. Y en ocasiones, las publicaciones pueden ser eliminadas por Reddit por violar las normas de la comunidad.

En este artículo, te mostraremos algunos métodos que puedes usar para intentar recuperar el contenido eliminado en Reddit, aunque no siempre es posible. Si quieres saber cuáles son, te los contamos a continuación.

Mejores webs para ver publicaciones eliminadas de Reddit

Si estás buscando una alternativa para ver y revisitar contenido eliminado en Reddit, estás de suerte. Existen diversas opciones en las que puedes apoyarte para echar un vistazo nuevamente a cualquier publicación, comentario o tema que ya no esté disponible. Aquí tienes algunas de las mejores webs para hacerlo:

Reveddit

Es posiblemente la más completa de la lista. Más allá de mostrarte contenido eliminado en Reddit, también te puede notificar cuando alguna de tus publicaciones o comentarios haya sido eliminada, algo especialmente útil para saber si fuiste baneado y no estabas al tanto de ello.

Ahora bien, hay un punto muy importante que debes tener en cuenta respecto a Reveddit, y es que solo funciona con publicaciones y comentarios eliminados por un moderador o bots. De cualquier manera, usar esta aplicación es muy sencillo y solo debes seguir unos simples pasos:

Entra en Reveddit.

Ahora, ve hasta la barra de búsqueda donde aparece «user or r/sub» y escribe el subreddit, título de la publicación o el nombre del usuario. Hecho esto, presiona «Go» para comenzar la búsqueda.

y escribe el subreddit, título de la publicación o el nombre del usuario. Hecho esto, presiona para comenzar la búsqueda. A continuación, aparecerán los resultados eliminados en forma de lista de publicaciones que puedes visitar de la misma manera como lo harías directamente en el foro de Reddit.

Acceder | Reveddit

ReSavr

ReSavr es como esa herramienta secreta que no es tan flashy como otras, pero sigue siendo una salvación cuando necesitas ver esos comentarios que desaparecieron misteriosamente de Reddit. No tiene todas las campanas y silbidos, pero hace el trabajo de manera directa y sin complicaciones.

Su funcionamiento es extremadamente sencillo, por lo que no requiere grandes habilidades informáticas para utilizarla. Sin embargo, es importante recordar que solo puedes ver comentarios; no es posible acceder a las publicaciones.

Para ello, solo entra en la página web y pulsa el botón de «Comentarios más recientes», de esta forma, puedes cargar los comentarios eliminados más recientes de Reddit en un formato fácil de leer y navegar.

Acceder | ReSavr

Wayback Machine

Wayback Machine es un portal web que te permite acceder a versiones archivadas de páginas web, incluyendo Reddit. Si una publicación ha sido eliminada, es posible que aún puedas encontrarla en Wayback Machine si alguien la ha archivado previamente.

Este portal es sumamente interesante, ya que su funcionamiento se basa en un sistema de captura y almacenamiento de páginas web a lo largo del tiempo. Utilizando tecnología de rastreo web, la Wayback Machine recopila y guarda copias de sitios web en intervalos regulares.

Esto significa que puede acceder a versiones anteriores de un sitio web en particular y ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ahora bien, si quieres ver las publicaciones eliminadas de Reddit, sigue estos pasos:

Ve al sitio web de Wayback Machine .

. En la barra de búsqueda, coloca la URL de la publicación o el subreddit de Reddit que te interesa.

de la publicación o el subreddit de Reddit que te interesa. Escoge una fecha en la que creas que la publicación aún estaba activa en Reddit.

en la que creas que la publicación aún estaba activa en Reddit. Luego, revisa la página archivada en busca de la publicación eliminada.

en busca de la publicación eliminada. Si encuentras la publicación deseada, puedes guardarla o descargarla para futuras referencias.

Acceder | Wayback Machine

PullPush

Por último, PullPush es otra excelente opción para acceder a contenido eliminado. Se trata de un servicio para indexar y recuperar contenido que los usuarios de Reddit han enviado a Reddit utilizando PushShift.

Su funcionamiento es muy sencillo. De hecho, no solo funciona con Reddit, sino que también puedes usarlo con otras plataformas como Discord, entre otras. De cualquier manera, solo necesitas seguir algunos pasos para lograrlo.

Visita la página de PullPush .

. En la parte superior izquierda encontrarás diversos accesos rápidos para realizar tu búsqueda. En este caso, toca en «Reddit Search» .

. A continuación, se desplegará una sección con múltiples parámetros que te ayudarán a filtrar el contenido que quieres buscar por usuario, subreddit, tipo de publicación, cantidad de palabras, fecha y más. Completa con todos aquellos que consideres necesarios para dar con el post exacto y pulsa «Search» .

. Luego verás que la publicación aparecerá y podrás leerla como si nada hubiera pasado.

Acceder | PullPush

La fiabilidad de estas páginas puede variar, así que no aseguramos que vayas a encontrar esos comentarios eliminados al pie de la letra. Sin embargo, no cuesta nada intentarlo, ¿verdad? A veces, los usuarios o los moderadores simplemente deciden borrar contenido en Reddit por no cumplir con las reglas.

Como verás, no todo está perdido cuando una publicación o comentario es eliminado de Reddit. Prueba estas herramientas para intentar recuperar comentarios eliminados y ver si tienes algo de suerte.

